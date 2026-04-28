Tekova toteuttaa liikerakennuksen Kurikkaan – Lidl ja Puuilo avaavat myymälät tiloihin
8.5.2026 08:19:11 EEST | Tekova Oyj | Tiedote
Tekova rakentaa noin 5 400 neliömetrin liikerakennuksen piha-alueineen Kurikkaan Kruunuhaan alueelle, vilkkaan kolmostien varrelle. Uudet myymälänsä kiinteistöön avaavat päivittäistavaraketju Lidl ja vähittäiskauppaketju Puuilo. Hankkeen tilaaja on yksityinen kotimainen kiinteistösijoittaja.
”Jatkamme Tekovan vahvaa liikerakentamista nyt myös Etelä-Pohjanmaalla. Olemme erittäin tyytyväisiä, että pääsemme käynnistämään hankkeen merkittävälle kauppapaikalle Kurikkaan. Meillä on vankka kokemus Puuilon konseptin mukaisesta rakentamisesta ja erinomainen yhteistyö käynnistyy myös Lidlin kanssa uusien myymälätilojen osalta. Kiitämme luottamuksesta kaikkia hankkeen osapuolia”, kertoo Tekova Pohjois-Suomi Oy:n aluejohtaja Pekka Heikkilä.
Kurikka on sekä Lidlille että Puuilolle kiinnostava ja vetovoimainen alue. Puuilon lähin myymälä on aiemmin sijainnut Seinäjoella. Myös Lidlillä on tällä hetkellä myymälät sekä Seinäjoella että Kauhajoella. Uusien myymälöiden myötä toimijat pystyvät palvelemaan Etelä-Pohjanmaan asiakkaita entistä paremmin. Lisäksi myymälät työllistävät yhteensä useamman kymmenen henkilöä.
Liikerakennuksen rakentaminen on alkanut, ja sen arvioidaan valmistuvan vuoden 2026 lopussa.
Hanke on osa Q1/2026 aikana solmittuja urakkasopimuksia, josta tiedotettiin huhtikuussa 2026.
Pekka HeikkiläAluejohtajaTekova Pohjois-Suomi Oy
Tekova Pohjois-Suomi rakentaa toimitiloja Oulun seudulla ja koko Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan sekä Lapin alueilla.
Tekova lyhyesti
Tekova Oyj on vuonna 2018 perustettu valtakunnallinen toimitilarakentaja, joka on erikoistunut liike-, logistiikka-, tuotanto-, varasto- ja urheilutilojen sekä datakeskusten rakentamiseen. Yritys on toteuttanut reilut 140 toimitilahanketta, ja se työllistää noin 70 henkilöä. Tekova keskittyy asiakkaiden tarpeen mukaan räätälöityihin selkeisiin hallimaisiin hankkeisiin, jotka toteutetaan vakioiduilla konsepteilla, prosessoidulla toimintamallilla ja avaimet käteen -periaatteella (KVR). Konsernin liikevaihto vuonna 2025 oli 110,7 MEUR ja liikevoitto 10,3 MEUR (9,3 %). Tekova on listautunut Nasdaqin First North Growth Market Finland -markkinapaikalle.
