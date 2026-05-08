Vesi on Ilmarisen sijoituksille tärkein luonnonvara
8.5.2026 08:45:09 EEST | Ilmarinen | Tiedote
Veteen liittyvät ekosysteemipalvelut ovat merkittävimpiä Ilmarisen sijoitusten luontoriippuvuuksia. Veteen kohdistuvat myös Ilmarisen sijoitusten suurimmat luontovaikutukset.
Työeläkeyhtiö Ilmarinen analysoi sijoitustensa vaikutusta ja altistumista luonnon monimuotoisuudelle. Analyysi kattoi suorat listatut osakesijoitukset ja suorat yritysten joukkovelkakirjalainasijoitukset.
– Analyysi auttaa meitä tunnistamaan toimialoja ja yhtiöitä, joihin kohdistamme vaikuttamistoimia. Analyysi myös antaa taustatietoa vaikuttamistyön tueksi. Lisäksi se tukee luontoon liittyvien näkökulmien huomioimista riskienhallinnassa, vastuullisen sijoittamisen johtaja Karoliina Lindroos sanoo.
Analyysin mukaan veteen liittyvät ekosysteemipalvelut ovat merkittävämpiä sijoitusten luontoriippuvuuksia: noin 20 prosentilla sijoituskohteista on erittäin korkea tai korkea riippuvuus pintavedestä. Toiseksi merkittävin riippuvuus liittyy pohjaveteen, jossa vastaava luku on noin 10 prosenttia.
Myös luontovaikutusten ajureina veden käytön ja veden saastumisen rooli korostuu. Muita merkittäviä luontovaikutusten ajureita ovat maaperän saastuminen, kiinteä jäte sekä ilmastopäästöt.
Ilmarinen keskittyy vaikuttamisessa erityisesti herkkiin toimialoihin
Analyysin perusteella vuonna 2025 noin 37 prosenttia Ilmarisen suorista listatuista osakesijoituksista ja suorista yritysten joukkovelkakirjalainasijoituksista on sijoitettu toimialoille, joilla luontovaikutukset ja -riippuvuudet ovat merkittävässä roolissa. Vuonna 2024 vastaava luku oli yhden prosenttiyksikön suurempi (38 %). Analyysin tulokset heijastavat muutoksia salkun rakenteessa ja tiettyjen toimialojen sekä yhtiöiden painoissa.
Suurimmat altistumiset liittyvät puolijohdeteollisuuteen, energia- ja vesihuoltoon, paperi- ja metsäteollisuuteen sekä lääketeollisuuteen. Samat toimialat olivat neljän kärjessä myös edellisenä vuonna.
– Keskitymme vaikuttamisessa erityisesti näihin neljään toimialaan, Lindroos kertoo.
Kotimaan kiinteistöjen luontotyössä merkittäviä tuloksia vuonna 2025
Sijoitusten luontoanalyysi on osa Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) -raporttia. Se käy läpi myös kotimaisten kiinteistöjen luonnonmonimuotoisuuden suunnitelman edistymistä. Ilmarinen on yksi Suomen suurimmista kiinteistöomistajista ja merkittävä vastuullinen rakennuttaja.
– Luonnon monimuotoisuuden edistäminen on tärkeä osa kotimaan kiinteistöliiketoimintaamme, ja sitä ohjaa kotimaan kiinteistösijoituksille laadittu luonnon monimuotoisuuden suunnitelma, Karoliina Lindroos kertoo.
Suunnitelma tuo luontotyön systemaattiseksi osaksi päätöksentekoa, hankekehitystä, sopimuksia ja kiinteistöjen ylläpitoa koko elinkaaren ajan.
– Vuonna 2025 saavutimme useita suunnitelman keskeisiä tavoitteita. Merkittävimpänä edistysaskeleena toteutimme kohdekohtaiset luontokartoitukset kaikissa niissä kotimaisissa kiinteistöissämme, joissa luonnon tilaa voidaan parantaa. Kartoitukset tehtiin yhteensä 87 kiinteistöön, mikä tarkoitti koko soveltuvan kiinteistökannan kattamista jo vuonna 2025 – kaksi vuotta alkuperäistä aikataulua etuajassa, Lindroos kertoo.
Luontokartoitukset muodostavat jatkossa keskeisen tietopohjan sekä kiinteistökohtaisille toimenpiteille että koko kiinteistösalkun luontovaikutusten arvioinnille.
Luontokato voi aiheuttaa huomattavia taloudellisia vaikutuksia
Ilmarisen tehtävä on sijoittaa eläkevarat tuottavasti, turvaavasti ja vastuullisesti siten, että se pystyy maksamaan eläkkeet nyt ja tulevaisuudessa. Talous on syvästi riippuvainen luontopääomasta ja luonnon monimuotoisuudesta.
– Luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen on systeemitason riski, joka voi aiheuttaa huomattavia taloudellisia vaikutuksia yhteiskunnalle, yrityksille sekä sijoittajille. Siksi pyrimme kehittämään yhä parempia keinoja ottaa luonnon monimuotoisuus huomioon sijoitustoiminnassamme.
Yhteyshenkilöt
vastuullisen sijoittamisen johtaja Karoliina Lindroos, 010 284 3563, karoliina.lindroos@ilmarinen.fi
vastuullisen sijoittamisen senior asiantuntija Miikka Simanainen, 010 284 2225 miikka.simanainen@ilmarinen.fi
Tietoja julkaisijasta
Ilmarinen on työeläkeyhtiö ihmistä varten. Huolehdimme 1,1 miljoonan ihmisen eläketurvasta ja pidennämme työuria, jotta jokainen voi suhtautua huomiseen luottavaisena ja toiveikkaana. Me teemme töitä tänään, jotta asiakkaittemme toimeentulo on turvattu huomenna. Näin varaudumme hyvään huomiseen. Eläkevastuiden katteena on yli 60 miljardin euron sijoitusvarallisuus. Lisätietoja: www.ilmarinen.fi
Water is Ilmarinen's most important natural resource exposure8.5.2026 08:46:02 EEST | Press release
Water-related ecosystem services are Ilmarinen’s most significant nature dependencies across its investments. Water is also the area where Ilmarinen’s investments have their greatest nature impacts.
