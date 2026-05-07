Sote-keskusten ja -asemien sijaintien esitetään pysyvän ennallaan
8.5.2026 08:35:36 EEST | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote
Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha) valmistelee palveluverkkovisiota vuosille 2027–2037. Samaan aikaan valmistelussa on palveluverkon toimeenpanosuunnitelma vuosille 2027–2037. Suunnitelmat etenevät kesäkuussa kohti esitystä ja päätöksentekoa. Ensimmäisenä päätöksentekoon ehtivät sote-keskukset ja sote-asemat.
Sote-keskusten ja sote-asemien alueelliseen sijoittumiseen ei esitetä palveluverkkovisiossa 2027–2037 eikä palveluverkkosuunnitelmassa 2027–2029 merkittäviä muutoksia.
Varhan yhteistyötoimikunta kuulee sosiaali- ja terveyskeskusten ja -asemien alueellisen sijoittumisen suunnitelmasta 13. toukokuuta pidettävässä kokouksessaan. Aluehallituksen kokouksen esityslistalla suunnitelma on 18. toukokuuta ja aluevaltuustossa 10. kesäkuuta.
-Esitämme Halikon sote-pisteen nostamista tällä valtuustokaudella sote-asemaksi muun muassa korkean käyttäjämäärän perusteella, hyvinvointialuejohtaja Tarmo Martikainen kertoo.
Varhalla on tällä hetkellä 45 sote-keskusta, sote-asemaa tai sote-pistettä. Niistä seitsemän on sote-keskuksia ja 16 sote-asemia.
Yli 80 % Varhan asukkaista (398 000 asukasta) asuu alle 10 minuutin ajomatkan etäisyydellä toimipisteistä. Alle 20 minuutin ajomatkan etäisyydellä asuu jo yli 95 % väestöstä (473 000 asukasta).
Sote-keskusten ja ja sote-asemien palveluverkko noudattaa sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä suurelta osin nykyistä palveluverkkoa.
Sote-keskusten ja -asemien palveluverkkosuunnitelma sisältää toimipaikkamuutoksia
(Aikataulut ovat arvioita)
- Turun Kaskenmäen sote-keskuksen toiminta käynnistyy 2027
- Turun Kirkkotien sote-aseman toiminta loppuu 2027 ja toimintaa suunnitellaan siirrettäväksi Kaskenmäkeen
- Turun Varissuon sote-aseman väistötilan toiminta Kupittaalla loppuu 2027 ja toimintaa suunnitellaan siirrettäväksi väliaikaisesti Kaskenmäkeen
- Turun Varissuon uusi sote-asema otetaan käyttöön 2029
- Turun keskustan sote-keskus siirtyy Käsityöläiskadulta Humalistonkadulle 2029
- Halikon sote-piste muutetaan sote-asemaksi (2027)
Varha pitää osaajista kiinni
Palveluverkon kehityksessä Varha tukee henkilöstöä ja pitää kiinni osaajista. Strategia- ja integraatiojohtaja Antti Parpo painottaa, että henkilökunta ja heidän osaamisensa ovat Varhan tärkein voimavara.
- Henkilöstön osaaminen ja yhdessä tekeminen ovat vaikuttavan työn perusta.
Palveluiden vaikuttavuuden vahvistaminen Varhan eri alueilla on kirjattu palvelustrategiaan.
Palveluverkkosuunnitelmiin vaikuttavat myös palvelujen järjestämisessä käytettyjen kiinteistöjen kunto sekä talouden Varhalle asettamat reunaehdot.
-Palveluverkon suunnittelussa tähdätään tehokkaaseen tilankäyttöön, ja hyväksytyn palvelustrategian mukaisesti palveluverkkomme tukee palveluiden yhteensovittamista sekä monialaista yhteistyötä, johtava asiantuntija Leena Setälä kertoo.
Varha huolehtii kaikissa palveluverkon muutoksissa ja toiminnan uudelleen organisoinnissa siitä, että asiakkaiden palvelut toimivat keskeytyksettä.
Turun seudun palvelutarve kasvaa eniten
Suunnitelmissa sote-keskuspalvelujen kapasiteettia kasvatetaan Turussa ja sen ympäristökunnissa niin, että väestön kasvu huomioidaan vuoteen 2040 saakka.
-Väestöennusteiden mukaan Turun seutukunta on ainoa, jossa asukasluku kasvaisi, muualla maakunnassa asukasluvun kehityksen suunta olisi laskeva, Parpo kertoo.
Maan sisäinen muuttoliike on palannut koronapandemiaa edeltävälle tasolle ja väestön keskittyminen suurille kaupunkiseuduille jatkuu.
Laskeva syntyvyys ja ikääntyvän väestön määrän voimakas kasvu haastavat palvelujärjestelmää.
-Etenkin yli 84-vuotiaiden määrä kasvaa voimakkaasti ja se kasvattaa palveluntarvetta kaikilla hyvinvointialueilla, ei vain meillä, Martikainen pohtii.
Yli 75-vuotiaiden määrän ennustetaan kasvavan Suomessa nykyisestä noin 653 000 henkilöstä yli 870 000 henkilöön vuoteen 2040 mennessä.
Suunnitelmat toteuttavat palvelustrategiassa vuosille 2026–2029 asetettuja periaatteita.
