Keskuskauppakamarin pääekonomisti: Teollisuus epävarmaan kevääseen vahvoista asemista
8.5.2026 08:43:45 EEST | Keskuskauppakamari | Tiedote
Keskuskauppakamarin pääekonomistin Jukka Appelqvistin mukaan teollisuudessa maaliskuu sujui varsin mainiosti sekä uusien tilausten että erityisesti tuotannon osalta.
Teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat maaliskuussa 7,7 prosenttia vuotta aiemmasta. Kokonaisuudessaan uudet tilaukset nousivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 1,5 prosenttia edellisestä vuodesta.
”Teollisuuden uusien tilausten virta poukkoilee kuukausitasolla, mutta pidempi trendi kertoo tilauskantojen paranemisesta. Hyvällä tasolla olevat tilauskannat antavat Suomen tehdasteollisuudelle puskuria Lähi-idän tilanteen synnyttämään epävarmuuteen”, toteaa Appelqvist.
Toimialoista kemianteollisuus toimi selvänä nousukärkenä, mutta myös metalliteollisuuden tilaukset olivat tuntuvassa kasvussa. Paperiteollisuudessa jäätiin likimain viime vuoden tasolle.
”Euroalueen teollisuuden ostopäällikköindeksi on ollut jo pidempään nousussa, mikä yleensä ennakoi tilauksia myös Suomen tehdasteollisuudelle. Näin näyttää käyneen tälläkin kertaa”, sanoo Appelqvist.
Vahvaa kehitystä teollisuuden tuotannolta
Erityisen vahvasti maaliskuussa kehittyi teollisuuden tuotanto. Tuotanto kasvoi 2,8 prosenttia edellisestä kuukaudesta ja päätyi 7,3 prosenttia viime vuoden tason yläpuolelle. Teollisuuden tuotantoa kuvaava trendi on noussut alkuvuodesta jyrkällä kulmakertoimella. Maaliskuussa tuotanto oli kuukausitasolla laaja-alaisesti nousussa kaikilla toimialoilla paitsi energian tuotannossa, jota jarrutti pakkasten vaihtuminen keväiseen säähän.
Teollisuuden liikevaihto pysyi maaliskuussa kuukausitasolla paikallaan, mutta vuoden kahden ensimmäisen vahvan kuukauden ansiosta liikevaihto oli vuositasolla 5,6 prosenttia edellistä vuotta korkeammalla.
”Iranin konfliktilla tulee olemaan parhaassakin tapauksessa kustannusvaikutuksia vielä pitkään, mutta teollisuuden toimialalla mittaluokaltaan pienempiä vastoinkäymisiä kestetään kyllä, jos pahimmat karikot vältetään ja Hormuzinsalmi ei jää pitkäkestoisesti kiinni. Näyttää siltä, että talouden elpyminen saa kotimaisen kysynnän lisäksi vahvaa tukea vientiteollisuudesta”, arvio Appelqvist.
Yhteyshenkilöt
Jukka AppelqvistPääekonomistiPuh:044 263 1051jukka.appelqvist@chamber.fi
