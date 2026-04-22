Jotain omaa -romaani syntyi toiveesta saada lapsi

Anne Halonen: Jotain omaa

Ilmestyy 2.6.2026

"Jos mä en voi saada lasta, niin mä haluan siirtolapuutarhamökin."

Venlalla on ihana uusperhe, järkevä rivitalokolmio ja kiinnostava työ tv-alan freelancerina, mutta tärkein puuttuu: oma lapsi. Hedelmöityshoidoista huolimatta raskaus ei ala ja Venla tuntee elämänsä jumiutuneen odotushuoneeseen.

Ajauduttuaan töissä burnoutiin ja sairauslomalle Venla päättää ostaa siirtolapuutarhamökin. Hän tutustuu siirtolapuutarha Versolan värikkääseen yhteisöön ja upottaa sormensa multaan. Pian puutarhassa versovat kasvien lisäksi myös uudet ajatukset elämän suunnasta.

Kirjailijan omista kokemuksista inspiraationsa saanut kirjasarja kertoo tahattomasta lapsettomuudesta, mutta myös äitiydestä monelta eri kulmalta. Se on päähenkilön matka kohti lapsettomuuden hyväksymistä, ja matkan varrella hän kohtaa monia erilaisia äitejä.

Anne Halonen on turkulainen esikoiskirjailija, käsikirjoittaja ja viestinnän asiantuntija. Hän sanoittaa kauniisti toivon ja pettymyksen sykliä, joka pikkuhiljaa normalisoituu ja valtaa lasta toivovan elämän. ”Kärsin itse vuosia lapsettomuudesta, jota onneksi tasapainotti mieheni ja bonuslapseni, joiden kanssa sain elää perhe-elämää vaikeina vuosina. Kun sitten viimein tulin raskaaksi, alkoi minusta kummuta tarina siitä, millaista elämäni olisi ollut, jos näin onnellisesti ei olisi käynyt.”

Haikeasta aiheestaan huolimatta Versola on sydämellinen ja kannatteleva sarja siitä, miten voi pysähtyä tullakseen sinuiksi asioiden kanssa, joille ei voi mitään ja löytää kauneutta siitä kaikesta, mitä omassa elämässä on joskus vaikea nähdä.

Ilmestyy painettuna sekä e- ja äänikirjana.

Kansi: Jonna Nurminen