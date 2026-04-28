Suomalaisten luottamus EU:hun kasvoi – EU nähdään etenkin vakauden ja turvallisuuden takaajana
8.5.2026 12:55:38 EEST | Euroopan komission Suomen-edustusto | Tiedote
Tuoreimman Eurobarometri-tutkimuksen mukaan lähes kolme neljäsosaa EU:n kansalaisista katsoo maansa hyötyneen EU-jäsenyydestä. 86 prosenttia suomalaisista näkee EU-jäsenyyden olevan hyväksi maan turvallisuudelle.
Eurooppalaisista 72 prosenttia on sitä mieltä, että heidän maansa on hyötynyt EU:n jäsenyydestä. Suomessa vastaava luku on 79 prosenttia. Kuusi kymmenestä EU:n kansalaisesta (60 %) ja 67 prosenttia suomalaisvastaajista suhtautuu optimistisesti EU:n tulevaisuuteen. Luottamus EU:hun on pysynyt korkealla tasolla: 51 prosenttia sanoo luottavansa EU:hun. Suomessa vastaava luku on 60 prosenttia. Suomen tulos on noussut kaksi prosenttiyksikköä puolen vuoden takaisiin vastauksiin verrattuna.
Suomalaisvastaajien mielestä neljä EU:n kohtaamaa merkittävintä ongelmaa ovat Venäjän hyökkäys Ukrainaan (31 %), kansainvälinen tilanne (26 %), turvallisuus ja puolustus (22 %) sekä EU:n vaikutusvalta maailmassa (21 %). Kaikkien vastaajien mielestä merkittävimmät ongelmat ovat Lähi-idän konflikti (25 %) sekä kansainvälinen tilanne (23 %). Suomalaisvastaajista valtaosa (93 prosenttia) kannattaa taloudellisen ja humanitaarisen avun antamista Ukrainalle. 88 prosenttia suomalaisvastaajista katsoo, että EU:n tulee rakentaa kumppanuuksia ja investoida kestävään infrastruktuuriin.
Rauhan ja vakauden varmistamisen (60 %) sekä työmahdollisuuksien luomisen (30 %) koetaan suomalaisvastaajien keskuudessa olevan positiivisesti kansalaisten elämään vaikuttavia EU-tason toimia. Kysyttäessä mihin EU:n budjettia tulisi käyttää, yli puolet suomalaisista (52 %) vastasi, että turvallisuuteen ja puolustukseen. Seuraavaksi suosituimmat kohteet olivat työllisyys, sosiaaliasiat ja kansanterveys (47 %) sekä tieteellinen tutkimus ja innovaatiot (33 %). EU-vastaajat keskimäärin pitävät tärkeimpinä kohteina työllisyyttä (41 %), turvallisuutta ja puolustusta (38 %) sekä koulutusta, nuorisoa ja kulttuuria (33 %).
Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_26_1041
Yhteyshenkilöt
Ismo UlvilaTiedotuspäällikköPuh:050 541 1122ismo.ulvila@ec.europa.eu
Nina HottiTiedottajaPuh:050 384 7857nina.hotti@ec.europa.eu
Euroopan komission Suomen-edustusto
Euroopan komission Suomen-edustuston tehtävänä on:
- Tiedottaa Euroopan unionin toiminnasta ja sen vaikutuksista Suomessa.
- Tarjota suomalaisille tiedotusvälineille ja suoraan kansalaisille tietoa EU:n toimista ja päätöksistä
toimia EU-komission edustajana Suomessa.
- Raportoida komissiolle tärkeistä poliittisista, taloudellisista ja yhteiskunnallisista kehityskuluista Suomessa.
Euroopan komission Suomen-edustuston kotisivu: https://finland.representation.ec.europa.eu/index_fi
