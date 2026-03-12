Maailman ensimmäinen AI-eläinlääkäri kehitteillä Suomessa
8.5.2026 10:15:24 EEST | 73Health Oy | Uutinen
Suomalaisyhtiö 73Health kehittää tekoälypohjaista eläinten etädiagnostiikkaratkaisua, jonka tavoitteena on tuoda AI osaksi eläinten terveydenhuoltoa. Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen rahoittamassa hankkeessa yhdistyvät etädiagnostiikka, lääkinnällinen mittausdata ja tekoälyanalytiikka tavalla, jonka yhtiö uskoo avaavan kokonaan uuden markkinan eläinlääketieteeseen.
Suomalainen terveysteknologiayhtiö 73Health kehittää tekoälypohjaista eläinten etädiagnostiikkaratkaisua Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen myöntämän hankerahoituksen tuella. Hankkeen ensimmäinen kehitysvaihe on lähestymässä loppuaan.
Ratkaisun perustana toimii 73Healthin etädiagnostiikkateknologia, jota hyödynnetään jo ihmisten terveydenhuollossa. Teknologia mahdollistaa terveydentilan analysoinnin etänä sijainnista riippumatta, ja nyt samaa osaamista tuodaan myös eläinlääketieteen käyttöön.
Kehitettävä järjestelmä hyödyntää lääkinnällisten laitteiden mittausdataa eläinten oireiden analysointiin. Tekoäly analysoi kerättyä tietoa ja vertaa sitä eläinlääketieteelliseen tietokantaan tunnistaakseen sairauksia, oireita ja poikkeamia nopeasti.
Hankkeen aikana 73Health on rakentanut laajaa eläinlääketieteellistä tietokantaa, jonka avulla tekoälymallia koulutetaan jatkuvasti. Kehitystyö perustuu eläinlääkärien tekemiin ja vertaisarvioimiin diagnooseihin.
Tavoitteena on rakentaa ratkaisu, joka voi auttaa tunnistamaan eläinten oireita ja tukemaan hoidon tarpeen arviointia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, sanoo 73Healthin toimitusjohtaja Kimmo Nikkanen.
Yhtiön mukaan eläinlääketiede tarjoaa kiinnostavan mahdollisuuden tekoälyratkaisujen kehittämiselle, sillä uusien digitaalisten palveluiden pilotointi on usein nopeampaa kuin ihmisten terveydenhuollossa.
Maailmassa arvioidaan olevan noin miljardi lemmikkiä, ja eläinten hyvinvointiin käytettävä rahamäärä kasvaa nopeasti. 73Health arvioi tekoälypohjaisten ratkaisujen lisääntyvän myös eläinten terveydenhuollossa tulevina vuosina.
Tulevaisuudessa ratkaisu voi mahdollistaa uudenlaisia eläinlääkäripalveluita myös esimerkiksi tilanteissa, joissa eläinlääkäri ei ole nopeasti saatavilla. Yhtiön mukaan tekoälyn avulla tehtävä ensivaiheen arviointi voisi madaltaa kynnystä reagoida eläimen oireisiin ajoissa.
73Healthin visiona on rakentaa toimintamalli, jossa tekoäly toimii sekä kuluttajien että ammattilaisten tukena jokapäiväisessä terveydenhuollossa niin ihmis- kuin eläinpuolella.
Kimmo Nikkanen73Health OyPuh:+358400964492Puh:+358400964492kimmo.nikkanen@73health.fi
