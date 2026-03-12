Maailman ensimmäinen AI-eläinlääkäri kehitteillä Suomessa

Suomalainen terveysinnovaatio mullistaa etävastaanotot - 73Healthin osakeanti merkittiin täyteen ennätysajassa 6.5.2025 09:17:00 EEST | Uutinen

Terveydenhuollon kriisit, kuten lääkäripula, hoitoon pääsyn viiveet ja kasvavat kustannukset, vaativat uusia ratkaisuja – ja juuri tähän 73Health vastaa etädiagnostiikan teknologiallaan. Yhtiö mahdollistaa jopa 78 % tutkimuksista tehtäväksi verkon yli, tuoden tarkkaa ja nopeaa terveyden diagnostiikkaa mm. alueille, joilla lääkäreitä ei ole saatavilla. Tämä ratkaiseva rooli terveydenhuollon murroksessa heijastuu myös markkinoiden luottamuksessa: 73Healthin osakeanti ylimerkittiin nopeasti ja keskeytettiin 800 000 euroon. Uudet sijoittajat, mukaan lukien kansainvälinen pääomasijoittaja, antavat yhtiölle entistä enemmän voimaa laajentaa vaikuttavia ratkaisujaan globaalisti.