KHO:n ennakkopäätös, joka koskee maankäyttöä ja rakentamista
8.5.2026 09:18:05 EEST | Korkein hallinto-oikeus | Päätös
Kunnan rakennusvalvontaviranomainen oli päättänyt olla ryhtymättä toimenpiteisiin kiinteistönomistajien vaadittua, että heidän kiinteistönsä X puolella sijaitsevat naapurikiinteistöä Y palvelevat rakenteet velvoitetaan poistamaan. Rakennusvalvontaviranomainen ja hallinto-oikeus olivat katsoneet, että kysymys ei ollut rakennusvalvontaviranomaisen toimivaltaan kuuluvasta asiasta.
Vaatimus kohdistui muun ohella kiinteistöllä Y sijaitsevan asuinrakennuksen salaojitus- ja hulevesijärjestelmän rakenteisiin, joiden uusiminen oli toteutettu osana rakennuksen laajaa peruskorjaushanketta. Peruskorjaushankkeeseen oli myönnetty rakennuslupa.
Korkein hallinto-oikeus katsoi, että salaojitus- ja hulevesijärjestelmän uusiminen oli ollut sellainen rakennuksen peruskorjaushankkeeseen välittömästi liittyvä ja sen kokonaisuudesta erottamaton toimenpide, jota hankkeelle haettu ja myönnetty rakennuslupa koski. Sekä peruskorjaushanketta koskevassa rakennuslupahakemuksessa että rakennuslupapäätöksessä rakennuspaikaksi oli ilmoitettu vain kiinteistö Y. Rakennuslupa-asiakirjoihin ei ollut sisältynyt selvitystä siitä, että luvan hakijalla olisi ollut oikeus hakemuksessa tarkoitettujen rakenteiden sijoittamiseen naapurikiinteistölle X.
Korkein hallinto-oikeus katsoi, että kun peruskorjaushankkeen yhteydessä rakennettuja salaojitus- ja hulevesijärjestelmän osia oli edellä todetusta huolimatta rakennettu kiinteistön X alueelle, oli rakennustyö toteutettu myönnetyn rakennusluvan vastaisesti. Myönnettyyn rakennuslupaan nähden toiselle kiinteistölle sijoittuvia rakenteita ei naapurin asemaan kohdistuvien vaikutusten vuoksi ollut voitu katsoa sillä tavoin vähäisiksi tai yleisen edun ulkopuolelle jääviksi, että rakennusvalvontaviranomainen olisi voinut arvioida rakenteiden poistamisvaatimuksen jäävän lakisääteisten tehtäviensä ja toimivaltansa ulkopuolelle. Korkein hallinto-oikeus palautti rakenteiden poistamisvaatimuksen rakennusvalvontaviranomaiselle uudelleen käsiteltäväksi.
Kort referat på svenska
Korkein hallinto-oikeus (KHO) käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa. www.kho.fi - http://www.kho.fi
