Kouluvuosi huipentuu jälleen Respect Cupissa
11.5.2026 14:46:30 EEST | Eerikkilä | Uutinen
Perinteinen erityislasten jalkapalloturnaus Respect Cup pelataan tiistaina 12.5. Eerikkilässä. Jo yhdeksättä kertaa järjestettävän tapahtuman tavoitteena on tarjota liikunnan ja urheilun iloa sekä rohkaista pelaajia toimimaan yhteisöllisesti ja toisiaan kunnioittaen.
Ehkä vuoden odotetuimpaan tapahtumaan osallistuu yli 180 ala- ja yläkoululaista kuudesta koulusta: Forssan Akvarellin koulu, Hyvinkään Hakalanpolun ja Martin koulut, Salon Armfeltin koulu, Tampereen Sammon koulu, Turun Luolavuoren koulu sekä Nummelan Kuoppanummen koulukeskus Vihdistä.
Respect Cupin tavoitteena on tarjota liikunnan ja urheilun riemua sekä kannustaa pelaamaan yhteisöllisessä hengessä ja toisia pelaajia kunnioittaen. Pelaajat pääsevät lämmittelemään ja testaamaan taitojaan rastiradalla ennen varsinaisen turnauksen alkamista. Kaikki tapahtumaan osallistuvat pelaajat saavat tuttuun tapaan kotiin viemisiksi oman pelipaidan sekä kultaisen mitalin.
Salon Armfeltin koulun erityisluokanopettaja Jaakko Kuusi vahvistaa tapahtuman olevan monella oppilaalle täysin ainutlatuinen kokemus.
”Tästä on alettu puhua jo syksyllä, tämä on vuoden odotetuin tapahtuma”, viidettä kertaa oppilaidensa kanssa tapahtumaan saapuva Kuusi paljastaa.
Armfeltin koulusta pääsee tänä vuonna tapahtumaan mukaan 7.–9.-luokkalaisia oppilaita.
”Respect Cupissa pääsee pelaamisen lisäksi näkemään muiden koulujen oppilaita sekä Eerikkilässä leireileviä urheilijoita. Tapahtuma on monelle jännittävä, mutta tarjoaa samalla onnistumisen kokemuksia ja opettaa heitä toimimaan uusissa ympäristöissä ja tilanteissa.”
Eerikkilän yhteyspäällikkö Markus Sissala sanoo tapahtuman arvojen sekä ilmapiirin tekevän siitä joka kerta ainutlaatuisen kokemuksen niin osallistujille kuin järjestäjillekin.
”On suuri ilo ja kunnia olla mukana järjestämässä tapahtumaa, joka tarjoaa lapsille ja nuorille myönteisiä kokemuksia ja liikunnan riemua. Olen mukana Respect Cupissa jo neljättä kertaa, ja joka vuosi tapahtuma vahvistaa tunnetta siitä, että teemme jotain aidosti hyvää ja tärkeää.”
Respect Cupin järjestävät yhteistyössä Eerikkilä ja Turun Luolavuoren koulu.
Tapahtuma alkaa 12.5. klo 10.30 lämmittelyillä ja taitorasteilla keinonurmikentällä, ja itse ottelut pelataan klo 11.30 alkaen. Finaaliottelut alkavat klo 13.30.
Otteluita voi tulla katsomaan paikan päälle tai tapahtuman tunnelmia voi seurata päivän aikana Eerikkilän Instagramissa.
Elina PennanenViestintäpäällikköEerikkiläPuh:0405743345elina.pennanen@eerikkila.fi
Me Eerikkilässä vaalimme Erik von Frenckellin unelmaa paikasta, jossa voi luonnon keskellä kehittyä ja levähtää kaukana maailman melusta. Tätä unelmaa olemme vaalineet niin pelaajien, valmentajien, johtajien kuin joukkueiden ja työyhteisöjen kanssa. Autamme jokaista löytämään oman ainutlaatuisen pelipaikkansa.
Eerikkilä on jalkapallon, futsalin ja salibandyn valtakunnallinen valmennuskeskus ja maajoukkueiden koti. Vastuulliset toimintatavat ohjaavat arkeamme joka päivä. Yleishyödyllisenä säätiönä ohjaamme kaikki tuotot takaisin lasten ja nuorten liikunnan ja urheilun edistämiseen.
