Pirkanmaan hyvinvointialue

Nyt on hyvä aika ottaa pneumokokkirokote – tarkista, kuulutko riskiryhmään

8.5.2026 09:39:37 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Pneumokokki on merkittävä taudinaiheuttaja. Se aiheuttaa keuhkokuumetta ja muita hengitystieinfektioita sekä vakavia sairaalahoitoa vaativia yleisinfektioita kuten verenmyrkytyksiä. Riskiryhmiin kuuluvat ovat oikeutettuja maksuttomaan pneumokokkirokotteeseen.

Yksi rokoteannos riittää aikuisille

Pneumokokkitautien riski kasvaa, kun ihminen ikääntyy. Lisäksi perussairaudet, esimerkiksi keuhko- ja sydänsairaudet, nostavat sairastumisen riskiä. Erityisessä vaaravyöhykkeessä ovat iäkkäät ja henkilöt, joiden vastustuskyky on heikentynyt.

Kansallisen rokotusohjelman maksuttomaan pneumokokkirokotukseen on oikeus pikkulasten lisäksi

  • 65–84-vuotiailla keuhkoahtaumatautia tai astmaa sairastavilla
  • alle 75-vuotiailla vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla
  • alle 75-vuotiailla voimakkaasti immuunipuutteisilla
  • kantasolusiirteen saaneilla. 

Yksi rokoteannos riittää aikuisille eikä tehosteannoksia tarvita.

Ota yhteys omalle sote-asemallesi

Jos kuulut edellä mainittuihin ryhmiin, etkä ole vielä saanut pneumokokkirokotetta, saat sen omalta sosiaali- ja terveysasemaltasi. Varaa aika soittamalla tai digitaalisen asioinnin (OmaPirha) kautta.

Lisää tietoa rokotuksista ja tartuntataudeista löydät verkkosivulta pirha.fi/rokotukset.

Avainsanat

rokotukset

Yhteyshenkilöt

Linkit

Pirkanmaan hyvinvointialue

Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000,  ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö. 

Lisätietoja pirha.fi.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan hyvinvointialue

Pelastusjohtajan tehtävään saatiin 13 hakemusta6.5.2026 10:37:33 EEST | Tiedote

Haku Pirkanmaan hyvinvointialueen pelastusjohtajan tehtävään on päättynyt. Tehtävää haki yhteensä 13 henkilöä, joista 12 täytti kelpoisuusehdot. Pelastusjohtajan virka vapautui edellisen viranhoitajan siirtyessä organisaation sisällä toiseen tehtävään. Hakijat: Hakala Taisto, Sipoo Haverinen Mika, Oulu Helkaharju Jari, Mustasaari Huttunen Risto, Helsinki Högmander Olli, Salo Jäntti Jarkko, Tampere Kuusisto Tero, Paimio Kuutsa Jani, Kuopio Leinonen Mira, Tampere Lepistö Jari, Karvia Mensala Ville, Helsinki Nurminen Pauli, Jyväskylä Toivonen Teemu-Taavetti, Tampere

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye