Nyt on hyvä aika ottaa pneumokokkirokote – tarkista, kuulutko riskiryhmään
8.5.2026 09:39:37 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Pneumokokki on merkittävä taudinaiheuttaja. Se aiheuttaa keuhkokuumetta ja muita hengitystieinfektioita sekä vakavia sairaalahoitoa vaativia yleisinfektioita kuten verenmyrkytyksiä. Riskiryhmiin kuuluvat ovat oikeutettuja maksuttomaan pneumokokkirokotteeseen.
Yksi rokoteannos riittää aikuisille
Pneumokokkitautien riski kasvaa, kun ihminen ikääntyy. Lisäksi perussairaudet, esimerkiksi keuhko- ja sydänsairaudet, nostavat sairastumisen riskiä. Erityisessä vaaravyöhykkeessä ovat iäkkäät ja henkilöt, joiden vastustuskyky on heikentynyt.
Kansallisen rokotusohjelman maksuttomaan pneumokokkirokotukseen on oikeus pikkulasten lisäksi
- 65–84-vuotiailla keuhkoahtaumatautia tai astmaa sairastavilla
- alle 75-vuotiailla vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla
- alle 75-vuotiailla voimakkaasti immuunipuutteisilla
- kantasolusiirteen saaneilla.
Yksi rokoteannos riittää aikuisille eikä tehosteannoksia tarvita.
Ota yhteys omalle sote-asemallesi
Jos kuulut edellä mainittuihin ryhmiin, etkä ole vielä saanut pneumokokkirokotetta, saat sen omalta sosiaali- ja terveysasemaltasi. Varaa aika soittamalla tai digitaalisen asioinnin (OmaPirha) kautta.
Lisää tietoa rokotuksista ja tartuntataudeista löydät verkkosivulta pirha.fi/rokotukset.
Harjuntausta TeroApulaisylilääkäri, vastaanottopalvelutPuh:040 806 3761tero.harjuntausta@pirha.fi
