Kenen Turku -kirja haastaa kaupunkisuunnittelun ja vaatii lisää vihreyttä myös tiiviiseen kaupunkiin

Kenen Turku – visioita vehreämmästä ja monilajisemmasta kaupungista -teos ottaa kriittisesti kantaa nykyiseen kaupunkisuunnitteluun ja tiiviiseen kaupunkirakenteeseen. Se kysyy, millaisessa kaupungissa oikeastaan haluamme asua ja keiden ehdoilla suunnittelemme sitä? Samalla kirja tuo esille keinoja, miten tiiviiseen kaupunkiin saataisiin lisää vihreää ja sen tuottamia hyötyjä.

Kenen Turku -kirjan työt on laadittu syksyllä 2025 toteutetulla maisemanhoidon kurssilla, johon osallistui 22 maisterivaiheen maisema-arkkitehtiopiskelijaa. Suunnittelukohteiksi valittiin Turun keskusta ja Itäharju-Kupittaa, joissa on tällä hetkellä niukasti kaupunkivihreää.

Itäharju-Kupittaan työt haastavat nykyisen tiiviin kaavaratkaisun ja esittävät varjosuunnitelmia vihreämmäksi ja monilajisemmaksi kaupunginosaksi, jonka identiteetti tukeutuu paikan henkeen. Keskustaa tutkivissa töissä otetaan kantaa ankeisiin koulupihoihin, karuihin puuttomiin katuympäristöihin ja Turun kiinnostavan puutarhahistorian näkymättömyyteen.

Kirja ja kurssi ovat osa Turun kaupunkitutkimusohjelman rahoittamaa JustTrees-hanketta, jossa tutkitaan monilajista hyvinvointia. Kirjaan voi tutustua täällä:Kenen Turku? Visioita vehreämmästä ja monilajisemmasta kaupungista.

”Kirja osoittaa, että kaupunkisuunnittelussa tarvitaan rohkeita ratkaisuja ja vihreyden priorisointia. Näin kaupunkimme säilyvät elinkelpoisempina”, toteaa professori Ranja Hautamäki Aalto-yliopistosta.