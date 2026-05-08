Grammy-palkittu huippukuoro ja suursäveltäjät kohtaavat Vaasan kirkossa

Illan ohjelmassa kohtaavat kaksi suurta säveltäjänimeä: Einojuhani Rautavaara ja Ludwig van Beethoven. Konsertin tunnelma on tumma ja harras, mutta musiikki ei jää synkkyyteen – se lohduttaa, lumoaa ja kantaa eteenpäin.

Konsertin päänumerona kuullaan Beethovenin messu C-duuri, jossa hehkuvat jo säveltäjän inhimillinen lämpö ja hengellinen kirkkaus. Teos tuo esiin suuren kuoron ja orkesterin yhteisvoiman Vaasan kirkon erinomaisessa akustiikassa.

Helsingin kamarikuoro on noussut Nils Schweckendiekin johdolla maailman huippukuorojen joukkoon. Kuoro on saanut kansainvälistä tunnustusta, muun muassa Grammy-palkinnon Kaija Saariahon kuoroteosten levytyksestä. Vaasan konsertti tarjoaa harvinaisen tilaisuuden kuulla tätä palkittua kokoonpanoa yhdessä Vaasan kaupunginorkesterin kanssa.