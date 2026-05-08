Liftin bussilippujen hintoihin esitetään maltillista korotusta

8.5.2026 10:00:43 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Vaasan seudun joukkoliikenne Liftin hinnoitteluun esitetään 0,20 euron korotusta matkaa kohti 1.7.2026 alkaen. Tavoitteena on kattaa kasvaneita kustannuksia ja turvata joukkoliikenteen toiminta tulevina vuosina. Joukkoliikennelautakunta päättää asiasta kokouksessaan 13.5.2026.

Kuva: Vaasan kaupunki / Mikael Matikainen
Esitys perustuu kustannusten nousuun viime vuosina. Erityisesti liikennöinti-, henkilöstö-, kalusto- ja energiakustannukset ovat kasvaneet. Samalla Lifti valmistautuu uuteen sopimuskauteen, joka alkaa vuonna 2027 ja tuo mukanaan uuden liikenteenharjoittajan sekä uutta kalustoa.

– Nykyiset hinnat on määritelty vuonna 2024, jonka jälkeen joukkoliikenteen järjestämisen kustannukset ovat jatkaneet nousuaan. Lisätuloilla pyritään kattamaan kasvaneet menot ja luomaan taloudellisesti kestävä pohja tuleville muutoksille, jotka kehittävät joukkoliikennettä eteenpäin, liikennepäällikkö Pertti Hällilä kertoo.

Esitetty hinnankorotus toisi arviolta noin 480 000 euroa lisää lipputuloja, jos matkustajamäärä jatkaa kasvuaan. Joukkoliikenteen toiminnan turvaaminen edellyttää noin miljoonan euron lisärahoitusta, joten loppu katettaisiin lisämäärärahalla.

Hinnat pysyvät edullisina

Aiemmat kokemukset ovat osoittaneet, ettei maltillinen hinnankorotus vähennä joukkoliikenteen käyttöä. Vuosina 2023–2025 Liftin lippujen hintoja korotettiin yhteensä 0,21 euroa matkalta, ja samaan aikaan matkustajamäärät kasvoivat noin 220 000 matkalla vuodessa.

Liikennepäällikkö Hällilän mukaan Liftin hinnat ovat korotuksen jälkeenkin Suomen edullisimpien joukossa.

– Lisäksi henkilöautoilun kustannukset ovat nousseet joukkoliikennettä enemmän. Tämä tukee arviota siitä, ettei hinnankorotus vähennä bussimatkustamista.

Lippuhintoja ja kustannuksia tarkastellaan uudelleen vielä vuoden 2027 aikana. Tarvittaessa joukkoliikennelautakunnalle voidaan silloin tehdä esitys toisesta, enintään 0,20 euron korotuksesta lippujen hintoihin.

Lippujärjestelmän kehittämisestä työpaja

Lautakunnalle järjestetään kokouksen yhteydessä työpaja, jossa esitellään myös muita vaihtoehtoja menojen kattamiseksi sekä pohditaan lippujärjestelmän kehittämistä. Työpajassa keskustellaan esimerkiksi maksuvyöhykkeistä luopumisesta ja käteisen käytöstä maksuvälineenä busseissa. Lisäksi keskustelussa ovat asiakkailta tulleet runsaat toiveet linjojen ja vuorojen lisäämisestä.

Suurin osa matkoista maksetaan jo kausi- ja arvolipuilla, ja käteisen käyttö on vähentynyt jatkuvasti. Käteismaksaminen hidastaa liikennöintiä, on kallista käsitellä ja aiheuttaa turvallisuusriskejä.

A-vyöhykkeen ulkopuolelta kertyvät lipputulot ovat nykyisin hyvin vähäisiä. Vyöhykehinnoittelusta luopumisen arvioidaan lisäävän maaseudun matkustajamääriä, mikä kattaisi pienemmät lipputulot.

Tavoitteena on arvioida, miten lippujärjestelmä toimii parhaiten ja pitää joukkoliikenteen sujuvana.

