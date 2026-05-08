Grammisbelönad kör och stora tonsättare möts i Trefaldighetskyrkan i Vasa
8.5.2026 09:51:01 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Trefaldighetskyrkan i Vasa fylls fredagen den 15 maj av djup klang och gripande musik när Vasa stadsorkester, Helsingfors kammarkör och dirigenten Nils Schweckendiek förenar sina krafter. Konserten är en högtidlig avslutning på orkesterns konsertsäsong och genomförs i samarbete med Vasa körfestival.
I kvällens program möts två stora tonsättarnamn: Einojuhani Rautavaara och Ludwig van Beethoven. Konsertens stämning är mörk och innerlig, men musiken stannar inte i det dystra – den tröstar, förtrollar och bär vidare.
Som huvudnummer hörs Beethovens mässa i C-dur, där tonsättarens mänskliga värme och andliga klarhet redan lyser starkt. Verket lyfter fram samspelet mellan den stora kören och orkestern i Trefaldighetskyrkans utmärkta akustik.
Helsingfors kammarkör har under ledning av Nils Schweckendiek vuxit till en av världens främsta körer. Kören har fått internationellt erkännande, bland annat en Grammy för en inspelning av Kaija Saariahos körmusik. Konserten i Vasa erbjuder en sällsynt möjlighet att höra denna prisbelönta ensemble tillsammans med Vasa stadsorkester.
Mia Huhta
Intendent
+35840 524 8877
mia.huhta@vaasa.fi
Grammy-palkittu huippukuoro ja suursäveltäjät kohtaavat Vaasan kirkossa8.5.2026 09:50:50 EEST | Tiedote
Vaasan kirkko täyttyy perjantaina 15.5. syvästä soinnista ja vaikuttavasta musiikista, kun Vaasan kaupunginorkesteri, Helsingin kamarikuoro ja kapellimestari Nils Schweckendiek yhdistävät voimansa. Kyseessä on orkesterin konserttikauden juhlava päätös, joka toteutetaan yhteistyössä Vaasan kuorofestivaalin kanssa.
