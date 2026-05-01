Bob Marleyn legendaarinen taustayhtye The Wailers saapuu Logomon Terassikesän avajaisillan tähdeksi 29.7.2026 - kesän ohjelmiston kaikki keikkapäivät ovat selvillä
8.5.2026 12:00:00 EEST | Sunborn Live | Tiedote
Turku on ensi kesänä yksi Suomen vetovoimaisimmista kesäkaupungeista, kun lukuisten festivaalien lisäksi Logomon Terassikesä lyö pöytään valmiin keikkakattauksen, joka on kansainvälisiä tähtiä pullollaan.
The Arkin sekä Marcus & Martinuksen keikkojen lisäksi jamaikalainen The Wailers saapuu Turkuun keskiviikkona 29.7.2026. Uutena keikkana julkistetaan myös vastikään uuden, kehutun albumin julkaissut Olavi Uusivirta.
The Wailers saapuu Suomeen 12 vuoden tauon jälkeen kesällä. Yhtye juhlistaa samalla ikonisen Rastaman Vibration -albumin 50-vuotisjuhlavuotta kiertueellaan. Illan aikana kuullaan reggaehistorian ajattomia klassikoita, kuten “Positive Vibration”, “Roots, Rock, Reggae” ja “War”, kappaleita, joiden sanoma yhteisöllisyydestä, toivosta ja vapaudesta resonoi yhä vahvasti tänäkin päivänä. Aston Barrett Jr.:n johdolla The Wailers tuo Turun heinäkuiseen kesäiltaan aidon jamaikalaisen reggae-energian, vahvat rytmit ja vastustamattoman tunnelman.
LOGOMON TERASSIKESÄ 2026:
KE 29.7.2026 THE WAILERS (JAM) - 50 Years Of Positive Vibrations
TO 30.7.2026 ENDSTAND, NYRKKITAPPELU, +1
PE 31.7.2026 MOKOMA, VIIKATE 30V.
LA 1.8.2026 MAIJA VILKKUMAA, +1
TI 4.8.2026 THE ARK (SE)
KE 5.8.2026 ARPPA, NÖSSÖ NOVA
TO 6.8.2026 OLAVI UUSIVIRTA
PE 7.8.2026 JENNI VARTIAINEN
LA 8.8.2026 MARCUS & MARTINUS (NO) – “The Room Tour” (ikärajaton)
KE 12.8.2026 MIRELLA (ikärajaton)
TO 13.8.2026 PEPE & SAIMAA (Turun taiteiden yö)
PE 14.8.2026 J. KARJALAINEN
LA 15.8.2026 LINDA LAMPENIUS x PETE PARKKONEN
TO 20.8.2026 ISMO ALANKO, JONNA TERVOMAA
PE 21.8.2026 LORDI – THE AROCKALYPSE 20th Anniversary show
LA 22.8.2026 AMORPHIS, MARKO HIETALA
Muutamiin iltoihin julkistetaan lisäesiintyjiä lähiaikoina.
Liput ja kausikortit: lippu.fi/logomon-terassikesa
Eveliina SalminenHead of Sales & Marketing, Sunborn LivePuh:+358405245531eveliina.salminen@sunbornlive.fi
Pietu Sepponen / HaastattelupyynnötPromoottoriSunborn LivePuh:0445566113pietu.sepponen@sunbornlive.fi
