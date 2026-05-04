Muistutuskutsu medialle: Tervetuloa testaamaan Itäradan luontoajokorttia ti 12.5.2026

Itäradan yleissuunnitteluvaihe on käynnistymässä. Vaiheeseen kuuluvat laajat maaperätutkimukset ja mittaukset ratalinjalla. Itäradalla kehitetyn uuden luontoajokorttikoulutuksen tavoitteena on varmistaa, että kaikki maastotöitä tekevät työntekijät osaavat huomioida hankealueen arvokkaat luontokohteet asianmukaisesti.

Kaikilta Itäradan toimeksiannoissa maastoon jalkautuvilta työntekijöiltä edellytetään luontoajokorttikoulutuksen suorittamista ennen töiden aloittamista. Näin varmistetaan, että työntekijät tuntevat erityisesti lailla suojellut luontokohteet sekä oikeat toimintatavat maastossa liikuttaessa.

Koulutus tukee myös Itäradan kestävyystavoitteita, jotka ohjaavat hankeyhtiön toimintaa kohti rakentamisvalmiutta sekä varmistavat, että vastuullisuus huomioidaan johdonmukaisesti päätöksenteossa, suunnittelussa ja sidosryhmäyhteistyössä.

Paikka: Kulttuuritalo Lilla Villan, Jussaksentie 16, 04130 Sipoo​

Aika: tiistaina 12.5.2026 klo 13.30–16

Ohjelma

Klo 13.30

Medialla on mahdollisuus osallistua hankkeen luontoajokorttikoulutukseen yhdessä hankkeen henkilöstön kanssa

Klo 14.15

Kahvitarjoilu

Klo 14.30

Siirtyminen maastoon osoitteeseen Lillängintie 229, Sipoo: Luontoajokortin testaus käytännössä. Mahdollisuus tutustua myös ArcGIS-mobiilisovellukseen, joka avulla tunnistetaan alueen tärkeitä luontoarvoja maastossa.

Pyydämme median edustajia ilmoittautumaan tilaisuuteen maanantaihin 11.5.2026 mennessä. Kerro ilmoittautumisen yhteydessä, jos tarvitset kuljetuksen kulttuuritalolta maastoon ja takaisin sekä mahdolliset ruoka-aineallergiasi ja erityisruokavaliosi. Pyydämme maastoon lähtijöitä ottamaan mukaan säänmukaisen varustuksen.

Lämpimästi tervetuloa!

Petteri Putaankorva

toimitusjohtaja

Itärata Oy

Lisätiedot, ilmoittautumiset ja haastattelupyynnöt:

Katri Parikka, vastuullisuus- ja viestintäjohtaja

Itärata Oy

katri.parikka@itarata.fi

puh. 044 275 3028