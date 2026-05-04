Muistutuskutsu medialle: Tervetuloa testaamaan Itäradan luontoajokorttia ti 12.5.2026
8.5.2026 10:18:14 EEST | Itärata Oy | Tiedote
Tervetuloa Itärata-hankkeen luontoajokorttikoulutukseen tiistaina 12.5.2026.
Itäradalla luontoarvoilla, kuten suojellulla kasvillisuudella ja eläimistöllä, pienvesillä sekä arvokkailla kulttuuriympäristöillä, on keskeinen merkitys, sillä uusi rata sijoittuu kokonaan uuteen maastokäytävään.
Itäradan yleissuunnitteluvaihe on käynnistymässä. Vaiheeseen kuuluvat laajat maaperätutkimukset ja mittaukset ratalinjalla. Itäradalla kehitetyn uuden luontoajokorttikoulutuksen tavoitteena on varmistaa, että kaikki maastotöitä tekevät työntekijät osaavat huomioida hankealueen arvokkaat luontokohteet asianmukaisesti.
Kaikilta Itäradan toimeksiannoissa maastoon jalkautuvilta työntekijöiltä edellytetään luontoajokorttikoulutuksen suorittamista ennen töiden aloittamista. Näin varmistetaan, että työntekijät tuntevat erityisesti lailla suojellut luontokohteet sekä oikeat toimintatavat maastossa liikuttaessa.
Koulutus tukee myös Itäradan kestävyystavoitteita, jotka ohjaavat hankeyhtiön toimintaa kohti rakentamisvalmiutta sekä varmistavat, että vastuullisuus huomioidaan johdonmukaisesti päätöksenteossa, suunnittelussa ja sidosryhmäyhteistyössä.
Paikka: Kulttuuritalo Lilla Villan, Jussaksentie 16, 04130 Sipoo
Aika: tiistaina 12.5.2026 klo 13.30–16
Ohjelma
Klo 13.30
Medialla on mahdollisuus osallistua hankkeen luontoajokorttikoulutukseen yhdessä hankkeen henkilöstön kanssa
Klo 14.15
Kahvitarjoilu
Klo 14.30
Siirtyminen maastoon osoitteeseen Lillängintie 229, Sipoo: Luontoajokortin testaus käytännössä. Mahdollisuus tutustua myös ArcGIS-mobiilisovellukseen, joka avulla tunnistetaan alueen tärkeitä luontoarvoja maastossa.
Pyydämme median edustajia ilmoittautumaan tilaisuuteen maanantaihin 11.5.2026 mennessä. Kerro ilmoittautumisen yhteydessä, jos tarvitset kuljetuksen kulttuuritalolta maastoon ja takaisin sekä mahdolliset ruoka-aineallergiasi ja erityisruokavaliosi. Pyydämme maastoon lähtijöitä ottamaan mukaan säänmukaisen varustuksen.
Lämpimästi tervetuloa!
Petteri Putaankorva
toimitusjohtaja
Itärata Oy
Lisätiedot, ilmoittautumiset ja haastattelupyynnöt:
Katri Parikka, vastuullisuus- ja viestintäjohtaja
Itärata Oy
katri.parikka@itarata.fi
puh. 044 275 3028
Yhteyshenkilöt
Itärata Oy:n tehtävänä on suunnitella nopea raideyhteys Lentoradalta Porvoon kautta Kouvolaan sekä mahdollistaa nykyistä suoremmat ja nopeammat yhteydet itäiseen Suomeen. Itärata palvelee noin kahta miljoonaa asukasta seitsemän maakunnan alueella. Itärata Oy:n omistavat Suomen valtio (51 %) edustajanaan liikenne- ja viestintäministeriö sekä 24 kuntaa tai kaupunkia. Itärata on osa Euroopan laajennettua liikenteen TEN-T-ydinverkkoa (Trans-European Transport Network).
Lue lisää julkaisijalta Itärata Oy
Inbjudan till medierna: Välkommen att testa Östbanans naturkörkort tis 12.5.20264.5.2026 14:58:14 EEST | Pressmeddelande
Välkommen till Östbanans naturkörkortsutbildning tisdag 12.5.2026. Naturvärden såsom skyddad växtlighet och vilda djur, småvatten och värdefulla kulturmiljöer har en central betydelse för Östbanan, eftersom den nya banan placeras i en helt ny terrängkorridor.
Flygfotografering för Östbanan inleds vid lämpligt väder under veckoslutet – ett lågt flygande flygplan kan väcka uppmärksamhet mellan Vanda och Kouvola9.4.2026 10:47:57 EEST | Pressmeddelande
Flygfotograferingen av Östbanans banlinje kan inledas vid lämpligt väder redan under veckoslutet, efter att signaleringen i terrängen har slutförts. Flygplanet som utför flygfotograferingen flyger fram och tillbaka längs banlinjen på cirka 600 meters höjd och kan väcka uppmärksamhet hos dem som rör sig i området.
Itäradan ilmakuvaukset käynnistyvät säiden salliessa viikonloppuna – matalalla lentävä lentokone voi herättää huomiota Vantaan ja Kouvolan välillä9.4.2026 10:47:57 EEST | Tiedote
Itäradan ratalinjan ilmakuvaukset käynnistyvät säiden salliessa jo viikonloppuna maastossa tehtävän signaloinnin valmistumisen jälkeen. Ilmakuvausta tekevä lentokone lentää edestakaisin ratalinjalla noin 600 metrin korkeudessa, ja saattaa kiinnittää alueella liikkuvien huomion.
Flygfotograferingarna på Östbanan inleds – flygplanet flyger lågt och fotograferar cirka 100 km av bansträckningen25.3.2026 11:10:31 EET | Pressmeddelande
Datainsamlingen i anslutning till Östbanans utredningsplan inleds under påskveckan när väderförhållandena tillåter att terrängarbetena inleds, dvs. signaleras. Datainsamlingen med flygplan görs efter signaleringen uppskattningsvis i april. Signaleringarna utförs under några dagar i terrängen och datainsamlingsflygningen tar 1–2 dagar beroende på väderförhållandena. Datainsamlingen görs längs en bansträckning som är cirka 100 kilometer lång.
