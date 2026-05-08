Mediatilaisuus Keski-Suomen hyvinvointialueen arviointimenettelystä 13.5. kello 15.15
8.5.2026 10:16:25 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Median edustajat ovat tervetulleita Keski-Suomen hyvinvointialueen arviointimenettelyä koskevaan mediatilaisuuteen keskiviikkona 13.5. kello 15.15-16.00.
Tilaisuuteen voi osallistua paikan päällä hyvinvointialueen toimipisteessä osoitteessa Viitaniementie 1 A 2, Jyväskylä (kokoustila Tuumaus) tai Teamsin välityksellä (liittymislinkki).
Tilaisuudessa arviointiryhmän johtopäätöksistä kertoo arviointiryhmän puheenjohtaja Jaakko Herrala. Kommenttipuheenvuoron pitää hyvinvointialuejohtaja Piia Vuorela. Tilaisuudessa ovat läsnä myös arviointiryhmän jäsen, hallitusneuvos Minna-Marja Jokinen sekä Keski-Suomen hyvinvointialueelta arviointiryhmän pysyvät asiantuntijat, aluehallituksen puheenjohtaja Jani Ylälehto sekä toimialajohtajat Kati Kallimo ja Lasse Leppä.
Arviointiryhmän on tarkoitus saada valmiiksi loppuraporttinsa 13.5. Loppuraportti sisältää toimenpideohjelman, mikä tulee aluevaltuuston hyväksyttäväksi kesäkuussa.
Arviointiryhmä tehtävänä on ollut tehdä ehdotukset hyvinvointialueen talouden tervehdyttämiseksi sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen ja pelastustoimen palvelujen järjestämisen edellytysten turvaamiseksi tarvittavista toimista. Lisäksi arviointiryhmän tulee ottaa kantaa myös mahdollisen aluejakoselvityksen tarpeellisuuteen.
Keski-Suomen hyvinvointialueen lisäksi arviointimenettelyssä ovat Lapin ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueet.
Tervetuloa!
viestintäjohtaja Tero Manninen
p. 040 707 1508
tero.manninen@hyvaks.fi
