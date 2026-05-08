Väitös: Varhaiskasvatus tukee heikommista taustoista tulevien lasten oppimista – myös Suomessa

Väitös: Tiedelukutaidon kehittäminen haastaa alakoulua – uusi lähestymistapa tukee opetusta ja oppimista 8.5.2026 09:00:00 EEST | Tiedote

Nykypäivän tietotulvassa suunnistamisessa ja monimutkaisten ongelmien ratkaisussa auttaa tiedelukutaito. Se sisältää käsitteellisen tiedon, tiedonhankinta- ja arviointitaidot sekä sitoutumisen tutkittuun tietoon. Yhdessä ne tukevat ilmiöiden ymmärtämistä, kriittistä ajattelua ja vastuullista päätöksentekoa. Tiedelukutaidon opetus ja oppiminen on kuitenkin haastavaa. Väitöstutkimus osoittaa, että eri oppiaineita sekä tietoja, taitoja ja asenteita integroiva opetus voi edistää oppimista.