Suomalaiset haluavat lomaseuraa, joka viihtyy myös hiljaisuudessa

11.5.2026 11:08:06 EEST | Apollomatkat | Tiedote

Apollomatkat selvitti, kenen julkisuuden henkilön kanssa suomalaiset lähtisivät mieluiten lomalle. Kyselyn perusteella ratkaisevaa ei ole pelkkä tunnettuus, vaan se, millaista seuraa henkilö olisi lomalla – niin pitkien illallisten, yhteisten kokemusten kuin rauhallisten hetkienkin aikana.

Apollomatkat kysyi suomalaisilta, kenen julkkiksen kanssa he mieluiten lomailisivat.

Jenni Vartiainen nousi ykköseksi tuoreessa Apollomatkojen kyselyssä, jossa suomalaisilta kysyttiin, kenen julkisuuden henkilön kanssa he lähtisivät mieluiten lomalle. Hänen jälkeensä sijoittuivat Kimi Räikkönen ja Alexander Stubb – varsin erilaisia matkaseuralaisia. Räikkönen tunnetaan rauhallisuudestaan ja vähäpuheisuudestaan, kun taas Stubbin energisyys voisi helposti muuttaa lomamatkan triathlonleiriksi.

– Kimi Räikkösen kanssa voisi varmasti viettää rennon päivän rannalla ilman, että hiljaisuus tuntuisi kiusalliselta. Se on lomalla yllättävän arvokas ominaisuus, sanoo Satu Kontulainen Apollomatkoilta.

Myös Krista Kosonen, Niko Saarinen ja Sointu Borg saivat paljon mainintoja. Heistä välittyy kuva rentona ja hyväntuulisena seurana, jonka kanssa viihtyisi niin pitkien illallisten kuin spontaanien retkienkin parissa.

Erilaiset lomarytmit

Listan keskivaiheilta löytyy energinen joukko tunnettuja nimiä. NBA-tähti Lauri Markkanen, artisti Antti Tuisku ja juontaja Vappu Pimiä edustavat hyvin erilaisia lomatyylejä: yksi suuntaa liikkeelle aikaisin aamulla, kun taas toinen viihtyy pitkään iltaan jatkuvassa seurustelussa.

– On kiinnostavaa huomata, että suomalaiset näyttävät arvostavan ennen kaikkea helppoa lomaseuraa. Persoonallisuus on toki plussaa, mutta harva haluaa käyttää koko lomaa toistensa energioiden tasapainottamiseen, Kontulainen sanoo.

Myös artistilegenda Katri Helena nousi listalle. Hänen suosionsa kertoo siitä, että suomalaiset arvostavat lomalla rauhaa ja leppoisaa tunnelmaa – auringonlaskun aikaan nautittu kahvi houkuttelee monia enemmän kuin ilta allasbaarin vilinässä.

Tärkeintä on mutkaton lomailu

Tutkimus paljastaa olennaisen suomalaisista lomamieltymyksistä: tärkeintä ei ole se, kuka on kuuluisin tai kiinnostavin, vaan kenen kanssa loma sujuu vaivattomasti. Kun aurinko paistaa, suunnitelmat pitävät ja hotellihuoneen avainkortti löytyy helposti, ratkaisevaa on lopulta se, kenen seurassa tunnelma säilyy hyvänä alusta loppuun.

Apollo on yksi Pohjoismaiden johtavia matkanjärjestäjiä. Valikoimaamme kuuluvat rantalomat tilauslennoin, reittilentopohjaiset matkapaketit, treenimatkat, risteilyt sekä kiertomatkat. Apollomatkat on osa DERTOUR Nordic AB:ta, jonka muodostavat Apollo Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa, Suomessa ja Hollannissa, golfmatkoja järjestävä Golf Plaisir, luksusmatkoja järjestävä Lime Travel sekä hyvinvointikeskus Playitas Fuerteventuralla.

Apollomatkoilla oli vuonna 2024 n. 67 000 tyytyväistä matkustajaa ja se on Suomen neljänneksi suurin matkanjärjestäjä.

