Etla: Iranin sodan vaikutukset Suomen teollisuuteen jäävät maltillisiksi - teollisuuden lisäksi kasvua luvassa myös rakentamiseen ja palvelualoille

Etla arvioi maaliskuussa julkaistussa ennusteessaan Suomen talouden kasvavan tänä vuonna yhden prosentin ja ensi vuonna 1,5 prosenttia. Teollisuus jatkaa kasvussa ennustevuosina 2026–2028 ja kasvu leviää myös rakentamiseen ja palvelualoille. Bkt:n kasvu on yritysvetoista, koska sopeutustoimien myötä julkiset palvelut eivät kasva.

Tehdasteollisuuden ennustetaan kasvavan noin kaksi prosenttia tänä vuonna ja sama kasvuvauhti jatkuu myös vuosina 2027 ja 2028. Myös alan työllisyyden ja työtuntien odotetaan kasvavan tulevina vuosina, toki maltillisesti. Uhkakuvia kasvulle luo Iranin sodan jatko. Etla arvioi kuitenkin, että sodan vaikutukset Suomen tehdasteollisuuteen jäävät kohtuullisen pieniksi.

– Iranin sota on nostanut energian hintoja, mikä heikentää EU:n ja erityisesti Saksan talouskasvua. Sitä kautta sota voisi haurastuttaa myös Suomen vientikysyntää. Odotamme kuitenkin, että sodan vaikutukset jäävät pieniksi. Tehdasteollisuuden luottamus on jatkanut kohenemistaan tänä vuonna ja uusien tilausten arvo on kasvanut selvästi. Teollisuuden vientiä tukee paitsi vientikysynnän kasvu, myös kohtuullisella tasolla oleva kustannuskilpailukyky, arvioi Etlan vanhempi tutkija Sakari Lähdemäki.

Lähdemäki huomauttaa kuitenkin, että euron oletetaan pysyvän selvästi vahvistuneena pitkään, mikä vaikuttaa negatiivisesti euroalueen vientiin ja näin välillisesti myös Suomen teollisuuteen. Koko teollisuudessa ei myöskään kaikilla ole yhtä kirkkaat näkymät vaan ala on jakautunut kahtia. Metalliteollisuuden näkymät ovat vahvat, kun taas kemian- ja metsäteollisuuden näkymät ovat heikohkot.

– Telakkateollisuuden näkymät ovat vain vahvistuneet. Turun telakan kaksi risteilijätilausta, jäänmurtajatilaukset ja Puolustusvoimien tilaukset vahvistavat aiempaa arviotamme siitä, että telakkateollisuus läpikäy parhaillaan jonkinlaista renessanssia. Myöskin kemian ja metsäteollisuuden sisällä esimerkiksi lääketeollisuuden ja puuteollisuuden näkymät ovat kohtalaiset, sanoo Lähdemäki.

Rakentaminen saamassa kasvusta kiinni

Rakentamisen arvonlisäyksen arvioidaan pitkän tauon jälkeen jälleen kasvavan tulevina vuosina. Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi jo viime vuonna ja selkeintä kasvu on ollut erikoistuneessa rakennustoiminnassa, mutta myös asuinrakentamisen liikevaihto on kasvanut.

Kaikkiaan rakentamisen palautuminen on kuitenkin hidasta, sillä reaalikorko pysyttelee aiempaa korkeammalla tasolla ja Iranin sodan uudelleen nostama epävarmuus tulevasta korkotasosta viivyttää uusien asuntojen kaupan käynnistymistä.

Kaupan ala kääntynyt varovaiseen nousuun

Yksityisten palvelualojen arvonlisäyksen kasvu vahvistuu tänä vuonna 1,6 prosenttiin ja hieman lisää ensi vuonna. Piristyvän kasvun taustalla on viime vuotta vahvempi kehitys erityisesti kaupan alalla, rahoitus- ja vakuutusalalla sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminnoissa.

– Yksityisten palvelualojen liikevaihto kasvoi vuoden alussa laaja-alaisesti. Liikevaihto ei ole sama asia kuin arvonlisäys, mutta kehitys lupaa joka tapauksessa hyvää palvelualoille. Muun muassa kaupan alan neljä vuotta jatkunut arvonlisäyksen alamäki kääntyy tänä vuonna vajaan prosentin kasvuun. Persianlahden tilanne voi toki vielä tuoda kehitykseen riskiä, huomauttaa Etlan vanhempi tutkija Ville Kaitila.

Hotelli- ja ravintola-ala kärsii heikosta kotimaisesta kysynnästä ja kasvaa prosentin verran tänä vuonna. Alan valopilkkuna tuikkii kasvanut Suomeen suuntautuva ulkomainen matkailu, joka kuitenkin koskettaa lähinnä Uuttamaata ja Lappia.

Polttoaineiden hintojen nousu Iranin sodan myötä vaikuttaa suoraan kuljetuksen ja varastoinnin toimialan kysyntään ja kannattavuuteen. Etla arvioikin, että toimialan arvonlisäyksen määrä alenee vielä hieman tänä vuonna, mutta kasvaa aavistuksen ensi vuonna.

Informaatio- ja viestintäalan viime vuoden voimakas kasvu jatkuu myös tänä vuonna ja ala kasvaa vajaan neljän prosentin tahtia. Tekoälyn mahdollisuudet vahvistavat kasvua ja ala pysyy lähivuosina nopeimmin kasvavana toimialana.

Kevään 2026 Suhdanne Toimialat perustuu Etlan maaliskuussa julkaisemaan Suhdanne Kevät 2026 -makrotalouden ennusteeseen ja mm. Suomen kansantalouden panos-tuotosmalliin. Suhdanne Toimialat sisältää yksityiskohtaista tietoa seuraavilta toimialoilta: metalliteollisuus, metsäteollisuus, kemian- ja elintarviketeollisuus, rakentaminen sekä yksityinen palvelusektori.

Liitteet (1 kpl): Suhdanne Toimialat Kevät 2026. EMBARGO 11.5.2026 KLO 00:01