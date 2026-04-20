Etla: Iranin sodan vaikutukset Suomen teollisuuteen jäävät maltillisiksi - teollisuuden lisäksi kasvua luvassa myös rakentamiseen ja palvelualoille
11.5.2026 00:01:00 EEST | Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA | Tiedote
Suomen tehdasteollisuus jatkaa kasvussa tänä vuonna ja kasvu leviää nyt myös rakentamiseen ja palvelualoille. Näin arvioi Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla kevään toimialakohtaisessa ennusteessaan. Teollisuuden näkymät ovat kuitenkin kaksijakoiset: metalliteollisuudella pyyhkii hyvin, kun taas kemian- ja metsäteollisuuden näkymät ovat heikommat. Persianlahden tilanne aiheuttaa epävarmuutta monille toimialoille, mutta Etla arvioi, että vaikutukset teollisuuteen jäävät maltillisiksi. Teollisuuden vientiä tukee Suomen vientikysynnän kasvu sekä kilpailukyky, joka on varovaisillakin mittareilla kohtuullisella tasolla.
Etla arvioi maaliskuussa julkaistussa ennusteessaan Suomen talouden kasvavan tänä vuonna yhden prosentin ja ensi vuonna 1,5 prosenttia. Teollisuus jatkaa kasvussa ennustevuosina 2026–2028 ja kasvu leviää myös rakentamiseen ja palvelualoille. Bkt:n kasvu on yritysvetoista, koska sopeutustoimien myötä julkiset palvelut eivät kasva.
Tehdasteollisuuden ennustetaan kasvavan noin kaksi prosenttia tänä vuonna ja sama kasvuvauhti jatkuu myös vuosina 2027 ja 2028. Myös alan työllisyyden ja työtuntien odotetaan kasvavan tulevina vuosina, toki maltillisesti. Uhkakuvia kasvulle luo Iranin sodan jatko. Etla arvioi kuitenkin, että sodan vaikutukset Suomen tehdasteollisuuteen jäävät kohtuullisen pieniksi.
– Iranin sota on nostanut energian hintoja, mikä heikentää EU:n ja erityisesti Saksan talouskasvua. Sitä kautta sota voisi haurastuttaa myös Suomen vientikysyntää. Odotamme kuitenkin, että sodan vaikutukset jäävät pieniksi. Tehdasteollisuuden luottamus on jatkanut kohenemistaan tänä vuonna ja uusien tilausten arvo on kasvanut selvästi. Teollisuuden vientiä tukee paitsi vientikysynnän kasvu, myös kohtuullisella tasolla oleva kustannuskilpailukyky, arvioi Etlan vanhempi tutkija Sakari Lähdemäki.
Lähdemäki huomauttaa kuitenkin, että euron oletetaan pysyvän selvästi vahvistuneena pitkään, mikä vaikuttaa negatiivisesti euroalueen vientiin ja näin välillisesti myös Suomen teollisuuteen. Koko teollisuudessa ei myöskään kaikilla ole yhtä kirkkaat näkymät vaan ala on jakautunut kahtia. Metalliteollisuuden näkymät ovat vahvat, kun taas kemian- ja metsäteollisuuden näkymät ovat heikohkot.
– Telakkateollisuuden näkymät ovat vain vahvistuneet. Turun telakan kaksi risteilijätilausta, jäänmurtajatilaukset ja Puolustusvoimien tilaukset vahvistavat aiempaa arviotamme siitä, että telakkateollisuus läpikäy parhaillaan jonkinlaista renessanssia. Myöskin kemian ja metsäteollisuuden sisällä esimerkiksi lääketeollisuuden ja puuteollisuuden näkymät ovat kohtalaiset, sanoo Lähdemäki.
Rakentaminen saamassa kasvusta kiinni
Rakentamisen arvonlisäyksen arvioidaan pitkän tauon jälkeen jälleen kasvavan tulevina vuosina. Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi jo viime vuonna ja selkeintä kasvu on ollut erikoistuneessa rakennustoiminnassa, mutta myös asuinrakentamisen liikevaihto on kasvanut.
Kaikkiaan rakentamisen palautuminen on kuitenkin hidasta, sillä reaalikorko pysyttelee aiempaa korkeammalla tasolla ja Iranin sodan uudelleen nostama epävarmuus tulevasta korkotasosta viivyttää uusien asuntojen kaupan käynnistymistä.
Kaupan ala kääntynyt varovaiseen nousuun
Yksityisten palvelualojen arvonlisäyksen kasvu vahvistuu tänä vuonna 1,6 prosenttiin ja hieman lisää ensi vuonna. Piristyvän kasvun taustalla on viime vuotta vahvempi kehitys erityisesti kaupan alalla, rahoitus- ja vakuutusalalla sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminnoissa.
– Yksityisten palvelualojen liikevaihto kasvoi vuoden alussa laaja-alaisesti. Liikevaihto ei ole sama asia kuin arvonlisäys, mutta kehitys lupaa joka tapauksessa hyvää palvelualoille. Muun muassa kaupan alan neljä vuotta jatkunut arvonlisäyksen alamäki kääntyy tänä vuonna vajaan prosentin kasvuun. Persianlahden tilanne voi toki vielä tuoda kehitykseen riskiä, huomauttaa Etlan vanhempi tutkija Ville Kaitila.
Hotelli- ja ravintola-ala kärsii heikosta kotimaisesta kysynnästä ja kasvaa prosentin verran tänä vuonna. Alan valopilkkuna tuikkii kasvanut Suomeen suuntautuva ulkomainen matkailu, joka kuitenkin koskettaa lähinnä Uuttamaata ja Lappia.
Polttoaineiden hintojen nousu Iranin sodan myötä vaikuttaa suoraan kuljetuksen ja varastoinnin toimialan kysyntään ja kannattavuuteen. Etla arvioikin, että toimialan arvonlisäyksen määrä alenee vielä hieman tänä vuonna, mutta kasvaa aavistuksen ensi vuonna.
Informaatio- ja viestintäalan viime vuoden voimakas kasvu jatkuu myös tänä vuonna ja ala kasvaa vajaan neljän prosentin tahtia. Tekoälyn mahdollisuudet vahvistavat kasvua ja ala pysyy lähivuosina nopeimmin kasvavana toimialana.
Kevään 2026 Suhdanne Toimialat perustuu Etlan maaliskuussa julkaisemaan Suhdanne Kevät 2026 -makrotalouden ennusteeseen ja mm. Suomen kansantalouden panos-tuotosmalliin. Suhdanne Toimialat sisältää yksityiskohtaista tietoa seuraavilta toimialoilta: metalliteollisuus, metsäteollisuus, kemian- ja elintarviketeollisuus, rakentaminen sekä yksityinen palvelusektori.
Liitteet (1 kpl): Suhdanne Toimialat Kevät 2026. EMBARGO 11.5.2026 KLO 00:01
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Vanhempi tutkija Ville Kaitila (palvelutoimialat)
Vanhempi tutkija Sakari Lähdemäki (teollisuus ja rakentaminen)
Ville KaitilaVanhempi tutkija, ETLAPuh:050-410 1012ville.kaitila@etla.fi
Sakari LähdemäkiVanhempi tutkija, ETLAPuh:040 746 2991sakari.lahdemaki@etla.fi
Kuvat
Liitteet
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla
Arkadiankatu 23 B
00100 HELSINKI
09 609 900
http://www.etla.fi
ETLA eli Elinkeinoelämän tutkimuslaitos tutkii, ennustaa ja arvioi. Etla on yksityinen, voittoa tavoittelematon asiantuntijaorganisaatio.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
Pohjoismainen vertailu: Norja ja Tanska haavoittuvimpia kansainvälisen kaupan häiriöille, Suomi eniten riippuvainen Kiinasta20.4.2026 00:01:00 EEST | Tiedote
Maailmantalouden muutos kohti geotaloutta haastaa Pohjoismaiden pieniä avotalouksia. Pohjoismaiden talous nojaa vahvasti Eurooppaan, mutta maiden strategiset haavoittuvuudet piilevät suurvalloissa eli Yhdysvalloissa ja Kiinassa. Suomen osa- ja komponenttituonnin haavoittuvuudet liittyvät erityisesti Kiinaan, ilmenee tänään julkaistusta raportista. Kaikkein haavoittuvimpia kaupan häiriöille ovat Norja ja Tanska, kun taas Ruotsin ja Islannin kansainvälinen kauppa kestää iskuja paremmin.
Suomi on siirtymässä väestön vähenemisen uralle – ratkaiseva syy on historiallisen matala hedelmällisyys15.4.2026 09:02:54 EEST | Tiedote
Suomi on siirtymässä syntyvyyden laskun myötä väestön vähenemisen uralle, käy ilmi Etlan julkaisemasta tuoreesta väestökatsauksesta. Vuonna 2024 kokonaishedelmällisyys Suomessa oli 1,25 eli kyse on mittaushistorian matalimmasta arvosta, kun väestön uusiutumiseen riittävä taso on 2,07. Viimeinen vuosi, jolloin uusiutumistaso Suomessa ylittyi, oli vuonna 1968. Samalla kun väestö vähenee, eliniät pitenevät. Eliniän pidentymisen pitkä ja tasainen trendi kasvattaa ns. ”vanhimpien vanhojen” määrää nopeammin kuin ennusteissa on osattu huomioida. Vuonna 2024 elinajanodote oli miehillä 79,6 ja naisilla 84,8 vuotta. Muuttoliike ratkaisee Suomen väestömäärän suunnan, mutta se on luonteeltaan heilahtelevaa.
Etla mukana voittoisassa geopolitiikan strategia- ja skenaariotyössä Kiovassa9.4.2026 10:54:31 EEST | Tiedote
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos oli mukana Kiovassa, Ukrainassa 28–29.3.2026 järjestetyssä kansainvälisessä tapahtumassa, jossa kehitettiin ja testattiin erilaisia geopoliittisten jännitteiden skenaarioita. Etlan tutkimusjohtaja Jyrki Ali-Yrkkö kuului Suomen tiimiin, joka voitti tapahtuman skenaario- ja strategiapelin. Tilaisuuden tarkoitus oli kehittää ja testata yhteistyöasetelmia, jotka muodostuisivat eri geopoliittisten jännitteiden skenaarioissa eri maiden tai alueiden välille. Voittoisaan Suomi-tiimiin kuuluivat Ali-Yrkön lisäksi komentaja Ulla Murtomäki Maanpuolustuskorkeakoulusta sekä tutkija Minna Ålander SCEEUS:sta (Stockholm Centre for Eastern European Studies).
Etla: Tekoäly ei lannista vaan innostaa – työtyytyväisyys ei ole kärsinyt eivätkä pelot lisääntyneet7.4.2026 00:01:00 EEST | Tiedote
Tekoälyä käyttävien työtyytyväisyys ei ole muita heikompaa eivätkä he pelkää muita enemmän työn korvautumista. Sen sijaan ns. työn imu on korkeampi niillä työntekijöillä, jotka käyttävät tekoälyä itse työssään, ilmenee Etlan tuoreesta tutkimuksesta. Yhteys on vahvin niillä, joille tekoäly on työn olennainen osa. Kansainvälisestä tutkimuksesta poiketen Suomessa ei ole havaittu tekoälyn käytön yhteyttä teknologiapelkoihin. Pelko oman työpanoksen korvautumisesta teknologialla on pysynyt käytännössä ennallaan vuosien 2018 ja 2023 välillä.
Etla ennustaa: Persianlahden sotatila ei tuhoa Suomen kasvua - kysyntä virkoamassa hitaasti25.3.2026 08:58:00 EET | Tiedote
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ennustaa Suomelle prosentin bkt-kasvua tänä vuonna ja 1,5 prosentin kasvua ensi vuodelle. Kotitalouksien ostovoima kasvaa ja kulutuksen odotetaan hitaasti elpyvän tänä vuonna. Työttömyysaste antaa Suomen suhdannekuvasta jo liian synkän kuvan. Inflaatio kiihtyy tänä vuonna liki kahteen prosenttiin. Velkajarrun alijäämätavoitteen saavuttaminen vaatii Suomessa myös sopeutuksen jatkamista. Keskeinen riski ennusteelle on Persianlahden sotatila, joka ei vielä tuhoa kasvua, mutta pitkittyessään voi jäädyttää kasvun.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme