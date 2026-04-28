Metsästäjäliitto: suojametsästys on kustannustehokas tapa ehkäistä hanhi‑ ja merimetsovahinkoja

Metsästäjäliitto on pyrkinyt edistämään valkoposkihanhen ja merimetson suojametsästyksen kaltaista kannansääntelyä jo pitkään. Erityisesti valkoposkihanhen voimakas kannankasvu on lisännyt maatalousvahinkoja kevät‑ ja syysmuuton aikana, eikä nykyinen poikkeuslupajärjestelmä ole mahdollistanut riittävän nopeaa ja tehokasta reagointia. Merimetson aiheuttamat haitat merialueella ovat myös olleet vailla toimivia torjuntakeinoja.

Metsästäjäliiton mukaan suojametsästys on kustannustehokas keino vahinkojen ennaltaehkäisyyn, sillä se perustuu metsästäjien vapaaehtoiseen toimintaan ilman korvausta. Mahdollisuus ottaa saalis haltuun ja hyödyntää se ravintona motivoi metsästäjiä osallistumaan käytännön vahingontorjuntatyöhön, mikä vähentää tarvetta kalliille ja jatkuvasti toistuvalle ammattimaiselle karkotukselle.

Nykykäytäntö syö resursseja, mutta ei estä vahinkoja





Nykykäytännössä ainoastaan sallitut karkotus ja paukkupatruunoihin rajoittunut pelottelu eivät ole estäneet vahinkojen toistumista laajoilla alueilla. Samalla torjunnan kustannukset ovat kuitenkin kohonneet suuriksi. Metsästäjäliiton mukaan vaikuttava ja pitkäjänteinen vahinkojen hallinta edellyttää toimivia keinoja, jotka ovat realistisia sekä mittakaavaltaan että kustannuksiltaan.

Liitto huomauttaa, että suojametsästys on tarkasti rajattua ja vahinkoperusteista, eikä sillä ole merkittävää vaikutusta lintukantojen kokoon. Paikallisesti sen merkitys vahinkojen ehkäisyssä on kuitenkin ratkaiseva. Myös merimetson osalta tarvitaan vastaavasti joustavia ja ennakoivia ratkaisuja erityisesti kalataloudellisesti herkissä kohteissa. Lajin leviäminen erityisesti sisävesille tulee estää, sillä merimetsot aiheuttavat tutkitusti vahinkoa muun muassa arvokkaille vaelluskalakannoille.

Metsästäjäliiton mukaan sääntelyn toimeenpanon tulee olla selkeää ja nopeaa, jotta käytännön keinot ovat aidosti käytettävissä siellä missä vahingot syntyvät. Suojametsästys tarvitaan käyttöön pikaisesti, mieluiten jo kuluvan satokauden vahinkojen torjuntaan.

Suomen Metsästäjäliitto on antanut lausunnon hallituksen esitykseen, jolla muutetaan lakia rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisemisestä ja korvaamisesta.

