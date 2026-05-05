Mäntyniemen peruskorjaus on valmistunut
8.5.2026 12:07:55 EEST | Tasavallan presidentin kanslia | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia
Tiedote 32/2026
8.5.2026
Tasavallan presidentin virka-asunnon Mäntyniemen peruskorjaus on valmistunut. Peruskorjaus alkoi maaliskuussa 2024 ja valmistui toukokuun alussa 2026. Mäntyniemen virka-asunnon väistötilana toimi peruskorjauksen aikana valtion vierastalo Munkkiniemessä.
Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubb muuttavat Mäntyniemeen tulevalla viikolla.
Mäntyniemi otettiin käyttöön marraskuussa 1993. Mäntyniemen virka-asunnon suunnittelivat arkkitehdit Raili ja Reima Pietilä. Mäntyniemen rakennukset ja lähiympäristö on suojeltu vuonna 2021 vahvistetulla asemakaavalla.
Peruskorjauksessa saavutetut tavoitteet
Mäntyniemi suunniteltiin kokonaistaideteokseksi, jossa rakennukset, piha-alue, sisustus, astiastot ja taideteokset muodostavat tarkkaan harkitun kokonaisuuden. Peruskorjaus tehtiin Mäntyniemen alkuperäistä suunnittelua kunnioittaen.
Päärakennus oli kuntotutkimuksen mukaan yleisesti hyvässä kunnossa ja säilynyt alkuperäisessä asussaan. Suurimmat syyt peruskorjauksen tarpeelle olivat talotekniikan uusiminen, turvallisuuden ajanmukaistaminen sekä energiatehokkuuden parantaminen.
Energiatehokkuutta parannettiin rakentamalla alueelle muun muassa kaksi erillistä maalämpökenttää ja aurinkovoimala. Kaikkien rakennusten talotekniset järjestelmät uusittiin. Ilmanvaihtokoneet uusittiin, ja ne varustettiin lämmöntalteenottolaitteistoilla. Myös kalusteet ja valaisimet kunnostettiin.
Mäntyniemen päärakennuksen arkkitehtuuria haluttiin muuttaa mahdollisimman vähän. Suurimpia muutoksia ovat hissien rakentaminen ja uusiminen, porttivalvomorakennuksen laajennus, saunan rakentaminen, porttiympäristöjen ja liikennejärjestelyjen parannus ja turvatekniikan sekä kalusteiden ja valaisinten kunnostus.
Ulkoalueilla suurimmat muutokset koskivat kaupungilta lahjoituksena saadun Päivärannan tontin aidan, turvatekniikan, liikenneinfran ja huoltotien sekä autokatoksen ja jätehuoneen rakentamista sekä muita maanrakennustöitä.
Peruskorjauksen kustannukset
Mäntyniemen rakennukset, kalustus ja maisema ovat arkkitehtonisesti hyvin arvokkaita. Niiden korjaaminen tehtiin pieteetillä ja alkuperäisten suunnittelijoiden työtä kunnioittaen. Irtaimiston inventointi ja kunnostuksen suunnittelu oli merkittävä osa hankkeen kokonaisuutta.
Peruskorjauksen kustannusarvio oli noin 55 miljoonaa euroa sisältäen väistötilan käytöstä aiheutuvat kulut. Peruskorjaus pysyi kustannusarviossaan tai alittaa sen hieman. Taloudellinen loppuselvitys valmistuu kesän aikana, jolloin loppukustannukset tarkentuvat.
Suomalaista nykytaidetta Mäntyniemeen
Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubb halusivat kunnioittaa suomalaista nykytaidetta sijoittamalla Mäntyniemeen 14 taiteilijan teoksia.
Suomen Kulttuurirahasto on vastannut Mäntyniemi x nykytaide -hankkeen taiteilijavalinnoista ja kokonaisuuden suunnittelusta. Mäntyniemessä on esillä teoksia Klaus Haapaniemeltä, Maija Isolalta, Jouni S. Laitilta, Heikki Marilalta, Marika Mäkelältä, Mayumi Niiranen-Hisatomilta, Leena Niolta, Erno Pennaselta, Osmo Rauhalalta, Anna Retulaiselta, Kerttu Saalilta, Kustaa Saksilta, Anna Tuorilta ja Viggo Wallensköldiltä.
Hankkeen toteuttajat
Hankkeen suunnittelijat ja päätoteuttaja kilpailutettiin julkisilla tarjouskilpailuilla. Kaikilta valituilta edellytettiin joko vähimmäisvaatimuksena tai valintaperusteena referenssejä vastaavista hankkeista, joissa kohteena on ollut suojeltu rakennus.
- Rakennuttaja: Tasavallan presidentin kanslia
- Projektinjohtourakoitsija: Fira Rakennus Oy
- Rakennusten arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto ALA Oy
- Rakennuttajakonsultti: Indepro Oy
- Sähkö- ja LVIA-suunnittelu: Ramboll Finland Oy
- Rakennesuunnittelu: Ideastructura Oy
- Turvasuunnittelu: TeleConsulto Tsutsunen Oy
- Paloturvallisuussuunnittelu: Jensen Hughes Oy
- Maisemasuunnittelu: Nomaji maisema-arkkitehdit Oy
- Akustiikka- ja AV-suunnittelu: Akukon Oy
- Keittiösuunnittelu: Compass Group Finland Oy
Mäntyniemessä järjestetään avoimet ovet myöhemmin kerrottavana ajankohtana.
