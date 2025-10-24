Lottien perustama Lottamuseo täyttää 30 vuotta – juhlan kunniaksi avataan uusi Syvärannan tilasta kertova näyttely

Tänä vuonna 30 vuotta täyttävän Lottamuseon perustivat entiset lotat: Tellervo Hakkarainen, Riitta Hakkila, Marjatta Kahiluoto, Mailis Kortteinen ja Irmeli Visanti. Lotat päättivät rakennuttaa Tuusulaan Lottakodin, joka vaalisi Lotta Svärd -järjestön muistoa ja perintöä.

Kaksikerroksinen rakennus mukaili samalla paikalla sijainnutta, lottaopistonakin toiminutta huvilaa, joka tuhoutui tulipalossa 1947. Uuden rakennuksen suunnitteli Suomen Naisten Huoltosäätiön (nyk. Lotta Svärd Säätiö) hallitukseen kuulunut arkkitehti Visanti yhdessä arkkitehtipuolisonsa kanssa. Syvärannan tilan uuteen päärakennukseen suunniteltiin opetus- ja luentotiloja, tutkijankammioita sekä museo ja kanttiini.



”Rakennus on entisten lottien lahja Suomen kansalle”, sanoi Tellervo Hakkarainen Suomen Kuvalehden haastattelussa lokakuussa 1994. ”Haluamme, että lottien työstä isänmaan hyväksi jää oikea kuva tuleville sukupolville”.

Nyt 30-vuotispäivänään lottien lahjasta suomalaisille on kasvanut yli 20 000:den vuotuisen vierailijan suosikkikohde, joka lunastaa kunniakkaasti paikkansa ammattimaisesti toimivien museoiden joukossa.

Syvärannan Lottamuseon on maailman ainoa museoammatillinen lottien historiaa aktiivisesti tallentava paikka. Sen rooli lottien ja suomalaisten naisten tarinan kertomisessa on merkittävä.



Elämää Syvärannassa -näyttely kertoo tilan historian 1800-luvulta tähän päivään



Tänä vuonna tulee myös kuluneeksi 90 vuotta siitä, kun lotat saapuivat Syvärantaan. Lotta Svärd -järjestö osti Syvärannan tilan vuonna 1936 ja perustivat tilalla sijainneeseen huvilaan lottaopiston. Tätä ennen Syvärannassa oli toiminut 1800-luvulta lähtien perheiden kesähuvilana ja sanomalehtimiesten lepokotina.

Syvärannan historiaan voi nyt tutustua uudessa Elämää Syvärannassa -näyttelyssä, joka löytyy museon puutarhasta. Näyttely vie katselijansa kiinnostavalle matkalle vanhan huvilan moniin eri vaiheisiin. Näyttely on avoinna joka päivä ja siihen voi tutustua veloituksetta.



Yhteiset juhlat Tuusulan opiston kanssa

Lottamuseon syntymäpäivien kunniaksi Tuusulan opisto toteutti museon puutarhaan yhteisöllisen teoksen, joka juhlistaa Lottamuseota sekä museon kotipaikan Syvärannan pitkää historiaa. Käsityön ja kuvataiteen keinoin toteutettu teos on valmistunut vapaaehtoisvoimin. Se on yhteisöllinen ja kutsuu ihmisiä tekemään oman lupauksensa yhteiseksi hyväksi - aivan niin kuin lotatkin tekivät liittyessään Lotta Svärd -järjestöön.

Tuusulan opiston kanssa yhteistyössä toteutettu teos on esillä Lottamuseon puutarhassa 12.5.–9.8.2026 ja siihen voi tutustua veloituksetta joka päivä.

Juhlaviikolla luvassa monipuolista ohjelmaa!

Viikon aikana luvassa on muun muassa yleisöopastuksia, kiinnostavia luentoja Syvärannan historiasta, Lasten lauantai sekä harvinainen mahdollisuus tutustua Ruotsin Majaan avoimien ovien merkeissä. Lisäksi kaikkiin näyttelyihin on vapaa pääsy koko viikon ajan.

Vastaremontoitu Museokahvila Lottakanttiini tarjoaa lounasta jokaisena museon aukiolopäivänä kello 11–14 välisenä aikana. Koko viikon ohjelma löytyy Lottamuseon verkkosivuilta.