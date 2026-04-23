Pohjoinen Teollisuus -tapahtumassa katsotaan vahvasti teollisuuden tulevaisuuden näkymiin

8.5.2026 12:00:56 EEST | Expomark | Tiedote

Pohjoisen Suomen suurin teollisuustapahtuma Pohjoinen Teollisuus järjestetään 20.–21.5.2026 Ouluhallissa. Tapahtuma kokoaa yhteen teollisuuden asiantuntijat, päättäjät ja yritykset keskustelemaan alan tulevaisuudesta, kasvusta ja ratkaisuista. Mukana on ennätykselliset 380 näytteilleasettajaa, ja tapahtuma on yksi vuoden merkittävimmistä kohtaamispaikoista teollisuuden ammattilaisille. Kahden päivän aikana tapahtuma tarjoaa tiiviin katsauksen siihen, mihin suomalainen teollisuus on menossa – ja missä seuraavat kasvun mahdollisuudet ovat.

Messuosastolla näytteilleasettaja ja kiinnostunut kävijä ovat kumartuneet katsomaan esillä olevaa laitetta.
Pohjoinen Teollisuus -tapahtumassa 380 näytteilleasettajaa esittelee teollisuuden uusimpia ratkaisuja. Alpertti Rieskjärvi

Energiamurros ja vetytalous muovaavat teollisuuden tulevaisuutta

Miltä näyttää vetytalouden nykytila ja mitä kasvumahdollisuuksia vihreä siirtymä voi tarjota? Vetytalouden asiantuntija Tomas Norrena Swecolta moderoi ke 20.5. paneelikeskustelua, jossa syvennytään vetysektorin nykytilaan ja Pohjois-Suomen mahdollisuuksiin kehittyä alan kasvukeskittymäksi. Aiheita tarkastellaan konkreettisten esimerkkien sekä laajempien alueellisten kokonaisuuksien kautta. Länsirannikon vetytoimijoiden yhteistyömahdollisuuksia avaa Dr2, innovaatiotohtori Sari Kola BotH2nia Vetylaaksosta.

Kaivosteollisuuden globaali rooli ja pohjoisen Suomen mahdollisuudet

Kaivosteollisuus ja kriittiset raaka-aineet ovat nousseet keskiöön geopoliittisten muutosten ja puhtaan siirtymän myötä. Pohjoinen Teollisuus ‑tapahtumassa kaivosteollisuuden merkitystä Suomen ja Euroopan huoltovarmuudelle sekä globaalille arvoketjulle käsitellään Geologian tutkimuskeskus GTK:n johtajan Hannu Lehtisen puheenvuorossa to 21.5. Mineraalitalouden globaaleja mahdollisuuksia meille avaa Kaivosteollisuus ry:n toiminnanjohtaja Pekka Suomela ke 20.5.

Industry 5.0 ja tulevaisuuden tehtaat

Digitalisaation seuraava vaihe, Industry 5.0, on herättänyt laajaa keskustelua teollisuuden ammattimediassa. Pohjoinen Teollisuus ‑tapahtumassa teemaa lähestytään käytännönläheisesti: miten ihmiskeskeisyys, data ja älykäs automaatio voidaan yhdistää tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseen. Keskustelua vetää Mikko Hyytinen, Vice President, Business Excellence, Outokumpu Chrome Oy:stä. Keskustelussa tarkastellaan konkreettisia hyötyjä tehdasoperaatioista virtuaalitodellisuuden sovelluksiin, datavetoiseen kehittämiseen sekä etäoperoinnin ratkaisuihin.

Pohjoisen suurhankkeet ja kiertotalous esillä

Oulun Kauppakamarin Suurhankeinfossa esitellään alueen merkittävimpiä teollisia investointeja ja tulevia projekteja. Meri-Lapin alueen suurhankkeiden ja Arctialin alumiinitehdashankkeen tilannekatsauksessa kerrotaan myös avautuvista yhteistyömahdollisuuksista. Suurhankeinfoa moderoi Oulun kauppakamarin varatoimitusjohtaja Esa Pellikainen.

Oululainen kiertotalousosaaminen on esillä Business Oulun KiertotalousAreenalla. Areenalla esitellään kiertotalouden innovaatioita ja liiketoimintaan perustuvia kestävän kehityksen ratkaisuja. Mukana on ratkaisuja materiaalivirtojen hallintaan, älykkääseen jätehuoltoon sekä rakentamiseen, erityisen betonin uusiokäyttöön.

Tapahtuman järjestää Expomark Oy. Yhteistyössä ovat mukana Kunnossapitoyhdistys Promaint ry, Oulun kauppakamari, BusinessOulu, Vuorimiesyhdistys sekä Suomen Mittaus- ja Säätöteknillisen yhdistyksen SMSY Pipo ry:n järjestämä Norrkama-automaationäyttely.

Pohjoinen Teollisuus avoinna:

ke 20.5. klo 9-17 ja to 21.5. klo 9-16

Tapahtuman ohjelma ja näytteilleasettajat: pohjoinenteollisuus.fi

Median akkreditoituminen: pohjoinenteollisuus.fi/uutishuone

Kuvia median käyttöön: mediabank.messukeskus.com/kuvat/Pohjoinen+Teollisuus/

Lisätietoja:

Henri Härmä, business manager, Expomark Oy, 044 035 0250, henri.harma@expomark.fi

Tiina Aho, ohjelmapäällikkö, Expomark Oy, 040 588 2974, tiina.aho@expomark.fi

Median palvelut:

Taina Hiekkataipale, markkinointi ja viestintä, Expomark Oy, 040 550 5950, taina.hiekkataipale@expomark.fi

Expomark pähkinänkuoressa

Expomark tuo yhteen samoista asioista innostuvat ja omien alojensa vaikuttajat yhteen ajankohtaisen tiedon, käytännön ratkaisujen ja elämysten äärelle. Järjestämme tapahtumia useilla paikkakunnilla eri puolilla Suomea. Missionamme on edistää suomalaista elinkeinoelämää mahdollistamalla merkityksellisiä kohtaamisia. Olemme Suomen Messujen tytäryhtiö ja toimipaikkamme ovat Jyväskylässä ja Vaasassa. Lue lisää: www.expomark.fi

Oulun kaupunki ja Hy2gen Nordic AS aiesopimukseen Vihreäsaaren vihreän siirtymän teollisuuden kehittämiseksi12.2.2026 17:13:31 EET | Tiedote

Oulun kaupunki ja norjalainen Hy2gen Nordic AS ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen, jolla osapuolet vahvistavat yhteisen tahtotilansa kehittää Vihreäsaaren vihreän siirtymän teollisuusaluetta. Hy2gen Nordic AS suunnittelee rakentavansa Vihreäsaareen vedyn ja synteettisten polttoaineiden tuotantolaitoksen. Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta myönsi yritykselle suunnitteluvarauksen alueelle marraskuussa 2025.

Nordic Hydrogen Week käynnistyy – kaupallisen mittaluokan vetypaneeli ensi kertaa esillä10.2.2026 08:25:58 EET | Tiedote

Nordic Hydrogen Week käynnistyy tänään Oulussa, tuoden kaupunkiin vetytalouden keskeiset toimijat, teknologioiden kehittäjät ja käyttäjät 25 maasta. Kolmipäiväisen tapahtuman aikana esitellään ratkaisuja erityisesti terästeollisuuden sekä lento- ja meriliikenteen päästövähennyksiin. Tapahtumassa julkistetaan myös suomalaisen Zun-H -yhtiön kehittämä kaupallisen mittakaavan vetypaneeli, joka vie aurinkovedyn tuotantoa kohti skaalautuvaa teollista käyttöä.

