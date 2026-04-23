Pohjoisen teollisuus -tapahtumassa katsotaan vahvasti teollisuuden tulevaisuuden näkymiin
8.5.2026 12:00:56 EEST | Expomark | Tiedote
Pohjoisen Suomen suurin teollisuustapahtuma Pohjoinen Teollisuus järjestetään 20.–21.5.2026 Ouluhallissa. Tapahtuma kokoaa yhteen teollisuuden asiantuntijat, päättäjät ja yritykset keskustelemaan alan tulevaisuudesta, kasvusta ja ratkaisuista. Mukana on ennätykselliset 380 näytteilleasettajaa, ja tapahtuma on yksi vuoden merkittävimmistä kohtaamispaikoista teollisuuden ammattilaisille. Kahden päivän aikana tapahtuma tarjoaa tiiviin katsauksen siihen, mihin suomalainen teollisuus on menossa – ja missä seuraavat kasvun mahdollisuudet ovat.
Energiamurros ja vetytalous muovaavat teollisuuden tulevaisuutta
Miltä näyttää vetytalouden nykytila ja mitä kasvumahdollisuuksia vihreä siirtymä voi tarjota? Vetytalouden asiantuntija Tomas Norrena Swecolta moderoi ke 20.5. paneelikeskustelua, jossa syvennytään vetysektorin nykytilaan ja Pohjois-Suomen mahdollisuuksiin kehittyä alan kasvukeskittymäksi. Aiheita tarkastellaan konkreettisten esimerkkien sekä laajempien alueellisten kokonaisuuksien kautta. Länsirannikon vetytoimijoiden yhteistyömahdollisuuksia avaa Dr2, innovaatiotohtori Sari Kola BotH2nia Vetylaaksosta.
Kaivosteollisuuden globaali rooli ja pohjoisen Suomen mahdollisuudet
Kaivosteollisuus ja kriittiset raaka-aineet ovat nousseet keskiöön geopoliittisten muutosten ja puhtaan siirtymän myötä. Pohjoinen Teollisuus ‑tapahtumassa kaivosteollisuuden merkitystä Suomen ja Euroopan huoltovarmuudelle sekä globaalille arvoketjulle käsitellään Geologian tutkimuskeskus GTK:n johtajan Hannu Lehtisen puheenvuorossa to 21.5. Mineraalitalouden globaaleja mahdollisuuksia meille avaa Kaivosteollisuus ry:n toiminnanjohtaja Pekka Suomela ke 20.5.
Industry 5.0 ja tulevaisuuden tehtaat
Digitalisaation seuraava vaihe, Industry 5.0, on herättänyt laajaa keskustelua teollisuuden ammattimediassa. Pohjoinen Teollisuus ‑tapahtumassa teemaa lähestytään käytännönläheisesti: miten ihmiskeskeisyys, data ja älykäs automaatio voidaan yhdistää tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseen. Keskustelua vetää Mikko Hyytinen, Vice President, Business Excellence, Outokumpu Chrome Oy:stä. Keskustelussa tarkastellaan konkreettisia hyötyjä tehdasoperaatioista virtuaalitodellisuuden sovelluksiin, datavetoiseen kehittämiseen sekä etäoperoinnin ratkaisuihin.
Pohjoisen suurhankkeet ja kiertotalous esillä
Oulun Kauppakamarin Suurhankeinfossa esitellään alueen merkittävimpiä teollisia investointeja ja tulevia projekteja. Meri-Lapin alueen suurhankkeiden ja Arctialin alumiinitehdashankkeen tilannekatsauksessa kerrotaan myös avautuvista yhteistyömahdollisuuksista. Suurhankeinfoa moderoi Oulun kauppakamarin varatoimitusjohtaja Esa Pellikainen.
Oululainen kiertotalousosaaminen on esillä Business Oulun KiertotalousAreenalla. Areenalla esitellään kiertotalouden innovaatioita ja liiketoimintaan perustuvia kestävän kehityksen ratkaisuja. Mukana on ratkaisuja materiaalivirtojen hallintaan, älykkääseen jätehuoltoon sekä rakentamiseen, erityisen betonin uusiokäyttöön.
Tapahtuman järjestää Expomark Oy. Yhteistyössä ovat mukana Kunnossapitoyhdistys Promaint ry, Oulun kauppakamari, BusinessOulu, Vuorimiesyhdistys sekä Suomen Mittaus- ja Säätöteknillisen yhdistyksen SMSY Pipo ry:n järjestämä Norrkama-automaationäyttely.
Pohjoinen Teollisuus avoinna:
ke 20.5. klo 9-17 ja to 21.5. klo 9-16
Tapahtuman ohjelma ja näytteilleasettajat: pohjoinenteollisuus.fi
Median akkreditoituminen: pohjoinenteollisuus.fi/uutishuone
Kuvia median käyttöön: mediabank.messukeskus.com/kuvat/Pohjoinen+Teollisuus/
Lisätietoja:
Henri Härmä, business manager, Expomark Oy, 044 035 0250, henri.harma@expomark.fi
Tiina Aho, ohjelmapäällikkö, Expomark Oy, 040 588 2974, tiina.aho@expomark.fi
Median palvelut:
Taina Hiekkataipale, markkinointi ja viestintä, Expomark Oy, 040 550 5950, taina.hiekkataipale@expomark.fi
Expomark pähkinänkuoressa
Expomark tuo yhteen samoista asioista innostuvat ja omien alojensa vaikuttajat yhteen ajankohtaisen tiedon, käytännön ratkaisujen ja elämysten äärelle. Järjestämme tapahtumia useilla paikkakunnilla eri puolilla Suomea. Missionamme on edistää suomalaista elinkeinoelämää mahdollistamalla merkityksellisiä kohtaamisia. Olemme Suomen Messujen tytäryhtiö ja toimipaikkamme ovat Jyväskylässä ja Vaasassa. Lue lisää: www.expomark.fi
