Asiakasraati toi esiin asukkaiden kokemuksia yhdenvertaisuudesta

–Keski-Suomen hyvinvointialue kiittää asiakasraatia huolellisesta ja rakentavasta työstä sekä arvokkaista havainnoista, jotka pohjautuvat sekä asukkaiden kokemuksiin että raadin yhteiseen keskusteluun, sanoo osallisuuskoordinaattori Sonja Essel.

Yhdenvertaisuus rakentuu arjen kohtaamisissa

Kannanotto nostaa esiin tärkeitä näkökulmia palveluiden yhdenvertaisuuden toteutumisesta sekä kehittämistarpeista. Kannanotossa korostuvat arjen kohtaamisten merkitys, palvelujen saavutettavuus, alueelliset erot sekä haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden tilanne.



–Asiakasraadin kannanotto vahvistaa ymmärrystä siitä, että yhdenvertaisuus tarkoittaa yksilöllisiin tarpeisiin vastaamista ja oikeudenmukaista kohtelua eri elämäntilanteissa, jatkaa Essel.

–Keski-Suomen hyvinvointialueella on parhaillaan valmistelussa toiminnallinen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma, joka etenee toimielinkäsittelyyn syksyn aikana. Asiakasraadin kannanotto ja asukaskyselyn tulokset ovat tärkeä osa tämän työn valmistelua. Ne täydentävät muuta saatua tietoa ja auttavat suuntaamaan kehittämistoimia entistä vaikuttavammin. Lisäksi keräämme henkilöstöltä palautetta palveluiden ihmislähtöisyydestä, kertoo asiakaspalvelupäällikkö Raija Harju-Kivinen.

Asiakaspalautetieto johdetaan toiminnan kehittämiseen

Monet asiakasraadin esiin nostamat teemat ovat jo tunnistettuja ja niiden eteen tehdään työtä Keski-Suomen hyvinvointialueella. Esimerkiksi palvelujen saavutettavuutta, asiointikanavien monikanavaisuutta, palveluprosessien sujuvuutta sekä asiakaspalautteen hyödyntämistä kehitetään jatkuvasti.

Keski-Suomen hyvinvointialue kehittää asiointikanavien monikanavaisuutta tarjoamalla palveluja sekä digitaalisesti että perinteisissä asiointikanavissa. Keski-Suomen hyvinvointialue vahvistaa myös kotiin vietäviä ja liikkuvia palveluja, jotta palvelut ovat saavutettavissa eri puolilla hyvinvointialuetta. Tällaisia palveluja ovat esimerkiksi liikkuva hammashoidon yksikkö, ikääntyneiden ja vammaisten perhehoito omaishoitajien tukena sekä kotisairaalatoiminta, joiden avulla palveluja voidaan tuoda lähelle asiakkaan kotia ja arkea.

Asiakaspalautteen systemaattisempaa hyödyntämistä tukee vuoden 2025 alussa käyttöön otettu uusi monikanavainen asiakaspalautteen keräämisen ja hallinnoinnin järjestelmä. Asiakaspalautteet tuottavat tietoa palvelun ja hoidon onnistumisesta, ohjaavat toiminnan kehittämistä ja antavat kuvaa hyvinvointialueen palvelukulttuurista. Palautteista sekä niiden pohjalta tehdyistä toimenpiteistä viestitään säännöllisesti neljännesvuosittain.

–On tärkeää tunnistaa, että kehittämistyö ei aina näy asukkaille, asiakkaille ja potilaille asti riittävän selkeästi ja nopeasti. Keski-Suomen hyvinvointialue pitää tärkeänä, että asiakkaiden kokemustieto ja palaute ovat mukana palvelujen suunnittelussa, arvioinnissa ja uudistamisessa myös jatkossa. Asiakasraadin kannanotto tarjoaa arvokasta suuntaa jatkuvalle kehittämistyölle, jatkaa Harju-Kivinen.

Liite: Keski-Suomen hyvinvointialueen asiakasraadin kannanotto 21.4.2026