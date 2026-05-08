Asiakasraati toi esiin asukkaiden kokemuksia yhdenvertaisuudesta
8.5.2026 12:02:50 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen asiakasraati on antanut ensimmäisen kannanottonsa asiakkaiden yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisestä. Asiakasraati käsitteli Keski-Suomen hyvinvointialueen yhdenvertaisuutta koskevan asukaskyselyn tuloksia kokouksessaan 26.3. Kaikille avoin kysely toteutettiin alkuvuodesta 2026 ja siihen saatiin 88 vastausta. Kyselyn vastaukset tuovat esiin asukkaiden kokemuksia yhdenvertaisuuden toteutumisesta, joka arvioitiin toteutuvan monelta osin erittäin hyvin. Kannanotossaan asiakasraati keskittyy erityisesti niihin toimiin, joilla yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa voidaan edelleen vahvistaa.
–Keski-Suomen hyvinvointialue kiittää asiakasraatia huolellisesta ja rakentavasta työstä sekä arvokkaista havainnoista, jotka pohjautuvat sekä asukkaiden kokemuksiin että raadin yhteiseen keskusteluun, sanoo osallisuuskoordinaattori Sonja Essel.
Yhdenvertaisuus rakentuu arjen kohtaamisissa
Kannanotto nostaa esiin tärkeitä näkökulmia palveluiden yhdenvertaisuuden toteutumisesta sekä kehittämistarpeista. Kannanotossa korostuvat arjen kohtaamisten merkitys, palvelujen saavutettavuus, alueelliset erot sekä haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden tilanne.
–Asiakasraadin kannanotto vahvistaa ymmärrystä siitä, että yhdenvertaisuus tarkoittaa yksilöllisiin tarpeisiin vastaamista ja oikeudenmukaista kohtelua eri elämäntilanteissa, jatkaa Essel.
–Keski-Suomen hyvinvointialueella on parhaillaan valmistelussa toiminnallinen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma, joka etenee toimielinkäsittelyyn syksyn aikana. Asiakasraadin kannanotto ja asukaskyselyn tulokset ovat tärkeä osa tämän työn valmistelua. Ne täydentävät muuta saatua tietoa ja auttavat suuntaamaan kehittämistoimia entistä vaikuttavammin. Lisäksi keräämme henkilöstöltä palautetta palveluiden ihmislähtöisyydestä, kertoo asiakaspalvelupäällikkö Raija Harju-Kivinen.
Asiakaspalautetieto johdetaan toiminnan kehittämiseen
Monet asiakasraadin esiin nostamat teemat ovat jo tunnistettuja ja niiden eteen tehdään työtä Keski-Suomen hyvinvointialueella. Esimerkiksi palvelujen saavutettavuutta, asiointikanavien monikanavaisuutta, palveluprosessien sujuvuutta sekä asiakaspalautteen hyödyntämistä kehitetään jatkuvasti.
Keski-Suomen hyvinvointialue kehittää asiointikanavien monikanavaisuutta tarjoamalla palveluja sekä digitaalisesti että perinteisissä asiointikanavissa. Keski-Suomen hyvinvointialue vahvistaa myös kotiin vietäviä ja liikkuvia palveluja, jotta palvelut ovat saavutettavissa eri puolilla hyvinvointialuetta. Tällaisia palveluja ovat esimerkiksi liikkuva hammashoidon yksikkö, ikääntyneiden ja vammaisten perhehoito omaishoitajien tukena sekä kotisairaalatoiminta, joiden avulla palveluja voidaan tuoda lähelle asiakkaan kotia ja arkea.
Asiakaspalautteen systemaattisempaa hyödyntämistä tukee vuoden 2025 alussa käyttöön otettu uusi monikanavainen asiakaspalautteen keräämisen ja hallinnoinnin järjestelmä. Asiakaspalautteet tuottavat tietoa palvelun ja hoidon onnistumisesta, ohjaavat toiminnan kehittämistä ja antavat kuvaa hyvinvointialueen palvelukulttuurista. Palautteista sekä niiden pohjalta tehdyistä toimenpiteistä viestitään säännöllisesti neljännesvuosittain.
–On tärkeää tunnistaa, että kehittämistyö ei aina näy asukkaille, asiakkaille ja potilaille asti riittävän selkeästi ja nopeasti. Keski-Suomen hyvinvointialue pitää tärkeänä, että asiakkaiden kokemustieto ja palaute ovat mukana palvelujen suunnittelussa, arvioinnissa ja uudistamisessa myös jatkossa. Asiakasraadin kannanotto tarjoaa arvokasta suuntaa jatkuvalle kehittämistyölle, jatkaa Harju-Kivinen.
Liite: Keski-Suomen hyvinvointialueen asiakasraadin kannanotto 21.4.2026
Yhteyshenkilöt
Sonja EsselOsallisuuskoordinaattoriPuh:050 478 5108sonja.essel@hyvaks.fi
Raija Harju-KivinenAsiakaspalvelupäällikköKeski-Suomen hyvinvointialuePuh:040 064 7666raija.harju-kivinen@hyvaks.fi
Sanna-Riikka KoponenViestintäpäällikköViestintäpalvelut
