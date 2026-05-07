Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 12.5. kokouksen ennakkotiedote
8.5.2026 12:18:05 EEST | Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala | Tiedote
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalla on kokous tiistaina 12. toukokuuta klo 16.15. Lautakunta jatkaa tässä kokouksessa Uudenmaan hyvinvointialueiden yhteisen lastensuojelun ympärivuorokautisen palvelun hankinnan käsittelyä. Lisäksi lautakunta käsittelee muun muassa osallisuussuunnitelmaa.
Helsinki ja Uudenmaan hyvinvointialueet hankkivat yhdessä lastensuojelun ympärivuorokautisia palveluja
Lautakunnalle esitetään periaatteet lastensuojelun ympärivuorokautisten palvelujen yhteishankinnalle, jota Helsinki ja Uudenmaan hyvinvointialueet valmistelevat. Tämä on kolmas kerta, kun toimijat kilpailuttavat palvelun yhdessä.
Hankinnan arvioitu arvo (alv 0 %) olisi Helsingin osalta neljältä vuodelta 273 miljoonaa euroa. Helsinki ja Uudenmaan hyvinvointialueet eivät sitoudu tiettyyn hankintamäärään, vaan palvelua hankitaan lasten ja heidän tarpeidensa mukaan.
Helsinki järjestää lastensuojelun ympärivuorokautisia palveluja tuottamalla niitä itse sekä ostopalveluna. Vuonna 2024 palvelusta tuotettiin itse 62 prosenttia.
Vuonna 2025 kodin ulkopuolelle sijoitettuja helsinkiläisiä lapsia oli 1 901. Heistä yli puolet oli sijoitettuna sijaisperheisiin tai perhehoitoon. Ympärivuorokautisen laitoshoidon osuus sijoituksista oli 47 prosenttia.
Lautakunta jätti asian edellisessä kokouksessaan pöydälle.
Lisätietoa: projektipäällikkö Anu Välikangas, p. 09 310 34835, anu.valikangas@hel.fi
Osallisuussuunnitelma varmistaa kaupunkilaisten osallisuutta
Lautakunta käsittelee ehdotusta toimialan osallisuussuunnitelmaksi vuosille 2026–2029.
Toimialan suunnitelmassa määritellään osallisuuden tavoitteet ja toimenpiteet, joilla vahvistetaan kaupunkilaisten ja sidosryhmien mahdollisuuksia osallistua palvelujen suunnitteluun, valmisteluun, päätöksentekoon ja toimeenpanoon. Osallisuus on keskeinen hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävä tekijä.
Osallisuussuunnitelma vuosille 2026–2029 perustuu kaupunkistrategiaan ja toimialan palvelustrategiaan. Helsingin osallisuuden painopisteitä tulevalla kaudella ovat yhdenvertaisuuden ja moniäänisyyden edistäminen, paikallisen vaikuttamisen ja alueellisen osallisuuden vahvistaminen sekä sujuvat palvelut ja hyvä asiakaskokemus.
Lisätietoa: osallisuus- ja vuorovaikutuspäällikkö Anna-Kaisa Tukiala, p. 09 310 42210, anna-kaisa.tukiala@hel.fi
Jaana Juutilainen-SaariViestintä- ja osallisuuspäällikköPuh:09 310 42240jaana.juutilainen-saari@hel.fi
Outi HuidaPalvelu- ja henkilöstöviestintäpäällikköPuh:09 310 27979outi.huida@hel.fi
