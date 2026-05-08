Strand ennen Eurooppa-päivää: Vahvaa EU:ta tarvitaan enemmän kuin koskaan
8.5.2026 12:42:12 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
Torstaiaamuna (7.5.) Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Joakim Strand osallistui tasavallan presidentin valtuuskunnan mukana Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeierin virallisen vierailuun.
Myöhemmin samana päivänä hän tapasi myös Montenegron Eurooppa-ministerin Maida Gorčevićin. Tässä tapaamisessa painopisteenä olivat erityisesti laajentumiskysymykset.
Eurooppa-päivän alla Strand korostaa erityisesti kilpailukyvyn ja innovaatiokyvyn vahvistamista yhtenä aivan tärkeimmistä menestystekijöistä Suomelle ja EU:lle.
– Meidän on yksinkertaisesti vahvistettava Euroopan kilpailukykyä. Energiantuotannon omavaraisuuden, varautumisen, teknologian ja innovaatioiden osalta Suomella ja muulla Pohjolalla on erittäin paljon annettavaa. Kilpailukykyinen Eurooppa on ratkaisevan tärkeä taloudellemme, kasvullemme, mahdollisuuksille rahoittaa maailman parhaat terveydenhuollon palvelut sekä roolillemme maailmassa, Strand sanoo.
Samaan aikaan EU syventää edelleen kauppasuhteitaan maailmanlaajuisesti. Uusia kauppasopimuksia solmitaan yhä kiihtyvään tahtiin, ja yksi merkittävimmistä on MERCOSUR-sopimus.
– EU:n sisämarkkinat 450 miljoonine ihmisineen antavat yrityksillemme suuria mahdollisuuksia kasvaa ja kehittyä. Vahva Eurooppa vahvistaa samalla vientimahdollisuuksiamme. Samalla kauppasopimukset auttavat yrityksiämme pääsemään uusille markkinoille. Se on yksi konkreettinen tapa vahvistaa kasvua ja luoda uusia mahdollisuuksia sekä myös uusia työpaikkoja tänne kotimaahan, Strand päättää.
Eurooppa-päivää vietetään muun muassa Keskustakirjasto Oodissa tänään, perjantaina 8.5, ja se kokoaa päättäjiä, nuoria, EU-toimijoita ja yleisöä koko päivän mittaisiin keskusteluihin. Strand osallistuu paneelikeskusteluun mm. Europarlamentaarikkojen Eero Heinäluoman ja Elsi Kataisen kanssa.
Lauantaina 9. toukokuuta Eurooppa-päivää vietetään virallisesti koko EU:ssa.
Liitteenä kuvia: Liittopresidentti Steinmeierin vierailu; Tasavallan presidentin kanslia. Eurooppa-ministeri Gorčevićin vierailu; Valtioneuvoston kanslia. Kuvista löytyy korkealaatuisempia versioita yllä mainittujen Flickr-tileiltä.
Yhteyshenkilöt
Alexander Långspecialmedarbetare, erityisavustaja (Joakim Strand)Puh:045 639 3515alexander.lang@gov.fi
Kuvat
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.
Bergqvist: Ofrivilligt barnlösa borde få fler offentligt finansierade IVF-försök8.5.2026 12:29:43 EEST | Pressmeddelande
Imorgon uppmärksammas dagen för ofrivillig barnlöshet. Riksdagsledamot, SFP:s vice ordförande, Sandra Bergqvist vill lyfta temat som ofta hamnar i skymundan under morsdagshelgen. Ungefär 300 000 människor uppskattas i Finland lida av ofrivillig barnlöshet. För att fler ska få hjälp och inte lämnas ensamma vill Bergqvist se fler offentligt finansierade IVF-försök, servicesedlar till privat fertilitetsvård samt ökat psykosocialt stöd och jämlik fertilitetsvård i hela Finland.
Bergqvist: Tahattomasti lapsettomien pitäisi saada enemmän julkisesti rahoitettuja IVF-hoitoja8.5.2026 12:29:43 EEST | Tiedote
Huomenna vietetään Lapsettomien lauantaita. Kansanedustaja, RKP:n varapuheenjohtaja, Sandra Bergqvist haluaa nostaa esiin tahattoman lapsettomuuden teeman, joka jää usein äitienpäiväviikonlopun varjoon. Suomessa arviolta noin 300 000 ihmistä kärsii tahattomasta lapsettomuudesta. Jotta useampi saisi apua eikä jäisi yksin, Bergqvist haluaa nähdä enemmän julkisesti rahoitettuja IVF-hoitoja, palveluseteleitä yksityiseen hedelmöityshoitoon sekä lisää psykososiaalista tukea ja yhdenvertaista hedelmöityshoitoa koko Suomessa.
Ingo: Utrikesministeriets nya process för arbetstillstånd hotar att förstöra bärsäsongen7.5.2026 17:56:08 EEST | Pressmeddelande
Riksdagsledamot Christoffer Ingo (SFP) lämnade idag in ett skriftligt spörsmål till utrikesminister Elina Valtonen om hur Finland ska trygga säsongsarbetskraften från Thailand under den inkommande bärsäsongen.
Ingo: Ulkoministeriön uusi työlupaprosessi uhkaa pilata marjakautemme7.5.2026 17:56:08 EEST | Tiedote
Kansanedustaja Christoffer Ingo (RKP) jätti tänään ulkoministeri Elina Valtoselle kirjallisen kysymyksen siitä, miten Suomi aikoo turvata Thaimaasta tulevan kausityövoiman saatavuuden tulevalle marjakaudelle.
Andersson: Den finlandssvenska kulturen och utbildningen stärks6.5.2026 15:57:10 EEST | Pressmeddelande
Det svenska språkets ställning och den finlandssvenska kulturen och utbildningen stärks genom regeringens nya satsningar. Svenska riksdagsgruppen är nöjda över de beslut som rör två av de centrala svenskspråkiga institutionerna i Finland.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme