Strand ennen Eurooppa-päivää: Vahvaa EU:ta tarvitaan enemmän kuin koskaan

Myöhemmin samana päivänä hän tapasi myös Montenegron Eurooppa-ministerin Maida Gorčevićin. Tässä tapaamisessa painopisteenä olivat erityisesti laajentumiskysymykset.

Eurooppa-päivän alla Strand korostaa erityisesti kilpailukyvyn ja innovaatiokyvyn vahvistamista yhtenä aivan tärkeimmistä menestystekijöistä Suomelle ja EU:lle.

– Meidän on yksinkertaisesti vahvistettava Euroopan kilpailukykyä. Energiantuotannon omavaraisuuden, varautumisen, teknologian ja innovaatioiden osalta Suomella ja muulla Pohjolalla on erittäin paljon annettavaa. Kilpailukykyinen Eurooppa on ratkaisevan tärkeä taloudellemme, kasvullemme, mahdollisuuksille rahoittaa maailman parhaat terveydenhuollon palvelut sekä roolillemme maailmassa, Strand sanoo.

Samaan aikaan EU syventää edelleen kauppasuhteitaan maailmanlaajuisesti. Uusia kauppasopimuksia solmitaan yhä kiihtyvään tahtiin, ja yksi merkittävimmistä on MERCOSUR-sopimus.

– EU:n sisämarkkinat 450 miljoonine ihmisineen antavat yrityksillemme suuria mahdollisuuksia kasvaa ja kehittyä. Vahva Eurooppa vahvistaa samalla vientimahdollisuuksiamme. Samalla kauppasopimukset auttavat yrityksiämme pääsemään uusille markkinoille. Se on yksi konkreettinen tapa vahvistaa kasvua ja luoda uusia mahdollisuuksia sekä myös uusia työpaikkoja tänne kotimaahan, Strand päättää.

Eurooppa-päivää vietetään muun muassa Keskustakirjasto Oodissa tänään, perjantaina 8.5, ja se kokoaa päättäjiä, nuoria, EU-toimijoita ja yleisöä koko päivän mittaisiin keskusteluihin. Strand osallistuu paneelikeskusteluun mm. Europarlamentaarikkojen Eero Heinäluoman ja Elsi Kataisen kanssa.

Lauantaina 9. toukokuuta Eurooppa-päivää vietetään virallisesti koko EU:ssa.

Liitteenä kuvia: Liittopresidentti Steinmeierin vierailu; Tasavallan presidentin kanslia. Eurooppa-ministeri Gorčevićin vierailu; Valtioneuvoston kanslia. Kuvista löytyy korkealaatuisempia versioita yllä mainittujen Flickr-tileiltä.