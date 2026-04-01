Nekalan pelastus- ja ensihoitoasema harjakorkeudessa

Harjannostajaiset kokosi yhteen suunnittelijat, rakentajat, rakennuttajan sekä tulevan aseman käyttäjien edustajat. Nekalan pelastus- ja ensihoitoasema on merkittävä turvallisuushanke, ja se turvaa pelastustoimen ja ensihoidon palvelujen saatavuutta tiivistyvällä ja nopeasti kasvavalla kaupunkialueella entisestään.

Rakennustyöt ovat edenneet sisätyövaiheeseen, jossa työn alla on muun muassa pintarakennetöitä ja talotekniikka-asennuksia. Aseman rakentaminen etenee aikataulun mukaisesti ja sen on tarkoitus valmistua lokakuussa 2026. Käyttöön uusi asema otetaan vuoden 2027 alussa. Hankkeen rakennuttaja on Pirkanmaan hyvinvointialue ja pääurakoitsija Jatke Oy.

Osa pirkanmaalaisten turvaverkkoa

Tilaisuus alkoi Pirkanmaan hyvinvointialueen kiinteistöjohtaja Petri Laurikan tervetulosanoilla. Laurikka kiitti kaikkia hankkeen valmisteluun ja suunnitteluun osallistuneita sekä rakentajia ja valvojia, joiden ansiosta on nyt päästy viettämään merkittävän kohteen harjannostajaisia.

Pelastusjohtaja Teemu-Taavetti Toivonen Pirkanmaan hyvinvointialueen pelastus- ja ensihoitopalveluista kiitti niin ikään rakentajia, ja totesi tehdyn työn mahdollistavan nykyaikaiset ja toimivat tilat pelastajille, ensihoitajille ja muun muassa pelastus- ja ensihoitopalveluiden varushuollolle.

Toivonen näki, että aseman valmistuttua pirkanmaalaisia voidaan palvella entistä paremmin.

– Uusi pelastus- ja ensihoitoasema on merkittävä osa pirkanmaalaisten turvaverkkoa.

Jatke Pirkanmaa Oy:n rakennuspäällikkö Jani Viitaharju totesi, että Nekalan pelastus- ja ensihoitoaseman työt ovat edenneet rivakasti ja aikataulussaan.

– Yhteistyö Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa on ollut mutkatonta ja sujuvaa koko hankkeen ajan, Viitaharju kiitti.

Juhlavieraille tarjottiin harjannostajaisten hengessä ja hyvän musiikin saattelemana lohikeittoa sekä kakkukahvit.