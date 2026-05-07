Kalastusverkkoja kerätään Lapissa kesällä
20.5.2026 09:34:35 EEST | Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy | Tiedote
Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy, Lapeco ja Residuum jatkavat kotitalouksien muovia sisältävien passiivisesti pyytävien kalastusvälineiden maksutonta keräystä. Viime vuoden kokeilu osoitti keräystarpeen, sillä verkkoja tuotiin keräyspisteisiin yhteensä yli 3 000 kiloa.
Kotitalouksien rikkinäisiä ja muovia sisältäviä kalaverkkoja ja muita passiivisesti pyytäviä kalastusvälineitä vastaanotetaan Lapin toimialueella tänäkin vuonna.
Kalastusvälineitä otetaan vastaan lajitteluasemilla sekä kiertävissä keräyksissä kesän aikana. Vastaanoton järjestävät yhteistyössä Rinki, Lapeco ja Residuum. Vastaanotto on maksutonta koko keräyskauden ajan.
Tänä vuonna tavoitteena on ohjata mahdollisimman suuri osa kerätystä muovimateriaalista kierrätykseen. Kokeiluvuonna verkot hyödynnettiin energiana.
Mitä keräykseen voi tuoda?
Keräys on tarkoitettu kotitalouksien muovia sisältäville passiivisesti pyytäville kalastusvälineille, erityisesti rikkinäisille kalaverkoille. Käytännössä lähes kaikki vuoden 2025 aikana palautetut välineet olivatkin juuri verkkoja.
Keräys ei koske vapakalastusvälineitä, onkivapoja tai ammattikalastuksen välineitä. Näille on oma vastaanottonsa. Esimerkiksi vapavälineitä otetaan vastaan Motonetin ja Ruodon myymälöissä ympäri vuoden.
– Haluamme tehdä passiivisesti pyytävien ja muiden kalastusvälineiden keräyksen mahdollisimman helpoksi kotitalouksille ja kierrättää muovimateriaalin tehokkaasti, Ringin sopimusasiamies Taneli Lumiaro toteaa.
Taustalla EU:n kertakäyttömuovidirektiivi
Keräystä ohjaa EU:n kertakäyttömuovidirektiivi, joka velvoittaa keräämään ja kierrättämään muoviset kalastusvälineet.
Suomessa kalastusvälineiden hyväksyttynä tuottajayhteisönä toimii SUP‑Tuottajayhteisö Oy, joka hoitaa jäsentensä puolesta lakisääteiset tuottajavastuuvelvoitteet. Rinki vastaa käytännön keräysten järjestämisestä osana velvoitteiden toteuttamista.
Lisätiedot
Kalastusverkkojen keräyskierrokset 2026
Residuumin kiertävä jätteenkeräys järjestetään Rovaniemellä, Ranualla ja Pellossa. Katso kierrosten aikataulut ja sijainnit residuum.fi-sivustolla.
Lapecon ecoKIERROS kerää kesällä kalastusverkkoja Enontekiöllä, Inarissa, Kemijärvellä, Kittilässä, Muoniossa, Pelkosenniemellä, Sallassa, Savukoskella ja Sodankylässä. Katso paikkuntakohtaiset aikataulut Lapeco.fi-sivustolta.
Taneli LumiaroSopimusasiamiesSuomen Pakkauskierrätys RINKI OyPuh:+358456634343taneli.lumiaro@rinkiin.fi
Suomen Pakkauskierrätys Rinki on voittoa tavoittelematon, Suomen teollisuuden ja kaupan vuonna 1997 perustama ja omistama palveluyhtiö. Tuotamme tuottajayhteisöille tehokkaita ja kestäviä ratkaisuja tuottajavastuun toteutukseen. Kuluttajille tarjoamme valtakunnallisen Rinki-ekopisteverkoston, jonne voi tuoda maksutta käytöstä poistetut pakkaukset ja kalastusvälineet kierrätettäviksi. Rinki-ekopisteitä on yhteensä 1500 kappaletta ympäri Suomen, aina Hangosta Utsjoelle asti: rinkiin.fi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme