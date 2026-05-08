Kuule kokemuksia ja kokeile esteetöntä liikkumista – esteettömyyspäivä avaa uusia näkökulmia
8.5.2026 13:10:23 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Esteettömyyspäivää vietetään torstaina 21.5. klo 13–18 Vaasan kaupungin pääkirjastossa ja Onkilahden toimintapuistossa. Päivän aikana kuullaan monipuolisia puheenvuoroja esteettömyydestä sekä ulkoillaan ja tutustutaan yhdessä esteettömään luontopolkuun.
Kansainvälistä esteettömyyspäivää juhlistava tapahtuma kokoaa jälleen toimijoita yhteen kertomaan esteettömyydestä ja saavutettavuudesta. Tämän vuoden teema on kielellinen esteettömyys, joka muistuttaa yhdenvertaisen viestinnän tärkeydestä. Kielellinen esteettömyys tarkoittaa sitä, että tieto, palvelut ja viestintä ovat kaikille ymmärrettäviä ja saavutettavia.
– Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi selkeää yleiskieltä, selkokieltä, tulkkausta tai muita viestinnän keinoja. Se poistaa viestinnän esteitä, varmistaa sujuvan vuorovaikutuksen ja yhdenvertaisen pääsyn tietoon, esteettömyyskoordinaattori Elisabeth Hästbacka kertoo.
Sisällä opitaan, ulkona koetaan
Tapahtuma on tänä vuonna kaksiosainen. Ensimmäinen seminaarimuotoinen osuus järjestetään pääkirjaston Draamasalissa, missä nostetaan esiin esteettömyyttä ja saavutettavuutta viestinnän, vuorovaikutuksen ja tiedonvaihdon näkökulmista. Paikalla on puhumassa ja esittelemässä eri asiantuntijoita ja kokemusasiantuntijoita.
Tapahtuman toinen osuus järjestetään Onkilahden puistossa. Osallistujat voivat tutustua uuteen esteettömään luontopolkuun ja kokeilla erilaisilla lainattavilla apuvälineillä liikkumista sekä luontopolulla että puistossa. Lisäksi puistossa voi viettää aikaa yhdessä rennosti myös liikennepuistossa, kahvilassa tai omakustanteisen piknikin merkeissä. Siirtyminen puistoon tapahtuu omatoimisesti ohjelmaosuuksien välillä.
Esteettömyyspäivään ovat lämpimästi tervetulleita kaikki esteettömyydestä kiinnostuneet. Tapahtuma on maksuton ja avoin kaikille, ja ohjelmaa on suomeksi ja ruotsiksi. Tapahtumatilat ovat esteettömiä, ja pääkirjastossa paikalla on viittomakielen tulkkaus sekä kirjoitustulkkaus.
Elisabeth HästbackaEsteettömyyskoordinaattoriPuh:0400956221elisabeth.hastbacka@vaasa.fi
Lyssna till erfarenheter och prova på tillgänglig rörlighet – tillgänglighetsdagen öppnar nya synvinklar8.5.2026 13:10:45 EEST | Pressmeddelande
Tillgänglighetsdagen firas torsdagen den 21 maj kl. 13–18 i Vasa stads huvudbibliotek och i Metvikens aktivitetspark. Under dagen ordnas mångsidiga anföranden om tillgänglighet samt friluftsliv, där vi tillsammans bekantar oss med den tillgängliga naturstigen.
