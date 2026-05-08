Kuule kokemuksia ja kokeile esteetöntä liikkumista – esteettömyyspäivä avaa uusia näkökulmia

Kansainvälistä esteettömyyspäivää juhlistava tapahtuma kokoaa jälleen toimijoita yhteen kertomaan esteettömyydestä ja saavutettavuudesta. Tämän vuoden teema on kielellinen esteettömyys, joka muistuttaa yhdenvertaisen viestinnän tärkeydestä. Kielellinen esteettömyys tarkoittaa sitä, että tieto, palvelut ja viestintä ovat kaikille ymmärrettäviä ja saavutettavia.

– Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi selkeää yleiskieltä, selkokieltä, tulkkausta tai muita viestinnän keinoja. Se poistaa viestinnän esteitä, varmistaa sujuvan vuorovaikutuksen ja yhdenvertaisen pääsyn tietoon, esteettömyyskoordinaattori Elisabeth Hästbacka kertoo.

Sisällä opitaan, ulkona koetaan

Tapahtuma on tänä vuonna kaksiosainen. Ensimmäinen seminaarimuotoinen osuus järjestetään pääkirjaston Draamasalissa, missä nostetaan esiin esteettömyyttä ja saavutettavuutta viestinnän, vuorovaikutuksen ja tiedonvaihdon näkökulmista. Paikalla on puhumassa ja esittelemässä eri asiantuntijoita ja kokemusasiantuntijoita.

Tapahtuman toinen osuus järjestetään Onkilahden puistossa. Osallistujat voivat tutustua uuteen esteettömään luontopolkuun ja kokeilla erilaisilla lainattavilla apuvälineillä liikkumista sekä luontopolulla että puistossa. Lisäksi puistossa voi viettää aikaa yhdessä rennosti myös liikennepuistossa, kahvilassa tai omakustanteisen piknikin merkeissä. Siirtyminen puistoon tapahtuu omatoimisesti ohjelmaosuuksien välillä.

Esteettömyyspäivään ovat lämpimästi tervetulleita kaikki esteettömyydestä kiinnostuneet. Tapahtuma on maksuton ja avoin kaikille, ja ohjelmaa on suomeksi ja ruotsiksi. Tapahtumatilat ovat esteettömiä, ja pääkirjastossa paikalla on viittomakielen tulkkaus sekä kirjoitustulkkaus.

