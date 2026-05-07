Varsinais-Suomen päällystystyöt viikolla 20

Viikolla 20 päällystyskohteena olevia teitä:

vt 8 Masku – Nousiainen, yötyö, työt jatkuvat

vt 1/E18 Vehkaoja – Uskelanjoki, Salo (suuntaan Turku), alkaa viikon 20 loppupuolella, tehdään yö- ja päivätyönä

mt 192 Vt 8 – Tanila, Raisio ja Masku

mt 110 Halikonjoki – Lempilänjoki, Salo

Päällystystä valmistelevia töitä:

mt 192 Vt 8 – Tanila, Raisio ja Masku

mt 12082 Kemiö – Torsböle, Kemiönsaari

jalankulku- ja pyöräilyväylä 72401 Tammi – Hähkänä, Salo

Työnaikaiset liikennejärjestelyt

Liikennehaittojen minimoimiseksi työt ajoittuvat osassa kohteita öiseen aikaan. Työt ajoittuvat valtatiellä 8 ilta- ja yöaikaan noin klo 18–06 välille ja valtatiellä 1 noin klo 17–07 välille. Muilla kohteilla töitä tehdään aamu- ja päiväaikaan.

Matkantekoon ja mahdollisiin viivästyksiin on hyvä varata riittävästi aikaa, ja tarvittaessa suosia vaihtoehtoisia reittejä.

Töiden aikana ajoradan toinen ajokaista joudutaan sulkemaan liikenteeltä, ja liikenteen käytössä on yksi ajokaista. Paikalla on liikenteen ohjaus.

Työmaiden läheisyydessä on tärkeää olla tarkkaavainen, noudattaa alennettuja nopeusrajoituksia sekä säilyttää riittävä turvaväli edellä ajaviin. Tämä takaa turvallisen liikkumisen tienkäyttäjille, työmailla työskenteleville sekä muille liikkujille.

Päällystämisen jälkeisillä viikoilla tehdään vielä tiemerkintä- ja muita viimeistelytöitä, ennen kuin kohde on kokonaisuudessaan valmis ja nopeusrajoitukset voidaan palauttaa normaaleiksi.

Ajantasaisimman tiedon päällystystyömaiden etenemisestä, sijainneista ja mahdolliset liikennejärjestelyt löydä Fintrafficin Liikennetilanne-palvelusta.

On myös hyvä huomioida, että suunniteltuihin aikatauluihin voi tulla muutoksia muun muassa sään tai esimerkiksi kalustorikkojen vuoksi.

Kesän päällystysohjelma kokonaisuudessaan löytyy Suomen Väylät -palvelusta.

