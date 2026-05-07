Varsinais-Suomen päällystystyöt viikolla 20
8.5.2026 13:30:00 EEST | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Viikolla 20 päällystystöitä ja päällystystä valmistelevia töitä tehdään Maskussa, Raisiossa, Salossa ja Kemiönsaarella. Osa töistä ajoittuu öiseen aikaan.
Viikolla 20 päällystyskohteena olevia teitä:
- vt 8 Masku – Nousiainen, yötyö, työt jatkuvat
- vt 1/E18 Vehkaoja – Uskelanjoki, Salo (suuntaan Turku), alkaa viikon 20 loppupuolella, tehdään yö- ja päivätyönä
- mt 192 Vt 8 – Tanila, Raisio ja Masku
- mt 110 Halikonjoki – Lempilänjoki, Salo
Päällystystä valmistelevia töitä:
- mt 192 Vt 8 – Tanila, Raisio ja Masku
- mt 12082 Kemiö – Torsböle, Kemiönsaari
- jalankulku- ja pyöräilyväylä 72401 Tammi – Hähkänä, Salo
Työnaikaiset liikennejärjestelyt
Liikennehaittojen minimoimiseksi työt ajoittuvat osassa kohteita öiseen aikaan. Työt ajoittuvat valtatiellä 8 ilta- ja yöaikaan noin klo 18–06 välille ja valtatiellä 1 noin klo 17–07 välille. Muilla kohteilla töitä tehdään aamu- ja päiväaikaan.
Matkantekoon ja mahdollisiin viivästyksiin on hyvä varata riittävästi aikaa, ja tarvittaessa suosia vaihtoehtoisia reittejä.
Töiden aikana ajoradan toinen ajokaista joudutaan sulkemaan liikenteeltä, ja liikenteen käytössä on yksi ajokaista. Paikalla on liikenteen ohjaus.
Työmaiden läheisyydessä on tärkeää olla tarkkaavainen, noudattaa alennettuja nopeusrajoituksia sekä säilyttää riittävä turvaväli edellä ajaviin. Tämä takaa turvallisen liikkumisen tienkäyttäjille, työmailla työskenteleville sekä muille liikkujille.
Päällystämisen jälkeisillä viikoilla tehdään vielä tiemerkintä- ja muita viimeistelytöitä, ennen kuin kohde on kokonaisuudessaan valmis ja nopeusrajoitukset voidaan palauttaa normaaleiksi.
Ajantasaisimman tiedon päällystystyömaiden etenemisestä, sijainneista ja mahdolliset liikennejärjestelyt löydä Fintrafficin Liikennetilanne-palvelusta.
On myös hyvä huomioida, että suunniteltuihin aikatauluihin voi tulla muutoksia muun muassa sään tai esimerkiksi kalustorikkojen vuoksi.
Kesän päällystysohjelma kokonaisuudessaan löytyy Suomen Väylät -palvelusta.
Lisätietoja:
- Lounais-Suomen elinvoimakeskus: päällysteinsinööri Tero Ahokas, p. 0295 022 777, tienpidon asiantuntija Hanna Skants, p. 0295 022 824
- Asfalttikallio Oy: työmaainsinööri Laura Näykki, p. 040 744 1361 (mt 1, 8), projekti-insinööri Jussi Yrjölä, p. 040 141 8900 (mt 110, 192, 12082 & jkp 72401)
