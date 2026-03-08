Poliisihallitus nosti 6.5.2026 järjestämässään tilaisuudessa esiin mahdollisuuden tarkastella sovittelukieltoa uudelleen. Naisjärjestöjen Keskusliitto pitää avauksen suuntaa huolestuttavana.

Naisjärjestöjen Keskusliitto vastustaa lähisuhdeväkivallan sovittelukiellon purkamista tai heikentämistä. Kielto tuli voimaan vuoden 2025 alussa pitkän valmistelun jälkeen, ja sitä olivat vaatineet useat nais- ja ihmisoikeusjärjestöt sekä väkivallan ehkäisy- ja asiakastyötä tekevät toimijat.