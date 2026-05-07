Suomen U19-naiset puhtaalla pelillä MM-välieriin
8.5.2026 13:13:49 EEST | Suomen Salibandyliitto ry | Tiedote
Suomen U19-naiset selvittivät MM-alkulohkonsa Italian Lignano Sabbiadorossa puhtaalla pelillä, kun Puola kaatui aamupäiväottelussa murskalukemin 13-0. Suomen vastustaja huomiseen välierään ratkeaa iltaottelussa Sveitsi–Tshekki.
uola sinnitteli Suomen myllytyksessä neljä ja puoli minuuttia ilman takaiskua, mutta sitten alkoi ropista. Aada Honkuri maalin edestä, Vilja Kuutniemi ylivoimalla etukulmaan, Elsa Holopainen Janella Järvisen poikkipassista ja Kuutniemi jälleen etukulmaan latoivat lukemiksi 4-0, ja ensimmäisellä tauolla Suomi johti jo 8-0. Avauserän helmiä olivat Siiri Kainulaisen tyhjiin siirtämä pallo Leea Kaistin harhauteltua pallon läpi puolustuksen sekä Venla Siirilän ruoska pienestä kantista yläkulmaan Suomen pelatessa alivoimalla. Sen jälkeen tahti laantui, joten toisessa erässä nähtiin vain kaksi Siiri Kainulaisen kaunista maalia ja kolmannessa Natalie Sandströmin onnistunut rangaistuslaukaus sekä Vilja Kuutniemen kolmas ja neljäs osuma.
Suomen maaliseppoina kunnostautuivat neljästi osuneet Vilja Kuutniemi ja Siiri Kainulainen. Nollapelin torjunut Siiri Tulla nappasi lisäksi syöttöpisteen Kuutniemen 12–0-maaliin.
Salibandya, Lignano Sabbiadoro, Italia
U19-naisten MM-turnaus, alkulohkon päätöskierros
Suomi–Puola 13-0 (8-0, 2-0, 3-0)
- erä: 4.30 Aada Honkuri (Ella Virtanen) 1-0, 5.08 Vilja Kuutniemi (Janella Järvinen) 2-0 yv, 8.11 Elsa Holopainen (Järvinen) 3-0, 8.54 Kuutniemi (Venla Siirilä) 4-0, 14.16 Siiri Kainulainen (Minea Kärki) 5-0, 15.21 Zara Gauffin-Kauste (Iida Syrjä) 6-0, 15.37 Kainulainen (Leea Kaisti) 7-0 sr, 17.34 Siirilä 8-0 av.
- erä: 29.49 Kainulainen (Minea Kärki) 9-0, 31.40 Kainulainen (Syrjä) 10-0.
- erä: 47.31 Natalie Sandström 11-0 rl, 56.04 Kuutniemi (Siiri Tulla) 12-0, 59.19 Kuutniemi (Honkuri) 13-0 yv.
Torjunnat:
Siiri Tulla Suomi 2+3+5=10,
Magdalena Snieg Puola 5+2+(0)=7 ja Julia Kuzniak Puola (0)+6+=8 (vaihto 29.50.)
Jäähyt: Suomi 3x2 min, Puola 2x2 min.
Erotuomarit: Alejandro Santisteban ja Juan Marin Esponera, Espanja.
Yleisöä: 271.
Suomen parhaana palkittiin Minea Kärki.
Yhteyshenkilöt
Jussi OjalaViestintäjohtajaPuh:040 777 4831jussi.ojala@salibandy.fi
Tietoja julkaisijasta
Salibandy on yksi Suomen suurimmista urheilulajeista. Haluamme luoda liikettä, joka synnyttää elämyksiä, hyvinvointia ja menestystä. Salibandyllä ja sählyllä on Suomessa yhteensä noin 400 000 harrastajaa. Rekisteröityneitä pelaajia ja harrastajia on yli 50 000.
