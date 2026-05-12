Suomi saa kvanttiteknologiaan perustuvan harvinaisen huippulaitteen, joka pärjää niin italialaisella tulivuorella kuin Grönlannin jäätikölläkin
13.5.2026 08:01:00 EEST | Maanmittauslaitos | Tiedote
Maanmittauslaitos saa loppukesästä Suomen ensimmäisen kvanttigravimetrin eli painovoimaa mittaavan laitteen, joka perustuu kvanttiteknologiaan. Hankinta tehdään osana EU:n tutkimushanketta. EU panostaa voimakkaasti kvanttiteknologiaan, jolla on mahdollisuus tuottaa teollisia ja tieteellisiä mullistuksia sekä kasvattaa kilpailukykyä ja omavaraisuutta Euroopassa.
Kvanttiteknologia haastaa nopeudellaan ja tehokkuudellaan esimerkiksi perinteiset tietokoneet. Siksi maailmassa käydään nyt kilpaa siitä, mikä maanosa saavuttaa kvanttiteknologian etulyöntiaseman.
EU:n tavoitteena on tehdä Euroopasta maailman “kvanttilaakso” panostamalla tutkimukseen ja innovaatioihin. Tarkoituksena on vahvistaa Euroopan kilpailukykyä ja teknologista omavaraisuutta.
Tätä tavoitetta edistää myös kesäkuussa 2025 alkanut EQUIP-G -hanke, jossa Suomi ja 10 muuta EU-maata hankkivat yhdessä kvanttigravimetrit ja tekevät uuden teknologian parissa tieteellistä yhteistyötä.
- Hankkeessa kvanttigravimetrejä testataan erilaisissa painovoimaan liittyvissä sovelluksissa. Tavoitteena on samalla perustaa eurooppalainen laitekanta, josta laitteita voitaisiin anomusten perusteella myöntää tutkimuskäyttöön ja edistää näin alan huippututkimusta Euroopassa, kertoo tutkimusryhmäpäällikkö Mirjam Bilker-Koivula Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus FGI:stä.
Uusi kvanttilaite voi päätyä testiin myös tulivuorelle ja jäätikölle
Kvanttigravimetrien mahdollisuudet kiinnostavat Maanmittauslaitosta sen perustehtäviin kuuluvissa painovoimamittauksissa. Painovoimaa on Suomessa mitattava säännöllisesti, sillä sen suuruus vaihtelee muun muassa maankohoamisen seurauksena. Painovoimatietoa tarvitaan esimerkiksi korkeusjärjestelmien määrittämisessä sekä kullan, malmien ja muiden luonnonvarojen etsinnässä.
Painovoimatietoa tarvitaan myös luonnonilmiöiden seurannassa, ja tässä tehtävässä kvanttigravimetrejä testataankin eri puolilla Eurooppaa hankkeen aikana. Suomen laitetta testataan muun muassa Islannissa geotermisen kentän monitorointimittauksissa. Hankkeen edetessä laite osallistuu mahdollisesti myös hydrologian monitorointiin O-ZNS observatoriossa Ranskassa ja Mont Terrin ydinjätesijoitustutkimuspaikalla Sveitsissä sekä Campi Flegrei-tulivuoren painovoimakentän kartoitukseen Italiassa ja jäätiköiden seurantamittauksiin Grönlannissa.
Hankeen kvanttigravimetrit vertailtiin Ranskassa
Maanmittauslaitos vastaa putoamiskiihtyvyyden mittanormaalilaboratoriona hankkeessa käytettävien kvanttigravimetrien jäljitettävyydestä SI-yksiköihin. Osana tätä työtä huhtikuussa toteutettiin kvanttigravimetrien vertailu yhteistyössä hankkeen ranskalaisen kumppanin kanssa. Vertailu järjestettiin Ranskan metrologialaitoksen tiloissa ja siihen osallistui useita kvantti- ja perinteisiä absoluuttigravimetrejä. Seuraava vertailu järjestetään vuonna 2028.
EQUIP-G -hanke on Euroopan unionin rahoittama. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat ainoastaan tämän tekstin laatijoiden näkemyksiä eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin tai Euroopan komission kantaa. Euroopan unioni tai rahoittajataho eivät ole vastuussa niistä.
