SDP:n Tarja Filatov Rollaattorimarssilla: Teknologia auttaa, mutta ei korvaa ihmistä hoivassa

8.5.2026 14:38:51 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

Eduskunnan varapuhemies Tarja Filatov (sd.) korosti Hämeenlinnan Rollaattorimarssilla pitämässään puheessa, että teknologia voi helpottaa ikäihmisten arkea, mutta se ei saa korvata ihmisten välistä kohtaamista eikä kasvokkaisia palveluja.

Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP

Filatov muistutti, että hyvinvointialueiden säästöpaineissa katse kääntyy yhä useammin digitaalisiin palveluihin, etäyhteyksiin ja erilaisiin teknologisiin ratkaisuihin.

– Teknologia ei taputa lohduttavasti olkapäälle eikä tekoäly ole aidosti empaattinen. Me tarvitsemme toisiamme ihmisinä, Filatov sanoi.

Hänen mukaansa digitalisaatio tarjoaa paljon mahdollisuuksia, mutta samalla on huolehdittava siitä, etteivät ihmiset syrjäydy palveluista puutteellisten digitaitojen vuoksi.

– Uutta teknologiaa on käytettävä ehdottomasti enemmän terveys - ja hoivapalvelujen henkilökunnan työn helpottamiseksi, mutta harkiten palveluja käyttävien ihmisten kohdalla, Filatov tähdentää.

– Digipalvelut säästävät aikaa ja resursseja silloin, kun ne toimivat käyttäjän näkökulmasta. Mutta jos palvelun tarvitsijan digitaidot eivät riitä, hyöty voi kääntyä haitaksi, Filatov totesi.

Filatov painotti, että erityisesti ikäihmisille on turvattava mahdollisuus myös henkilökohtaiseen palveluun.

– Kaikki eivät halua tai kykene käyttämään digitaalisia palveluja. Siksi kasvokkaista palvelua tarvitaan edelleen, hän sanoi.

Puheessaan Hämeenlinnan torilla Rollaattorimarssin juhlatilaisuudessa pe 8.5. varapuhemies Filatov korosti, että arvokas ikääntyminen rakentuu turvallisuudesta, osallisuudesta ja siitä, ettei ihmistä jätetä yksin.

