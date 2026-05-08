SDP:n Tarja Filatov Rollaattorimarssilla: Teknologia auttaa, mutta ei korvaa ihmistä hoivassa

Sote-valiokunnan oppositio jätti eriävän mielipiteen poliisilaista – Luottamusta sote-palveluihin ei saa vaarantaa 7.5.2026 18:53:54 EEST | Tiedote

SDP:n, vihreiden ja vasemmistoliiton edustajat sosiaali- ja terveysvaliokunnassa jättivät tänään eriävän mielipiteen hallituksen esityksestä poliisilain muuttamiseksi. Hallituksen esitys vaarantaa sosiaali- ja terveydenhuollon keskeisen periaatteen eli potilaan ja ammattilaisen välisen luottamuksellisen suhteen. Sote-valiokunnan opposition edustajat katsovat eriävässä mielipiteessään, että poliisin tiedonsaantioikeuden laajentaminen sosiaali- ja terveydenhuollosta on valmisteltu puutteellisesti eikä täytä perusoikeuksien rajoittamiselle asetettuja vaatimuksia.