Suomen elinkeinoelämä seisoo EU:n ilmastopolitiikan takana – päästöt alas kilpailukykyä kirien
11.5.2026 15:00:00 EEST | Elinkeinoelämän keskusliitto EK | Tiedote
EU:n kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa on syytä jatkaa ja kehittää siten, että se vahvistaa Suomen kilpailuetua, investointivetovoimaa sekä vientikysyntää puhtaissa ratkaisuissa. Edessä oleva päästökaupan uudistaminen tarjoaa mahdollisuuden kehittää EU:n ilmasto-ohjausta siten, että päästöjä saadaan vähennettyä kustannustehokkaasti jatkossakin.
EU:ssa valmistaudutaan päättämään ilmasto- ja energiapolitiikan jatkuvuudesta, kun komissio antaa heinäkuussa ehdotuksensa päästökaupan (ETS1) uudistamisesta vuosille 2031–2040. Paineet ilmasto-ohjauksen höllentämiseen ovat ankaria eritoten niissä EU-maissa, joiden talous nojaa vielä fossiilienergiaan. Persianlahden energiakriisin myötä on vaadittu jopa koko päästökaupan jäädyttämistä.
Suomi on EU:n ilmastoedelläkävijyyden voittajia
”Suomi on kansainvälistä etulinjaa energiasiirtymässä ja puhdas sähkö on meillä Euroopan halvinta. EU:n kunnianhimoiset ilmastotavoitteet vahvistavat Suomen suhteellista kilpailuetua, helpottavat investointien houkuttelua ja kasvattavat puhtaiden suomalaisten ratkaisuiden vientikysyntää muualla Euroopassa. Fossiilienergiasta irtautuminen parantaa myös koko maanosan kriisinkestävyyttä. Siksi Suomen ei kannata lähteä ilmastotoimien jarruttajien kelkkaan”, toteaa EK:n toimitusjohtaja Minna Helle.
Samalla on tunnistettava, että talouden vähähiilistäminen on vaativa rakennemurros, joka edellyttää yrityksiltä kovaa panostusta, uudistumista, investointeja ja riskinottoa. Sitä suuremmalla syyllä EU:lta tarvitaan johdonmukaista ja ennakoitavaa politiikkaohjausta, jonka varassa yritykset uskaltavat tehdä jopa vuosikymmenten päähän tähtääviä suunnitelmia ja investointeja. Investoinneilta putoaa pohja pois, jos pelisäännöt poukkoilevat matkan varrella.
Päästöt alas kustannustehokkaasti kaudella 2031–2040
Heinäkuussa komissio julkistaa ehdotuksensa päästökaupan uudistamiseksi, jotta EU saavuttaa 90 prosentin päästövähennystavoitteen vuodelle 2040.
”EU:n päästökauppa ETS1 on maailman johtava työkalu päästöjen hinnoitteluun. Se on markkinaehtoinen järjestelmä, joka antaa yrityksille vapauden valita kustannustehokkaimmat toimet päästöjen vähentämiseen. Sen jatkuvuus ja ennakoitavuus on myös Suomen investointien etu”, korostaa johtava asiantuntija Kati Ruohomäki EK:n Brysselin-toimistosta.
EK tarjoaa uudistukseen keinoja, joilla päästökauppa saadaan tukemaan entistä paremmin myös kilpailukykyä ja talouskasvua. Viedään päästöt alas kustannustehokkaasti, hyödyntäen viisaasti joustomahdollisuuksia ja uusia teknologioita.
Tutustu tarkemmin EK:n ehdotuksiin päästökaupan uudistamisesta.
Lisätiedot:
vihreän kasvun johtaja Ulla Heinonen, puh. 040 550 6982
johtava asiantuntija Kati Ruohomäki (Bryssel), puh. 040 767 5684
asiantuntija Arttu Karila (Helsinki), puh. 040 829 7072
etunimi.sukunimi@ek.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Satu ToivonenTiedottaja
Yrittäjyys, elinkeinopolitiikka
Energia, ilmasto, liikenne, ympäristö
EU-asiat, Brysselin toimisto
Kauppapolitiikka, kansainvälistyminen
Ukraina, jälleenrakentaminen
Tietoja julkaisijasta
Elinkeinoelämän keskusliitto EK on suomalaisten yritysten merkittävin puolestapuhuja. Välitämme elinkeinoelämän yhteisiä viestejä ja ratkaisuehdotuksia politiikan päättäjille ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Elinkeinoelämän keskusliitto EK
MEDIAKUTSU 11.5. Energiakriisin status ja EU:n ilmastopolitiikka – mitä edessä?8.5.2026 10:06:00 EEST | Kutsu
MEDIAINFO: Energiakriisin status ja EU:n ilmastopolitiikka – mitä edessä? Aika: ma 11.5. klo 15–15.45 (Suomen aikaa) Toteutus: Teams Hyvä toimittaja / toimitus Tervetuloa kuulemaan EK:n briiffiä lähiviikkojen energia- ja ilmastoaiheista. Äänessä ovat energia-asiantuntijamme Arttu Karila (Helsinki) ja EU-sääntelyyn erikoistunut johtava asiantuntija Kati Ruohomäki (Bryssel) sekä Outokumpua edustava Heidi Peltonen, Vice President, Sustainability. Aihetta kommentoi myös EK:n vihreän kasvun johtaja Ulla Heinonen. Persianlahden energiakriisin status Onko näköpiirissä toipumista vai kärjistymistä, mihin on varauduttava? EU:n energia- ja ilmastopolitiikka tienhaarassa Päästökauppa on vastatuulessa; mitä uudistuksia kesällä odotetaan? Miten komission energiakriisitoimet ja uudet valtiontukijoustot vaikuttavat jäsenmaiden energiahintoihin ja Suomen kilpailuetuun? Outokummun odotukset EU:n ilmasto- ja energiapolitiikalle Ilmoittaudu Teams-infoon tämän linkin kautta: https://tapahtumat.ek.fi/atten
Työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteiset vaaliviestit: Vahvistuva EU on koko Suomen etu8.5.2026 00:00:00 EEST | Tiedote
Maailmanpolitiikan kriisiaikoina Eurooppa on Suomelle tärkeämpi kuin koskaan. Työmarkkinakeskusjärjestöt esittävät, että maamme tuleva hallitus ajaisi EU-politiikassaan merkittäviä integraatioloikkia, joilla Euroopasta tehtäisiin taloudellisesti, teknologisesti, puolustuksellisesti ja demokratia-arvoiltaan entistä vahvempi. Akava, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, KT, SAK ja STTK ovat koonneet EU-politiikkaa koskevia yhteisiä tavoitteita Suomen seuraavalle hallitukselle. Euroopan myönteinen talouskehitys on välttämätöntä sekä yrityksille että kansalaisten hyvinvoinnille. EU:n kasvun kulmakiviä ovat vastuullinen talouspolitiikka, edelläkävijyys innovaatioissa, teknologioissa ja osaamisessa, korkeampi tuottavuus sekä hyvä työelämä. Suomi on saatava takaisin Euroopan pärjääjien joukkoon ja pois EU:n tuplatarkkailuluokalta. Sisämarkkinoiden kehitys on jäänyt puolitiehen. Talouden kasvuhyötyjen aikaansaaminen vaatii kunnianhimoista etenemistä rahoitusmarkkinoiden, palveluiden ja kiertotaloud
Datakeskusten talousvaikutuksista tarvitaan faktoihin perustuvaa keskustelua6.5.2026 13:14:46 EEST | Tiedote
Datakeskusten talousvaikutuksista on viime päivinä käyty vilkasta julkista keskustelua. Keskustelussa on kuitenkin esitetty myös virheellisiä väittämiä, minkä vuoksi aiheesta on tärkeää tuoda esiin tutkittua tietoa.
MEDIAKUTSU 11.5. Energiakriisin status ja EU:n ilmastopolitiikka – mitä edessä?29.4.2026 13:17:47 EEST | Kutsu
MEDIAINFO: Energiakriisin status ja EU:n ilmastopolitiikka – mitä edessä? Aika: ma 11.5. klo 15–15.45 (Suomen aikaa) Toteutus: Teams Hyvä toimittaja / toimitus Tervetuloa kuulemaan EK:n briiffiä lähiviikkojen energia- ja ilmastoaiheista. Äänessä ovat energia-asiantuntijamme Arttu Karila (Helsinki) ja EU-sääntelyyn erikoistunut johtava asiantuntija Kati Ruohomäki (Bryssel) sekä Outokumpua edustava Heidi Peltonen, Vice President, Sustainability. Aihetta kommentoi myös EK:n vihreän kasvun johtaja Ulla Heinonen. Persianlahden energiakriisin status Onko näköpiirissä toipumista vai kärjistymistä, mihin on varauduttava? EU:n energia- ja ilmastopolitiikka tienhaarassa Päästökauppa on vastatuulessa; mitä uudistuksia kesällä odotetaan? Miten komission energiakriisitoimet ja uudet valtiontukijoustot vaikuttavat jäsenmaiden energiahintoihin ja Suomen kilpailuetuun? Outokummun odotukset EU:n ilmasto- ja energiapolitiikalle Ilmoittaudu Teams-infoon tämän linkin kautta: https://tapahtumat.ek.fi/atten
Yritysten luottamus vahvistui huhtikuussa vähän27.4.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Suomen elinkeinoelämän luottamus vahvistui vähän huhtikuussa. Rakentamisen luottamus laski, mutta muiden toimialojen indikaattorit vahvistuivat hieman.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme