Hybridityössä ratkaisee toteutustapa – ei etäpäivien määrä
8.5.2026 15:01:45 EEST | Tampereen yliopisto | Tiedote
Laajan kyselytutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että työntekijöiden hyvinvoinnin ja vuorovaikutuksen kannalta keskeistä ei ole etätyön määrä, vaan hybridityön käytännöt ja johtamistavat. Tulokset korostavat vuorovaikutusta tukevien käytänteiden, oikeudenmukaisiksi koettujen linjausten ja avoimen dialogin merkitystä hybridityössä.
Business Finlandin rahoittama, Tampereen ja Jyväskylän yliopistojen SMARTS‑hanke tutkii, mitkä käytännöt, työkalut ja johtamisen keinot tukevat vuorovaikutuksen laatua ja työntekijöiden hyvinvointia hybridityössä. Keväällä 2026 toteutettuun kyselyyn vastasi yhteensä 2 850 työntekijää, esihenkilöä ja johtajaa, pääosin julkiselta sektorilta. Suuri aineisto tarjoaa poikkeuksellisen vahvan pohjan hybridityön käytäntöjen tarkastelulle.
Vastaajat tekivät etätyötä keskimäärin 3–4 päivää viikossa ja etätyön määrään oltiin pääosin tyytyväisiä. Etätyön määrä itsessään ei ollut yhteydessä työyhteisön vuorovaikutuksen laatuun, psykologisten perustarpeiden täyttymiseen, motivaatioon, psykologiseen turvallisuuteen tai organisaatiositoutumiseen.
Toisin sanoen se, montako päivää työskennellään etänä, ei vaikuta selittävän työyhteisöön tai hyvinvointiin liittyviä kokemuksia.
Aiemmassa tutkimuksessa tunnistettuja, etä‑ ja hybridityöhön liitettyjä vuorovaikutuksen haasteita koettiin yleisesti vähän. Esihenkilöt ja johto kokivat vuorovaikutuksen haasteet suuremmiksi, kuin työntekijät keskimäärin. Suurimmaksi haasteeksi koettiin spontaanin tiedonvaihdon väheneminen, mutta valtaosa vastaajista ei kokenut sitäkään merkittävänä ongelmana.
Etätyöskentelykin voi olla vuorovaikutteista
Organisaatio- ja tiimitason hybridityötä tukevat käytänteet olivat selvästi yhteydessä myönteisiin tuloksiin. Erityisen vaikuttavina näyttäytyivät käytänteet, jotka madaltavat kynnystä olla yhteydessä kollegoihin etänä, tukevat epävirallista vuorovaikutusta, kannustavat käsittelemään hybridityön yhteisiä pelisääntöjä, sekä vahvistavat kokemusta siitä, että etä- ja hybridityön linjaukset ovat tarkoituksenmukaisia, oikeudenmukaisia ja läpinäkyvästi viestittyjä. Nämä käytänteet olivat yhteydessä muun muassa parempaan vuorovaikutuksen laatuun, laadukkaampaan työmotivaatioon ja psykologiseen turvallisuuteen.
– Tulokset osoittavat, että etänä työskentely ei välttämättä merkitse töiden yksinään tekemistä, vaan etänäkin työskentely voi olla hyvinkin vuorovaikutteista, sanoo sosiaalipsykologian professori Nelli Hankonen.
– Se riippuu siitä, missä määrin vuorovaikutukseen ja viestintään on yhteisesti kiinnitetty huomiota. Toki se vaatii enemmän tietoista satsausta kuin toimistossa.
– Epävirallisen vuorovaikutuksen merkitys korostuu tuloksissa, mikä osoittaa, että mahdollisuus esimerkiksi spontaaniin keskusteluun myös kokousagendan tai sovittujen tapaamisten ulkopuolella on tärkeää hybridityössä. Tällaiseen epäviralliseen vuorovaikutukseen voi kuitenkin panostaa myös teknologiavälitteisesti, viestinnän professori Anu Sivunen korostaa.
– Kaikki työtehtävät eivät sovellu yhtä hyvin etänä kuin lähinä tehtäväksi, ja siksi tarvitaan molemminpuolista joustavuutta ja tarkoituksenmukaisuuden harkintaa hybridityöstä neuvoteltaessa, toteaa tutkija Katarina Kohonen.
Tutkimuksen rajoitteina on huomioitava, että poikkileikkausasetelmassa ei ole tutkittu syy-vaikutussuhteita. Hankkeen nettisivuilla on nähtävissä alustavia tuloksia, ja vertaisarvioitu tutkimus tullaan julkaisemaan myöhemmin.
Tutkimuksen vinkit hybridityöhön – joitain nostoja:
-
Kannusta tiimejä ja työyhteisöä keskustelemaan säännöllisesti yhteisistä etä- ja hybridityön käytännöistä (esim. yhteydenpitotavat, kokouskäytännöt, tavoitettavuus).
-
Työyhteisössä olisi hyvä sopia käytännöstä, että etänäkin voi tarvittaessa olla matalalla kynnyksellä yhteydessä toisiin esim. puheluin tai tekstiviestein.
-
Esihenkilöiden ja johdon kannattaa olla avoimia kuulemaan työntekijöiden näkökulmaa hybridityön järjestämiseen, jotta käytännöt sopivat kunkin työn vaatimuksiin.
-
Miettikää toimistopäivien rakennetta, aikatauluja ja tilojen käyttöä niin, että myös epäviralliselle vuorovaikutukselle ja kohtaamisille on lähityössä riittävästi aikaa ja oikeanlaisia tiloja. Yhteisöllisyyttä tukeva vuorovaikutus ei vaadi aina erillisiä “hupitapahtumia”, vaan sitä voi luontevasti sopia myös työtehtävien lomaan.
Kyselyssä kerättiin lisäksi noin 1 600 avointa vastausta, joissa kuvattiin konkreettisia keinoja vuorovaikutuksen tukemiseen etä‑ ja hybridityössä. Näiden vastausten analyysi on käynnissä, ja tuloksia raportoidaan syksyllä 2026.
SMARTS-kyselyn perusteella hybridityön laatu rakentuu ennen kaikkea vuorovaikutuksesta ja johtamiskäytännöistä, ei etätyöpäivien määrästä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Prof. Nelli Hankonen
Sosiaalipsykologia
Tampereen yliopisto
p. 050 415 5006
nelli.hankonen@tuni.fi
Prof. Anu Sivunen
Viestintä
Jyväskylän yliopisto
040 7354279
anu.e.sivunen@jyu.fi
Linkit
Tampereen yliopisto kytkee yhteen tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimuksen ja koulutuksen. Teemme kumppaniemme kanssa yhteistyötä, joka perustuu vahvuusalueillemme sekä uudenlaisille tieteenalojen yhdistelmille ja niiden soveltamisosaamiselle. Luomme ratkaisuja ilmastonmuutokseen, luontoympäristön turvaamiseen sekä yhteiskuntien hyvinvoinnin ja kestävyyden rakentamiseen. Yliopistossa on 23 200 opiskelijaa ja henkilöstöä noin 4 200. Rakennamme yhdessä kestävää maailmaa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tampereen yliopisto
Oppimisvaikeudet ja nuorten itsearvioima hyvinvointi kytkeytyvät yhä vahvemmin7.5.2026 12:48:39 EEST | Tiedote
Nuorten oppimisvaikeudet ja itsearvioima hyvinvointi kytkeytyvät toisiinsa aiempaa vahvemmin, vaikka niiden perinteiset riskitekijät perheissä ja kouluympäristössä ovat vähentyneet ajan kuluessa. Havainnot perustuvat Tampereen yliopistossa tehtyyn laajaan tutkimukseen, jossa analysoitiin lähes yli 600 000 suomalaisen nuoren kyselyvastauksia yli neljän vuosikymmenen ajalta.
Girlbossit ovat mediayrittäjiä, joiden työtä määrittävät somen logiikka ja sukupuolittuneet valtarakenteet5.5.2026 08:45:00 EEST | Tiedote
YTM Ida Roivainen tutki väitöskirjassaan, mitä sosiaalisessa mediassa esiintyvä ”girlbossius” on. Tutkimuksen mukaan uusliberaalissa näkyvyystaloudessa kiertävä girlbossius on usein valkoista, keskiluokkaista ja etuoikeutettua yrittäjyyttä, joka jättää feministisen voimaantumisen ja vastuun pärjäämisestä yksilön harteille. Toisaalta tutkimus osoittaa, että girlbossius on jatkumoa historiallisille ja sukupuolittuneille rakenteille, joissa naisten tekemä työ jää usein näkymättömäksi tai sitä ei arvosteta.
Tampereen yliopiston 20. journalistiikan työelämäprofessori Olga Smirnova tulee BBC:ltä29.4.2026 10:00:26 EEST | Tiedote
Tampereen yliopisto on valinnut journalistiikan työelämäprofessoriksi lukuvuodelle 2026–2027 Olga Smirnovan. Smirnova on kokenut journalisti, tuottaja ja kouluttaja, jonka erityisosaamista ovat faktantarkistus, OSINT-menetelmät, tutkiva journalismi sekä tekoälyn vaikutukset journalistiseen työhön.
Tampereen yliopistossa kehitetty uusi AI-avustaja auttaa yrityksiä soveltamaan EU:n tekoälylainsäädäntöä29.4.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Tampereen yliopiston tekoälytutkimusryhmä GPT-Lab on kehittänyt tekoälyavustajan, joka auttaa pk-yrityksiä soveltamaan EU:n tekoälysäädöstä käytännössä. TESSA-tekoälyavustaja auttaa vaatimusten toteuttamisessa ilman juridista erityisosaamista.
Alustatyön vastuullisuus riippuu työn ja tekijän yhteensopivuudesta, ei niinkään työmallista23.4.2026 14:00:00 EEST | Tiedote
Woltin kaltaisissa alustatalouden kuljetuspalveluissa työskentelevien kuljettajien kokemukset ovat moninaisempia kuin julkisessa keskustelussa usein esitetään. Laajaan aineistoon perustuva Henri Kervolan väitöstutkimus osoittaa, että alustatyötä ei voida yksiselitteisesti määritellä joko ongelmalliseksi tai vastuulliseksi työn muodoksi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme