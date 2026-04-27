Antti-Teollisuus siirtyy viljankuivureiden suoramyyntiin – Hankkija lopettaa kuivurimyynnin

Maatalouden rakennemuutos ja tilojen erikoistuminen ovat muuttaneet viljankuivurikauppaa merkittävästi. Tilakoot kasvavat ja yksittäiset toimitukset ovat entistä laajempia ja teknisempiä investointikokonaisuuksia, jotka edellyttävät räätälöityjä ratkaisuja.

”Viljankäsittelylaitteet myydään Euroopassa pääsääntöisesti joko suoraan tehtaalta tai erikoistuneiden projektiorganisaatioiden kautta. Suoramyyntiin siirtyminen on meille luonteva askel, joka mahdollistaa entistä tiiviimmän asiakastyön ja paneutumisen tilojen yksilöllisiin tarpeisiin”, kertoo Antti-Teollisuuden toimitusjohtaja Kalle Isotalo.

Hallittu siirtymä ja jatkuvuus asiakkaille

Muutos toteutetaan vaiheittain. Kesäkuun 2026 loppuun saakka asiakkaat voivat asioida sekä Antti-Teollisuuden myyntipäälliköiden että Hankkijan kuivurimyyjien kanssa. Hankkijan kanssa kesäkuun loppuun mennessä sovitut projektit toimitetaan ja laskutetaan nykyiseen tapaan.

Huoltopalvelut hoituvat jatkossakin Antti-Teollisuuden kuivuriasentajaverkoston kautta, ja varaosia Antti-kuivureihin on saatavilla Hankkijan toimipaikoista vielä tulevan kuivatuskauden ajan.

Hankkijan ja Antti-Teollisuuden yhteistyö sekä sitä edeltäneet kumppanuudet ulottuvat 1970-luvulle saakka, ja niillä on ollut merkittävä rooli suomalaisen viljankuivausteknologian kehittymisessä ja saatavuudessa.

”Haluamme kiittää Antti-Teollisuutta vuosikymmenten mittaisesta luottamuksellisesta ja hyvin sujuneesta yhteistyöstä. Siirtymä toteutetaan hallitusti asiakkaiden palvelun jatkuvuus varmistaen”, toteaa Hankkijan konekaupan johtaja Tapio Ärölä.

Katse eteenpäin

Antti-Teollisuus jatkaa panostuksiaan asiakastyöhön, tuotekehitykseen ja kotimaiseen valmistukseen Salon Kuusjoen tehtaalla. Yhtiö uskoo vahvasti suomalaiseen maatalouteen ja alan pitkän aikavälin kehitykseen.

Hankkija jatkaa maatalousasiakkaidensa palvelemista monipuolisella tarjonnalla, joka kattaa kasvinviljelyn tuotantopanokset, rehujen ja ruokinnan ratkaisut sekä laajan valikoiman tilojen arjessa tarvittavia koneita, laitteita ja palveluja. Tarjontaa kehitetään jatkossakin vastaamaan muuttuvan toimintaympäristön ja erilaisten tilojen tarpeita.

Lisätietoja:

Kalle Isotalo, Toimitusjohtaja, Antti-Teollisuus Oy, p. 044 774 4705, sp. kalle.isotalo@antti.fi

Tapio Ärölä, Konekaupan johtaja, Hankkija Oy, p. 010 768 3161, sp. tapio.arola@hankkija.fi

Hankkija

Hankkija Oy on Suomen johtava maatalous- ja konekauppa. Hankkija on myös Suomen suurin teollisten eläinrehujen valmistaja. Hankkijalla on kolme rehutehdasta, siemenkeskus, 47 myymälää sekä alan laajin verkkokauppa.

Hankkija on lisäksi aktiivisen harrastajan kauppa, jonka myymälöissä on kattavat ja monipuoliset valikoimat

puutarha-, hevos-, lemmikkieläin-, metsänhoito- ja metsästystuotteita. Hankkija-konserniin kuuluu myös logistiikkayhtiö Movere.

Hankkija kuuluu tanskalaiseen Danish Agro -ryhmään. Hankkijan palveluksessa työskentelee 1000 työntekijää ja Hankkija-konsernin liikevaihto vuonna 2025 oli 793 miljoonaa euroa. Hankkijan rehuteollisuus täyttää tänä vuonna 100 vuotta.

Antti-Teollisuus



Antti‑Teollisuus Oy on yli 70‑vuotias suomalainen perheyritys, joka kehittää ja valmistaa viljankuivaus- ja viljankäsittelyratkaisuja. Vuonna 1952 perustettu yritys toimii Salon Kuusjoella, työllistää noin 130 henkilöä ja on kotimainen markkinajohtaja viljankuivaamomarkkinassa. Antin liikevaihto on noin 25 miljoonaa euroa. Yrityksen toimintaa ohjaa selkeä periaate: asiakasta kuunnellaan tarkasti ja ratkaisuihin tartutaan viivyttelemättä.

Antin teknologia on kehittynyt vaativissa pohjoisissa olosuhteissa, joissa viljankuivaus on keskeinen osa sadon laadun ja varastointiturvallisuuden varmistamista. Yritys tarjoaa kattavan kokonaisuuden viljankuivureista, siiloista, elevaattoreista ja automaatioratkaisuista, jotka muodostavat luotettavia ja helposti hallittavia viljankäsittelyjärjestelmiä. Jatkuva oma tuotekehitys ja huolellinen testaus varmistavat ratkaisujen toimivuuden, energiatehokkuuden ja pitkän käyttöiän. Antti toimii asiakkailleen pitkäjänteisenä kumppanina koko tuotteen elinkaaren ajan.