Linnanmäen huvikausi käynnistyi vahvasti – asiakaskokemus korkealla tasolla
8.5.2026 15:10:15 EEST | Lasten Päivän Säätiö / Linnanmäki | Tiedote
Linnanmäen huvikauden avausviikonloppu käynnisti Vuoristoradan 75‑juhlavuoden myönteisissä merkeissä. Kauden avausviikonlopun tunnelma ja kävijöiltä kerätty palaute osoittavat, että huvipuistokokemus oli onnistunut heti kauden alusta lähtien.
Linnanmäki avautui uuteen huvikauteen vappuaattona 30.4. Aatosta alkanut avajaisviikonloppu tarjosi erityisesti lapsiperheille suunnattua tekemistä ja monipuolista ohjelmaa.
Yksi viikonlopun kohokohdista oli lauantaina 2.5. esiintymislava Estradilla esiintynyt Robin Packalen, jonka keikka keräsi huvipuistoon lähes tuhatpäisen yleisön. Lisäksi avajaisviikonlopun ohjelmassa nähtiin lastenyhtye Megasakki, perinteinen Karhupatsaan lakitus sekä värikäs vappukulkue, jotka täydensivät Linnanmäen vappua huvipuistohahmojen, Lintsibingon, -suunnistuksen ja Vuoristoradan jarrumestareiden fanitapaamisten lisäksi.
Avajaisviikonloppu sai kävijöiltä erinomaisen vastaanoton
Asiakaspalaute ja asiakaskokemusta mittaava Net Promoter Score ‑tulos osoittavat, että Linnanmäen huvikauden alku sujui kävijöiden näkökulmasta erinomaisesti. Vappuviikonloppuna Linnanmäen huvipuiston kävijöiltä mitattu NPS oli erittäin korkealla tasolla (76).
Vappuviikonlopun kävijät antoivat kiitosta muun muassa huvipuiston viihtyisästä ilmapiiristä, toimivista palveluista sekä siitä, että huvipuistosta löytyi monipuolisesti kiinnostavaa tekemistä eri ikäisille. Erityisesti Linnanmäen hupimestareita kiiteltiin ystävällisestä palvelusta.
– Huvikauden aloitus onnistui juuri siinä, mikä meille on olennaisinta: asiakkaat viihtyivät ja kokivat huvipuistopäivänsä sujuvaksi ja elämykselliseksi. Tämä antaa erinomaisen pohjan koko huvikaudelle, Linnanmäen toimitusjohtaja Satu Järvelä kertoo.
Sujuvuutta tukevia panostuksia koko huvikaudelle
Osana asiakaskokemuksen kehittämistä Linnanmäki on tehnyt useita konkreettisia panostuksia tulevalle huvikaudelle. Huvipuiston porteille on tuotu 34 uutta lipunmyynti- ja noutoautomaattia, jotka helpottavat ja nopeuttavat sisäänpääsyä. Lisäksi itsepalvelukassoja on lisätty Lintsiburger‑ravintolaan, jotta asiointi huvittelijoiden suosimassa pisteessä olisi mahdollisimman sujuvaa.
– Tavoitteemme on, että Linnanmäki on paikka, jonne tullaan huvittelemaan yhä uudelleen kauden aikana. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti asiakaspalautteen pohjalta, jotta huvipuistopäivä on sujuva ja tarjoaa monipuolisesti elämyksiä eri kohderyhmille – ja jättää kävijälle hyvän syyn palata takaisin, Järvelä summaa.
Vuoristoradan 75‑juhlavuosi jatkuu Linnanmäellä keväästä syksyyn monipuolisen ohjelman ja tapahtumien merkeissä. Huvipuisto on auki jälleen tulevana viikonloppuna, alkaen lauantaina 9.5. klo 13.
Yhteyshenkilöt
Saija ViitalaViestintäpäällikköPuh:050 472 0605saija.viitala@linnanmaki.fi
Satu JärveläToimitusjohtajaPuh:050 441 4445satu.jarvela@linnanmaki.fi
Linnanmäen Huvipuistoa ylläpitää ja kehittää Lasten Päivän Säätiö, jonka on perustanut kuusi lastensuojelujärjestöä: Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Barnavårdsföreningen i Finland, Pelastakaa Lapset, Parasta Lapsille ja Ensi- ja turvakotien liitto. Olemassaolonsa aikana Lasten Päivän Säätiö on jakanut nykyrahaksi muutettuna yli 130 miljoonaa euroa suoraan lastensuojelutyölle. Linnanmäellä huvittelemalla kaikki ovat mukana keräämässä varoja lastensuojelutyölle. Linnanmäen pääyhteistyökumppani vuonna 2026 on Oy Hartwall Ab, joka omalla panoksellaan tukee tärkeää lastensuojelutyötä.
