Presidentti Stubbin valtiovierailulla Liettuassa esillä turvallisuus ja teknologia
8.5.2026 15:28:38 EEST | Tasavallan presidentin kanslia | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia
Tiedote 33/2026
8.5.2026
Tasavallan presidentti Alexander Stubb tekee yhdessä puolisonsa Suzanne Innes-Stubbin kanssa valtiovierailun Liettuaan 14.–15. toukokuuta 2026.
Vierailulla ovat esillä erityisesti Suomen ja Liettuan kahdenvälisten suhteiden syventäminen, kokonaisturvallisuus, puolustusteollisuus ja teknologiayhteistyö sekä Venäjän laiton hyökkäyssota Ukrainassa ja tuki Ukrainalle.
Vierailu käynnistyy torstaina 14. toukokuuta Vilnassa, jossa Liettuan presidentti Gitanas Nausėda ja hänen puolisonsa Diana Nausėdienė ottavat presidenttiparin vastaan valtiovierailuun kuuluvin seremonioin. Seuraavaksi presidentit käyvät viralliset keskustelut, joiden aiheina ovat muun muassa kahdenväliset suhteet ja puolustusyhteistyö, Euroopan turvallisuus ja puolustuskyky, alueellinen turvallisuus sekä ajankohtaiset globaalit kysymykset.
Tämän jälkeen presidentti Stubb tapaa Liettuan pääministeri Inga Ruginienėn työlounaalla.
Ohjelmassa on myös tapaaminen Liettuan parlamentin Seimasin puhemies Juozas Olekasin kanssa, osallistuminen ulkopoliittiseen keskustelutilaisuuteen ja seppeleen lasku Liettuan itsenäisyystaistelijoiden muistomerkille. Päivän päätteeksi presidenttipari osallistuu presidentti Nausėdan ja hänen puolisonsa isännöimään juhlapäivälliseen.
Perjantaina 15. toukokuuta päivä alkaa yritysfoorumilla, jossa presidentti Stubb ja presidentti Nausėda pitävät puheenvuorot. Foorumissa aiheina ovat puolustusteollisuus, puolustus- ja kaksikäyttöteknologiat sekä resilienssi.
Presidentit vierailevat myös Padvarionysin raja-asemalla, jossa he tutustuvat rajavalvontaan ja rajavartiokouluun. Iltapäivällä ohjelmassa on vierailu jalkapallokoulussa, jossa tuetaan vähävaraisten ja maahanmuuttajalasten harrastusmahdollisuuksia. Valtiovierailun päättää Suomen Vilnan-suurlähettilään isännöimä vastaanotto.
Tasavallan presidentin puoliso Suzanne Innes-Stubbilla on erillisohjelmaa presidenttiparin yhteisen ohjelman lisäksi. Torstaina 14. toukokuuta rouva Innes-Stubb ja rouva Nausėdienė vierailevat Miehitys- ja vapaustaistelumuseossa sekä Vilnan Ukraina-keskuksessa, jossa he tapaavat ukrainalaisia nuoria ja osallistuvat keskusteluun resilienssistä. Lisäksi puolisot tutustuvat Vilnan yliopistoon. Perjantaina 15. toukokuuta heidän ohjelmassaan on tutustuminen Vilnius TECH -yliopiston konetekniikan tiedekuntaan ja robotiikkaan.
Presidentti Stubbin valtiovierailuseurueeseen kuuluvat ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio sekä yritysdelegaatio, jossa mukana ovat Basemark, Bittium, Confoot, Conlog, Exote, Gasgrid Finland, Gasmet Technologies, Image Soft, Insta, KNL Networks, KT Shelter, Millog, Mirka, Modirum Platforms, NestAI, Nokia, Sisu Auto, Patria, Perustava Group, Reaktor Defence and Security, Savcor, Savox Communications, Sensofusion, Temet Group, Varjo Technologies, Verona Shelters Group sekä YIT.
Liettuan presidentti Gitanas Nausėda teki puolisoineen työvierailun Suomeen vuonna 2025. Edellinen tasavallan presidentti Sauli Niinistö teki työvierailun Liettuaan viimeksi vuonna 2022.
Renoveringen av Talludden är klar8.5.2026 12:07:55 EEST | Pressmeddelande
Republikens presidents kansli Pressmeddelande 32/2026 8.5.2026 Totalrenoveringen av republikens presidents tjänstebostad Talludden har slutförts. Renoveringen inleddes i mars 2024 och blev klar i början av maj 2026. Under renoveringen fungerade statens gästhus i Munksnäs som presidentens tillfälliga residens. Republikens president Alexander Stubb och hans maka Suzanne Innes-Stubb flyttar till Talludden nästa vecka. Talludden är ritad av arkitekterna Raili och Reima Pietilä och byggnaden togs i bruk i november 1993. Talluddens byggnader och närmiljö har skyddats genom en detaljplan som fastställdes 2021. Målen med totalrenoveringen uppnåddes Talludden planerades som ett allkonstverk där byggnaderna, gårdsområdet, inredningen, servisen och konstverken bildar en noggrant genomtänkt helhet. Renoveringen genomfördes med respekt för den ursprungliga planeringen av Talludden. Före renoveringen genomfördes en byggnadsteknisk undersökning, enligt vilken huvudbyggnaden överlag var i gott skick o
Mäntyniemen peruskorjaus on valmistunut8.5.2026 12:07:55 EEST | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 32/2026 8.5.2026 Tasavallan presidentin virka-asunnon Mäntyniemen peruskorjaus on valmistunut. Peruskorjaus alkoi maaliskuussa 2024 ja valmistui toukokuun alussa 2026. Mäntyniemen virka-asunnon väistötilana toimi peruskorjauksen aikana valtion vierastalo Munkkiniemessä. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubb muuttavat Mäntyniemeen tulevalla viikolla. Mäntyniemi otettiin käyttöön marraskuussa 1993. Mäntyniemen virka-asunnon suunnittelivat arkkitehdit Raili ja Reima Pietilä. Mäntyniemen rakennukset ja lähiympäristö on suojeltu vuonna 2021 vahvistetulla asemakaavalla. Peruskorjauksessa saavutetut tavoitteet Mäntyniemi suunniteltiin kokonaistaideteokseksi, jossa rakennukset, piha-alue, sisustus, astiastot ja taideteokset muodostavat tarkkaan harkitun kokonaisuuden. Peruskorjaus tehtiin Mäntyniemen alkuperäistä suunnittelua kunnioittaen. Päärakennus oli kuntotutkimuksen mukaan yleisesti hyvässä kunnossa ja säilyn
Renovation of the President’s official residence Mäntyniemi completed8.5.2026 12:07:55 EEST | Press release
Office of the President of the Republic of Finland Press release 32/2026 8 May 2026 The renovation of Mäntyniemi, the official residence of the President of the Republic of Finland, has been completed. The renovation began in March 2024 and was completed in May 2026. During the renovation, the State Guest House in Munkkiniemi served as the President’s temporary residence. President Alexander Stubb and his spouse Suzanne Innes-Stubb will move to Mäntyniemi next week. Mäntyniemi, designed by architects Raili and Reima Pietilä, was originally inaugurated in November 1993. The buildings and surrounding area of Mäntyniemi are protected under a town plan adopted by the City of Helsinki in 2021. The objectives of the renovation were achieved Mäntyniemi was designed as a Gesamtkunstwerk, in which the buildings, grounds, interiors, tableware, and works of art form a carefully considered whole. The renovation was carried out with respect for Mäntyniemi’s original design. According to condition a
Temat för Gullrandadiskussionerna 2026: Globala, regionala och lokala perspektiv på en värld i förändring5.5.2026 18:56:02 EEST | Pressmeddelande
Republikens presidents kansli Pressmeddelande 31/2026 5.5.2026 Republikens president Alexander Stubb står värd för Gullrandadiskussionerna i Nådendal 11–12 juni 2026. I år är temat för de utrikes- och säkerhetspolitiska samtalen Globala, regionala och lokala perspektiv på en värld i förändring. Torsdagen den 11 juni ägnas åt att analysera centrala geopolitiska och lokala utvecklingstrender både mellan och inom olika regioner, inklusive Afrika, Mellanöstern, Asien, Europa och Förenta staterna. Evenemanget öppnas av republikens president. Programmet omfattar fem paneldebatter där politiska ledare och experter från olika delar av världen diskuterar det rådande världsläget. Fredagen den 12 juni granskas samspel och växelverkningar ur ett finländskt perspektiv i tre expertpaneler med fokus på Europa, Ryssland samt den globala geopolitiska och teknologiska konkurrensen. Evenemanget avslutas på eftermiddagen med ett anförande av president Stubb. Gullrandadiskussionerna för samman omkring 140
Kultaranta-keskustelujen teemana Globaaleja, alueellisia ja paikallisia näkökulmia maailman murrokseen5.5.2026 18:56:02 EEST | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 31/2026 5.5.2026 Tasavallan presidentti Alexander Stubb isännöi vuoden 2026 Kultaranta-keskusteluja 11.–12. kesäkuuta Naantalin Kultarannassa. Tänä vuonna ulko- ja turvallisuuspoliittisen keskustelutapahtuman teemana on Globaaleja, alueellisia ja paikallisia näkökulmia maailman murrokseen. Torstaina 11. kesäkuuta tarkastellaan geopoliittisia ja paikallisia kehityskulkuja ja niiden keskinäisvaikutuksia eri alueiden välillä ja niiden sisällä, mukaan lukien Afrikka, Lähi-itä, Aasia, Eurooppa ja Yhdysvallat. Tapahtuman avaa tasavallan presidentti. Ohjelmassa on viisi paneelikeskustelua, joissa poliittiset johtajat ja asiantuntijat eri puolilta maailmaa tarkastelevat nykyistä maailmantilannetta. Perjantaina 12. kesäkuuta käsitellään vuorovaikutussuhteita Suomen näkökulmasta kolmessa asiantuntijakeskustelussa, joissa teemoina ovat Eurooppa, Venäjä ja globaali geotaloudellinen ja teknologinen kilpailu. Kultaranta-keskustelut päättyvät iltapäivällä tasava
