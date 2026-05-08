Presidentti Stubbin valtiovierailulla Liettuassa esillä turvallisuus ja teknologia

Tasavallan presidentin kanslia

Tiedote 33/2026

8.5.2026

Tasavallan presidentti Alexander Stubb tekee yhdessä puolisonsa Suzanne Innes-Stubbin kanssa valtiovierailun Liettuaan 14.–15. toukokuuta 2026.

Vierailulla ovat esillä erityisesti Suomen ja Liettuan kahdenvälisten suhteiden syventäminen, kokonaisturvallisuus, puolustusteollisuus ja teknologiayhteistyö sekä Venäjän laiton hyökkäyssota Ukrainassa ja tuki Ukrainalle.

Vierailu käynnistyy torstaina 14. toukokuuta Vilnassa, jossa Liettuan presidentti Gitanas Nausėda ja hänen puolisonsa Diana Nausėdienė ottavat presidenttiparin vastaan valtiovierailuun kuuluvin seremonioin. Seuraavaksi presidentit käyvät viralliset keskustelut, joiden aiheina ovat muun muassa kahdenväliset suhteet ja puolustusyhteistyö, Euroopan turvallisuus ja puolustuskyky, alueellinen turvallisuus sekä ajankohtaiset globaalit kysymykset.

Tämän jälkeen presidentti Stubb tapaa Liettuan pääministeri Inga Ruginienėn työlounaalla.

Ohjelmassa on myös tapaaminen Liettuan parlamentin Seimasin puhemies Juozas Olekasin kanssa, osallistuminen ulkopoliittiseen keskustelutilaisuuteen ja seppeleen lasku Liettuan itsenäisyystaistelijoiden muistomerkille. Päivän päätteeksi presidenttipari osallistuu presidentti Nausėdan ja hänen puolisonsa isännöimään juhlapäivälliseen.

Perjantaina 15. toukokuuta päivä alkaa yritysfoorumilla, jossa presidentti Stubb ja presidentti Nausėda pitävät puheenvuorot. Foorumissa aiheina ovat puolustusteollisuus, puolustus- ja kaksikäyttöteknologiat sekä resilienssi.

Presidentit vierailevat myös Padvarionysin raja-asemalla, jossa he tutustuvat rajavalvontaan ja rajavartiokouluun. Iltapäivällä ohjelmassa on vierailu jalkapallokoulussa, jossa tuetaan vähävaraisten ja maahanmuuttajalasten harrastusmahdollisuuksia. Valtiovierailun päättää Suomen Vilnan-suurlähettilään isännöimä vastaanotto.

Tasavallan presidentin puoliso Suzanne Innes-Stubbilla on erillisohjelmaa presidenttiparin yhteisen ohjelman lisäksi. Torstaina 14. toukokuuta rouva Innes-Stubb ja rouva Nausėdienė vierailevat Miehitys- ja vapaustaistelumuseossa sekä Vilnan Ukraina-keskuksessa, jossa he tapaavat ukrainalaisia nuoria ja osallistuvat keskusteluun resilienssistä. Lisäksi puolisot tutustuvat Vilnan yliopistoon. Perjantaina 15. toukokuuta heidän ohjelmassaan on tutustuminen Vilnius TECH -yliopiston konetekniikan tiedekuntaan ja robotiikkaan.

Presidentti Stubbin valtiovierailuseurueeseen kuuluvat ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio sekä yritysdelegaatio, jossa mukana ovat Basemark, Bittium, Confoot, Conlog, Exote, Gasgrid Finland, Gasmet Technologies, Image Soft, Insta, KNL Networks, KT Shelter, Millog, Mirka, Modirum Platforms, NestAI, Nokia, Sisu Auto, Patria, Perustava Group, Reaktor Defence and Security, Savcor, Savox Communications, Sensofusion, Temet Group, Varjo Technologies, Verona Shelters Group sekä YIT.

Liettuan presidentti Gitanas Nausėda teki puolisoineen työvierailun Suomeen vuonna 2025. Edellinen tasavallan presidentti Sauli Niinistö teki työvierailun Liettuaan viimeksi vuonna 2022.