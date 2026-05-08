Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 08.05.2026

Maastopalo keskisuuri Multialla

Multialla syttyi maastopalo omakotitalon piha-alueella. Pelastuslaitos sai hälytyksen maastopalosta klo. 19:26. Palo levisi omakotitalon piha-alueella ja poltti myös hieman pihan vieressä ollutta metsikköä. Paloalue oli noin. 100m2. Talon omistaja hälytti pelastustoimen ja aloitti alkusammutuksen. Pelastuslaitos sai palon sammumaan noin puoli yhdeksän aikoihin. Palossa ei sattunut henkilövahinkoja.