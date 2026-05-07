Eurojackpotin päävoitto nousi 87 miljoonaan euroon - Suomeen 350 000 euroa

8.5.2026 22:37:40 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

Eurojackpotin perjantain arvonnassa kierroksella 19/2026 ei löytynyt täysosumia. Ensi tiistaina potissa on tarjolla 87 miljoonaa euroa.

Arvonnan oikea rivi on 3, 17, 18, 31 ja 41. Tähtinumeroiksi arvottiin 6 ja 12.

5+1-tuloksilla voittaa noin 850 000 euroa. Niitä löytyi yhteensä viisi: Saksasta, Kroatiasta, Norjasta ja kaksi Tanskasta.

5+0-tulosten arvo on noin 350 000 euroa. Norjassa oli pelattu niistä kaksi, Kroatiassa yksi ja meillä Suomessa yksi. Voittosumman nappasi Suomeen hämeenkyröläinen nettipelaaja.

Perjantain Jokeri-pelin oikea rivi on 4 8 3 8 6 5 9. Arvonnassa ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.

Lomatonnin oikea rivi on Madrid 62, joka tuo tuhannen euron voiton yhdelle pelaajalle.

Milli-pelin oikea rivi on 13, 14, 16, 27, 31 ja 35. Lisänumero 20. Arvonnassa löytyi lähes 18 000 voittoa.

