9.5.2026 01:40:32 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Keskisuuri maastopalo Jyväskylässä

Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen 00:17 keskisuuresta maastopalosta Jyväskylän Pohjoisjärventiellä. Omakotitalon pihapiirissä oli syttynyt pihasauna, josta palo levisi pihan kautta läheiseen maastoon. Talon asukkaat heräsivät palon ääniin ja soittivat pelastuslaitoksen paikan päälle. Palossa ei tullut henkilövahinkoja, mutta pihasauna tuhoutui palossa täysin. Pelatuslaitos sai palon sammumaan puoli kahden aikoihin yöllä. 

