Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
9.5.2026 01:40:32 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keskisuuri maastopalo Jyväskylässä
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 09.05.2026
Keskisuuri maastopalo Jyväskylä
Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen 00:17 keskisuuresta maastopalosta Jyväskylän Pohjoisjärventiellä. Omakotitalon pihapiirissä oli syttynyt pihasauna, josta palo levisi pihan kautta läheiseen maastoon. Talon asukkaat heräsivät palon ääniin ja soittivat pelastuslaitoksen paikan päälle. Palossa ei tullut henkilövahinkoja, mutta pihasauna tuhoutui palossa täysin. Pelatuslaitos sai palon sammumaan puoli kahden aikoihin yöllä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote8.5.2026 21:19:23 EEST | Tiedote
Maastopalo keskisuuri, Multia
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote8.5.2026 13:09:14 EEST | Tiedote
Maastopalo Äänekoskella
Asiakasraati toi esiin asukkaiden kokemuksia yhdenvertaisuudesta8.5.2026 12:02:50 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen asiakasraati on antanut ensimmäisen kannanottonsa asiakkaiden yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisestä. Asiakasraati käsitteli Keski-Suomen hyvinvointialueen yhdenvertaisuutta koskevan asukaskyselyn tuloksia kokouksessaan 26.3. Kaikille avoin kysely toteutettiin alkuvuodesta 2026 ja siihen saatiin 88 vastausta. Kyselyn vastaukset tuovat esiin asukkaiden kokemuksia yhdenvertaisuuden toteutumisesta, joka arvioitiin toteutuvan monelta osin erittäin hyvin. Kannanotossaan asiakasraati keskittyy erityisesti niihin toimiin, joilla yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa voidaan edelleen vahvistaa.
Mediatilaisuus Keski-Suomen hyvinvointialueen arviointimenettelystä 13.5. kello 15.158.5.2026 10:16:25 EEST | Tiedote
Median edustajat ovat tervetulleita Keski-Suomen hyvinvointialueen arviointimenettelyä koskevaan mediatilaisuuteen keskiviikkona 13.5. kello 15.15-16.00. Tilaisuuteen voi osallistua paikan päällä hyvinvointialueen toimipisteessä osoitteessa Viitaniementie 1 A 2, Jyväskylä (kokoustila Tuumaus) tai Teamsin välityksellä (liittymislinkki).
Ikääntyneiden ja vammaisten palveluille haetaan vastuualuejohtajaa7.5.2026 15:28:39 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue on hakemassa vastuualuejohtajaa ikääntyneiden ja vammaisten palveluille. Vastuualuejohtajan haku on alkanut tänään ja se kestää 27.5. saakka. Vastuualuejohtaja vastaa ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden palveluasumisesta, kotihoidosta ja muista kotiin tuotettavista palveluista sekä asiakasohjauksesta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme