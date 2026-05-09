Kokoomuksen Sarkomaa ja Laiho: Syöpästrategian toimeenpanon jatkaminen seuraavalla hallituskaudella on välttämätöntä
10.5.2026 07:03:00 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Syöpään sairastuu Suomessa vuosittain 35 000 ihmistä, ja määrä kasvaa. Silti Suomi oli pitkään harvinainen poikkeus EU-maissa vailla kansallista syöpästrategiaa. Marraskuussa julkaistu strategia korjaa tämän puutteen – nyt kokoomusedustajat Sarkomaa ja Laiho haluavat varmistaa, että työ jatkuu myös seuraavalla hallituskaudella.
”Tavoitteenamme on varmistaa, että syövän hoito onnistutaan pitämään kansainvälisesti huipputasolla. Erityisen tärkeä asia on siksi, että Suomi on jäämässä osin jälkeen muista Pohjoismaista”, kokoomuksen kansanedustajat Sari Sarkomaa ja Mia Laiho sanovat.
”Syöpästrategia ja valtakunnallisten laaturekistereiden rakentaminen ovat olleet työssäni keskeisiä tavoitteita. Tärkeä edistysaskel oli, kun lisäsimme valtion budjettiin määrärahan syövänhoidon laaturekistereiden kehittämiseen. Pilotti on käynnissä keuhkosyövän ja myelooman osalta, ja myös muita syöpiä on tulossa mukaan pian. Jatkossa on varmistettava rahoitus syöpätautien laaturekisterin vakinaistamiselle”, Sarkomaa sanoo.
Suomessa on toistaiseksi vähän valtakunnallisesti vertailtavaa tietoa siitä, millaista syöpähoitoa potilaat saavat ja millaisin tuloksin. Tämä vaikeuttaa hoidon kehittämistä.
”Päättäjinä ajattelemme, että meillä pitää olla parempi tietopohja hoitoon pääsystä, eri syöpien hoidoista ja hoitojen vaikuttavuudesta. Syöpästrategian avulla vahvistetaan yhdenvertaisuutta ja edistetään vaikuttavan hoidon saatavuutta”, Sarkomaa ja Laiho painottavat.
”Yliopistosairaaloissamme on vankkaa osaamista ja erinomaista tutkimusta, ja olemme tällä kaudella parantaneet tutkimuksen edellytyksiä. Kliinisiä lääketutkimuksia ja tutkimusvaiheessa olevia lääkkeitä on saatava paremmin potilaiden käyttöön, jotta sairastunut ei joudu odottamaan vuosia lääkkeen markkinoille tuloa”, Laiho jatkaa.
Kansanedustajat korostavat, että hoitoon hakeutumisen kynnyksen madaltaminen on ratkaisevan tärkeää syöpästrategian tavoitteiden saavuttamiseksi.
”Ennaltaehkäisy, vaikuttavat seulonnat sekä oikea-aikainen hoitoonpääsy ovat tärkeässä asemassa syöpien estämisessä ja varhaisessa löytämisessä. Orpon hallitus on tehnyt hyvää työtä hoitoonpääsyn nopeuttamiseksi omalääkärimallin ja Kelan valinnanvapauskokeilun avulla. Ihmisten on tärkeä uskaltautua matalalla kynnyksellä hakeutumaan terveyspalveluihin oireiden ilmaantuessa”, Laiho kuvailee.
”Syövän hoidon parantamisessa on aivan keskeistä kansallisten yhtenäisten hoitosuositusten, hoitoketjujen ja seurantamittarien kehittäminen. Seulontojen perustuminen viimeisimpään tutkimustietoon on myös strategian linjaus. Seuraava askel on viisasta olla rintasyöpäseulonnan laajentaminen 45–75-vuotiaille naisille", painottaa Sarkomaa.
”Suomen tulee olla uusien vaikuttavien hoitojen ja lääkkeiden tutkimuksessa ja käyttöönotossa edelläkävijä. Tähän linkittyy merkittävällä tavalla myös hyvinvointialueiden sekä yliopistosairaaloiden riittävän rahoituksen turvaaminen", Sarkomaa ja Laiho summaavat.
Sarkomaa on koulutukseltaan sekä röntgenhoitaja että terveydenhuollon maisteri ja toimii mm. eduskunnan syöpäverkoston puheenjohtajana. Laiho on taustaltaan lääketieteen tohtori ja toimii mm. eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajana.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mia LaihoKansanedustaja
Uudenmaan vaalipiiri
Sari SarkomaaKansanedustaja
Helsingin vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kokoomuksen Partanen: Keskustan lääke luottamuspulaan on ahkerimpien suomalaisten eläkkeiden leikkaaminen9.5.2026 10:12:37 EEST | Tiedote
Kokoomuksen varapuheenjohtaja Karoliina Partanen kritisoi keskustan eläkekattoavausta voimakkaasti. Partasen mukaan keskustan viesti tarkoittaa käytännössä sitä, että pitkän työuran tehneiden, korkeasti koulutettujen ja eniten eläkemaksuja maksaneiden suomalaisten eläkkeitä leikattaisiin samalla, kun työnteon kannusteita heikennettäisiin.
Pertti Hemmilä nousee kokoomuksen kansanedustajaksi8.5.2026 15:51:06 EEST | Tiedote
Pertti Hemmilä nousee kokoomuksen kansanedustajaksi. Hemmilä on Varsinais-Suomen vaalipiiristä ja aloittaa kansanedustajana maanantaina 11.5.
Ville Valkonen Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtajaksi7.5.2026 15:30:44 EEST | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmä valitsi torstaina 7.5. kokouksessaan ryhmän 2. varapuheenjohtajaksi Ville Valkosen. Valkonen on Varsinais-Suomen vaalipiiristä ja toiminut kansanedustaja vuodesta 2022 lähtien.
Kokoomuksen Heikkinen: Velan korkolasku uhkaa jo suomalaisten palveluita – “Tämä on järkyttävä luku”6.5.2026 15:00:15 EEST | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Janne Heikkinen sanoo, että Suomen talouspolitiikassa on kyse lopulta sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta. Hänen mukaansa Orpon hallituskauden aikana päätetty velkajarru on välttämätön päätös, jotta hyvinvointiyhteiskunnan rahoitus, turvallisuus ja lasten tulevaisuus eivät jää kasvavien korkomenojen alle.
Kokoomuksen Kaleva: Iranin demokratiakehitystä on tuettava iranilaisten omista lähtökohdista5.5.2026 16:00:00 EEST | Tiedote
Eduskuntaan perustettu Vapaan Iranin tukiryhmä haluaa vahvistaa parlamentaarista tukea Iranin demokratia- ja ihmisoikeuskehitykselle. Tukiryhmän puheenjohtajaksi valitun kokoomuksen kansanedustaja Atte Kalevan mukaan kestävää demokratiaa ei voida tuoda ulkoa, vaan sitä on rakennettava yhteistyössä niiden iranilaisten toimijoiden kanssa, jotka ajavat vapautta ja demokratiaa maan sisältä käsin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme