Kokoomus on julkaissut puoluehallituksen esityksen puolueen uudeksi tavoiteohjelmaksi
9.5.2026 14:08:28 EEST | Kansallinen kokoomus | Tiedote
Tavoiteohjelma käsitellään ja hyväksytään lopullisessa muodossaan puoluekokouksessa Jyväskylässä 5.–7.6.2026.
Kokoomuksen puoluehallitus on julkaissut esityksen puolueen uudeksi tavoiteohjelmaksi. Ohjelmaesitys kantaa nimeä ”Vapaus onnistua, vastuu huolehtia”. Ohjelmalla tavoitellaan vapaampaa, vakaampaa ja vauraampaa Suomea ja luodaan politiikan suuntaviivat tuleville vuosikymmenille.
Kyse ei ole puolueen lopullisesta tavoiteohjelmasta, vaan puoluehallituksen esityksestä, joka käsitellään puoluekokouksessa kesäkuussa. Tavoiteohjelma määrittää puolueen keskeiset tavoitteet ja linjaukset kaikilta politiikan sektoreilta 2040-luvulle saakka. Ohjelma perustuu puolueen periaateohjelmassa (2018) määriteltyihin arvoihin ja periaatteisiin.
”Haluamme rakentaa Suomea, jossa vapaus ja vastuu, kannustavuus ja välittäminen sekä vakaus ja uudistumiskyky kulkevat käsi kädessä. Tavoittelemme yhteiskuntaa, joka tarjoaa sekä tikapuita että turvaverkkoja – mahdollisuuksia yrittää, oppia, tehdä työtä ja menestyä, mutta myös turvaa silloin, kun omat voimat eivät riitä. Meidän tavoitteenamme on, että 2040-luvulle tultaessa Suomessa on valjastettu käyttöön kaikki se potentiaali, joka meissä suomalaisissa jo on”, puheenjohtaja Petteri Orpo sanoo.
Puoluesihteeri Maggie Keskisen mukaan ohjelmassa korostuvat kokoomuksen arvot: yksilön vapaus, vastuu, mahdollisuuksien tasa-arvo, sivistys sekä länsimaisen demokratian, oikeusvaltion ja markkinatalouden puolustaminen.
"Odotan suurella innolla ja mielenkiinnolla kesäkuun puoluekokousta, jossa puoluekokousedustajat pääsevät sanomaan viimeisen sanan. Olemme keränneet ja huomioineet puolueen kenttäväen mielipiteitä pitkin valmisteluprosessia, joten uskoisin, että ohjelmaesitys vastaa hyvin jäsenistömme näkemyksiä", Keskinen sanoo.
Tavoiteohjelman valmistelu käynnistettiin puoluehallituksen päätöksellä lokakuussa 2025, ja siihen on osallistunut lähes 1000 kokoomuslaista eri puolilta Suomea. Näkemyksiä kerättiin vaalipiireissä järjestetyissä Toivo kotiin -tilaisuuksissa, sähköisellä Idearinkka-lomakkeella sekä puolueen puheenjohtajapäivillä helmikuussa.
