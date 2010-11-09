Circus Arctic Ensemblen kiertue 2026

Maailmalla mainetta niittänyt, Cirque du Soleilin tuotannoissa esiintynyt sekä Sirkuksen Lumo -tunnustuksella palkittu sirkuskollektiivi Arctic Ensemble kiertää Suomea omalla sirkusteltallaan kesällä 2026. Järjestyksessään toinen telttakiertue alkaa toukokuussa Torniosta ja päättyy lokakuussa Lappeenrantaan. Tänä vuonna kiertueella nähdään kaksi eri teosta: viime vuonna katsomoita täyttänyt ENSEMBLED ja kansantansseja ja akrobatiaa yhdistelevä Karkelot. Karkelot saa ensi-iltansa Espoon Teatterin ohjelmistossa elokuussa 2026.

Ensemblen upea 360-paikkainen teltta nousee kiertueen aikana 13:lle paikkakunnalle ja esityksiä järjestetään yhteensä 64.

Esitysaikataulu:

Tornio (ENSEMBLED) 15.-17.5.

Rovaniemi (ENSEMBLED) 22.-31.5.

Kittilä, Hiljaisuus-festivaali (ENSEMBLED) 5.-6.6.

Oulu, Circus Festival OU (ENSEMBLED) 14.-15.6.

Raahe (ENSEMBLED) 25.-28.6.

Kokkola (ENSEMBLED) 3.-5.7.

Tampere (ENSEMBLED) 29.7.-2.8.

Espoo, Kivenlahti (Karkelot) 25.-30.8.

Kerava, Sirkusmarkkinat (Karkelot) 5.9.

Helsinki, Helsinki Circus Festival (ENSEMBLED) 10.-11.9.

Lahti (Karkelot) 18.-20.9.

Espoo, Espoon keskus (Karkelot) 26.9.-3.10.

Lappeenranta (Karkelot) 18.-24.10.

Arctic Ensemblen visiossa on Suomi, jossa monipuolista esittävää taidetta on saatavilla alueellisesti kattavasti. Kollektiivi hankki oman sirkustelttansa Taiteen edistämiskeskuksen erityisavustuksen tukemana vuonna 2024, tarkoituksenaan kehittää toimintaansa koronapandemian jälkeen. Oman kiertävän esitystilan ansiosta ryhmä pystyy toteuttamaan esittävän taiteen toimintaa sekä taiteellisesti että tuotannollisesti omaehtoisesti, instituutioista irrallaan.

Omien esitystensä lisäksi kollektiivi tarjoaa telttaansa erilaisten kulttuuritapahtumien ja -festivaalien tapahtumapaikoiksi, mikä lisää ja monipuolistaa tapahtumien tarjontaa ympäri Suomen. Kollektiivi on mukana järjestämässä uusia sirkusfestivaaleja Oulussa ja Helsingissä, jotka tuovat yhteen sirkuksen tekijöitä ja katsojia ympäri Suomen sekä kutsuvat uusia yleisöjä rakastumaan taidemuotoon. Circus Festival OU ja Helsinki Circus Festival järjestetään yhteisöllisesti sirkustaiteen vapaan kentän toimijoiden yhteenliittyminä.

Miksi tulla sirkukseen 2026?

Suomalainen nykysirkus on kansainvälisesti hyvin arvostettua, mutta kotimaassa tietoisuus taiteenlajista on vielä vähäistä. Nykysirkus on elähdyttävä esittävän taiteen laji, joka on vallattoman monimuotoista, syvällisen leikkisää ja rajoja rikkovan yllättävää. Sirkuksen vetovoima perustuu esiintyjän ja katsojan fyysiseen läsnäoloon sekä aitoon fyysiseen riskinottoon: tunteisiin, jotka välittyvät ainoastaan paikan päällä. Sen lisäksi sirkuksen kaltaiset kotimaiset kulttuuri- ja tapahtuma-alan palvelut ovat parasta lääkettä talouskasvulle ja alan toimijat mahdollistavat tekijöiden palkkaamisen vaikeasti työllistyville aloille.

ENSEMBLED:

Mutaa, hikeä ja sirkusta!

ENSEMBLED on ensimmäinen teos ryhmän omaan sirkustelttaan. Teos on rouhean yhteisöllinen sirkuskokemus, jossa 8 akrobaattia ja jazz-rumpali muovaavat perinteisen sirkusteltan nykysirkuksen leikkikentäksi.

Teoksessa yhdistyvät kollektiivin maailmanluokan akrobatiaosaaminen, omintakeinen minimalistinen huumori ja multi-instrumentalisti Eeti Niemisen säveltämä musiikki. Yllätyksiä täynnä oleva esitys juhlii yhteisöllisyyttä ja kuvaa sirkustaiteen keinoin kumppanuutta, tasavertaisuutta ja ryhmän yhteistä matkaa sirkuksen maailmassa.

Esityksen kesto: 2 tuntia (sis. väliajan.)

Konsepti ja tuotanto: Arctic Ensemble

Sirkustaiteilijat: Ada Forsberg, Anselmi Kaisanlahti, Eino Kaisanlahti, Armas Lintusaari, Emmi Peltola, Minna Pulsa, Linnea Purontaus, Anna Stickler

Sävellys: Eeti Nieminen

Muusikko: Eeti Nieminen / Erik Fräki

Pukusuunnittelija: Riikka Manni

Valosuunnittelija: Jaakko Sirainen

Äänimestari: Jarkko Keinänen

Tukijat: Taiteen Edistämiskeskus, Suomen Kulttuurirahasto, Jenny & Antti Wihurin säätiö, Tuusulan kunta, Alavuden kaupunki

Karkelot:

Ylistys yhteisöllisyydelle, joka elää sirkuksessa!

Karkelot on sirkuskollektiivi Arctic Ensemblen näyttävä nykysirkuksen suurteos, jossa akrobatia lyö kättä kansantanssien kanssa. Yhteentörmäyttämisestä syntyy sirkusteltan täyttävä, lattiasta kattoon ulottuva liikkeellinen karnevaali. Karkelointia siivittää harmonikkataiteilija Johanna Juholan perinnefuturistinen livemusiikki ja höystää Kallo Collectivelle ominainen fyysinen komiikka.

Inspiraatiota on ammennettu suomalaisesta kansanperinteestä, eritoten tansseista ja musiikista, ilman turhaa jäykistelyä muodosta tai rooleista. Ominaista sekä akrobatialle että kansantanssille on leikkimielinen mittelöinti ja pörhistely, toisaalta taas fyysinen yhteispeli ja sanaton kommunikaatio. Luottamus on lajien ytimessä - ryhmään voi tukeutua, tanssipariin nojautua ja yhtä lailla sottiisiin tai ilmalentoon heittäytyä.

Karkeloissa yhteisö on yksilön rinnalla järkähtämättä, niin juhlallisissa seremonioissa kuin jumppatunnilla. Tanssit katrillista sottiisin kautta discoon keräävät väen yhteen ja näissä juhlissa perinne elää ja muuntuu. Teos haastaa pohtimaan, millaisia perinteitä haluamme itse rakentaa ja jatkaa.

Esityksen kesto: 2 tuntia (sis. väliajan.)

Ohjaaja: Jenni Kallo

Koreografi: Riikka Puumalainen

Esiintyjät: Ada Forsberg, Anselmi Kaisanlahti, Eino Kaisanlahti, Armas Lintusaari, Aleksi Niittyvuopio, Pihla Ojala, Nina Rinta-Opas, Emmi Peltola, Minna Pulsa, Linnea Purontaus

Sävellys: Johanna Juhola

Äänisuunnittelu: Antti Puumalainen

Muusikot: Johanna Juhola ja Antti Puumalainen

Pukusuunnittelija: Mirkka Nyrhinen

Valosuunnittelija: Jaakko Sirainen

Lavastesuunnitelu: Mirkka Nyrhinen ja Jaakko Sirainen

Tuotanto: Arctic Ensemble

Osatuotanto: Kallo Collective

Tukijat: Taiteen Edistämiskeskus, Suomen Kulttuurirahasto, Tuusulan kunta, Espoon kaupunki, Alavuden kaupunki