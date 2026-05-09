Ruotsi kaatui jatkoajalla – Suomen U19-naiset juhlivat MM-kultaa!
10.5.2026 19:31:58 EEST | Suomen Salibandyliitto ry | Tiedote
Suomen U19-naiset voittivat Italiassa kaikkien aikojen kolmannen maailmanmestaruutensa, kun Ruotsi kaatui loppuottelussa 4-3 Jenna Potinojan jatkoaikamaalilla. Suomi oli tullut varsinaisen peliajan viimeisellä minuutilla tasoihin ilman maalivahtia.
Suomi aloitti vahvasti Elsa Holopaisen pommittaessa johtomaalin Vilja Kuutniemen poikkisyötöstä, mutta Ruotsi tuli tasoihin vapaalyöntikuviosta erän lopulla. Seuraava maali nähtiin vasta runsas minuutti ennen toisen erän loppua, ja sen teki ylivoimalla Suomi Venla Siirilän nostaessa Neea Rinteen laukauksen jälkeen toisen tauon tilanteeksi 2-1.
Ruotsi käänsi kuitenkin tilanteen edukseen kaukolaukauksilla kolmannessa erässä. Tasoitus nähtiin jo 22 sekunnin pelin jälkeen Jonna Lindgrenin vedon pompatessa suomalaispelaajan kautta verkkoon. Yhdeksän minuuttia ennen loppua laukoi jälleen Lindgren kaukaa, ja pallo suhahti verkkoon ohi pelaajien taakse pimentoon jääneen maalivahti Vilhelmiina Niemelän.
Suomi alkoi vetää maalivahtia penkille jo vajaat neljä minuuttia ennen loppua, ja se tuotti lopulta tasoituksen. Kellossa oli jäljellä 50 sekuntia, kun Vilja Kuutniemi nosti pienestä kulmasta lukemiksi 3-3. Kaukana ei ollut varsinaisen peliajan voitto-osumakaan, sillä kaksi sekuntia ennen loppusummeria Zara Gauffin-Kausteen laukaus kimahti takatolpasta ulos.
Jatkoaikaa ehdittiin pelata kuusi minuuttia ennen kuin Suomi ratkaisi: Natalie Sandström syötti oikealta keskelle sektoria, ja Suomen kapteeni Jenna Potinoja runnoi pallon väkisin verkkoon Ruotsin maalivahdin jalkojen välistä.
Kisojen kolmas mitalisti on Tshekki, joka löi iltapäivän pronssiottelussa Sveitsin rangaistuslaukauksilla 6-5.
U19-naisten MM-tittelistä pelattiin nyt yhdennentoista kerran. Suomella on ikäluokasta kolme MM-kultaa (edelliset Nitrasta 2012 ja Uppsalasta 2021), kuusi hopeaa ja kaksi pronssia. Ruotsi on voittanut maailmanmestaruuksista seitsemän ja Sveitsi yhden.
Salibandya, Lignano Sabbiadoro, Italia
U19-naisten MM-turnaus, loppuottelu
Suomi–Ruotsi 4-3 ja. (1-1, 1-0, 1-2, 1-0)
- erä: 5.18 Elsa Holopainen (Vilja Kuutniemi) 1-0, 15.17 Ida Hultsved (Elsa Gunnarsson) 1-1.
- erä: 38.49 Venla Siirilä (Neea Rinne) 2-1 yv.
- erä: 40.22 Jonna Lindgren (Elin Wadell) 2-2, 51.09 Lindgren (Wadell) 2-3, 59.10 Kuutniemi (Zara Gauffin-Kauste) 3-3 im.
Jatkoaika: 65.56 Jenna Potinoja (Natalie Sandström) 4-3.
Torjunnat:
Vilhelmiina Niemelä Suomi 3+6+6+3=18,
Josefin Hellström Ruotsi 1+5+10+4=20.
Jäähyt: Suomi 0 min, Ruotsi 2 min.
Erotuomarit: Alberto Coduto ja Roland De Conno Pobitzer, Italia.
Yleisöä: 488.
Suomen parhaana palkittiin Vilja Kuutniemi.
Salibandy on yksi Suomen suurimmista urheilulajeista. Haluamme luoda liikettä, joka synnyttää elämyksiä, hyvinvointia ja menestystä. Salibandyllä ja sählyllä on Suomessa yhteensä noin 400 000 harrastajaa. Rekisteröityneitä pelaajia ja harrastajia on yli 50 000.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Salibandyliitto ry
Zara Gauffin-Kauste iski jatkoajalla – Suomen nuoret MM-finaaliin9.5.2026 19:14:02 EEST | Tiedote
Suomen U19-naiset etenivät Italiassa huomiseen ikäluokan MM-finaaliin kaatamalla Tshekin jatkoajalla 6-5. Suomi nousi kahden maalin tappioasemasta tasoihin ja lopulta voittoon Zara Gauffin-Kausteen jatkoaikamaalilla.
Suomen U19-naiset puhtaalla pelillä MM-välieriin8.5.2026 13:13:49 EEST | Tiedote
Suomen U19-naiset selvittivät MM-alkulohkonsa Italian Lignano Sabbiadorossa puhtaalla pelillä, kun Puola kaatui aamupäiväottelussa murskalukemin 13-0. Suomen vastustaja huomiseen välierään ratkeaa iltaottelussa Sveitsi–Tshekki.
U19-naisille makoisa MM-alkusarjavoitto Ruotsista7.5.2026 19:07:43 EEST | Tiedote
Suomen U19-naiset voittivat toisenkin ottelunsa MM-turnauksessa, kun tänään kaatui mahtimaa Ruotsi maalein 9-5. Perjantaina Suomi kohtaa alkulohkon päätösottelussaan klo 11 Puolan.
Valmentajalegenda Mika ”Amu” Ahonen on menehtynyt7.5.2026 15:01:24 EEST | Tiedote
Salibandyvalmentaja Mika Ahonen, 54, on menehtynyt. Classicin valmennustiimin kuulunut Ahonen sai sairauskohtauksen kesken tiistaina pelatun F-liigan viidennen finaalin.
Suomen nuorten MM-avauksesta maalijuhlat6.5.2026 22:02:19 EEST | Tiedote
Suomen U19-naisten MM-avauksesta Italian Latisanassa repesi maalijuhla, kun Norja kaatui lukemin 18-2. Torstaina Suomi saa klo 17 vastaansa Ruotsin.
