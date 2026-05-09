Ruotsi kaatui jatkoajalla – Suomen U19-naiset juhlivat MM-kultaa!

Suomi aloitti vahvasti Elsa Holopaisen pommittaessa johtomaalin Vilja Kuutniemen poikkisyötöstä, mutta Ruotsi tuli tasoihin vapaalyöntikuviosta erän lopulla. Seuraava maali nähtiin vasta runsas minuutti ennen toisen erän loppua, ja sen teki ylivoimalla Suomi Venla Siirilän nostaessa Neea Rinteen laukauksen jälkeen toisen tauon tilanteeksi 2-1.

Ruotsi käänsi kuitenkin tilanteen edukseen kaukolaukauksilla kolmannessa erässä. Tasoitus nähtiin jo 22 sekunnin pelin jälkeen Jonna Lindgrenin vedon pompatessa suomalaispelaajan kautta verkkoon. Yhdeksän minuuttia ennen loppua laukoi jälleen Lindgren kaukaa, ja pallo suhahti verkkoon ohi pelaajien taakse pimentoon jääneen maalivahti Vilhelmiina Niemelän.

Suomi alkoi vetää maalivahtia penkille jo vajaat neljä minuuttia ennen loppua, ja se tuotti lopulta tasoituksen. Kellossa oli jäljellä 50 sekuntia, kun Vilja Kuutniemi nosti pienestä kulmasta lukemiksi 3-3. Kaukana ei ollut varsinaisen peliajan voitto-osumakaan, sillä kaksi sekuntia ennen loppusummeria Zara Gauffin-Kausteen laukaus kimahti takatolpasta ulos.

Jatkoaikaa ehdittiin pelata kuusi minuuttia ennen kuin Suomi ratkaisi: Natalie Sandström syötti oikealta keskelle sektoria, ja Suomen kapteeni Jenna Potinoja runnoi pallon väkisin verkkoon Ruotsin maalivahdin jalkojen välistä.

Kisojen kolmas mitalisti on Tshekki, joka löi iltapäivän pronssiottelussa Sveitsin rangaistuslaukauksilla 6-5.

U19-naisten MM-tittelistä pelattiin nyt yhdennentoista kerran. Suomella on ikäluokasta kolme MM-kultaa (edelliset Nitrasta 2012 ja Uppsalasta 2021), kuusi hopeaa ja kaksi pronssia. Ruotsi on voittanut maailmanmestaruuksista seitsemän ja Sveitsi yhden.

Salibandya, Lignano Sabbiadoro, Italia

U19-naisten MM-turnaus, loppuottelu

Suomi–Ruotsi 4-3 ja. (1-1, 1-0, 1-2, 1-0)

erä: 5.18 Elsa Holopainen (Vilja Kuutniemi) 1-0, 15.17 Ida Hultsved (Elsa Gunnarsson) 1-1. erä: 38.49 Venla Siirilä (Neea Rinne) 2-1 yv. erä: 40.22 Jonna Lindgren (Elin Wadell) 2-2, 51.09 Lindgren (Wadell) 2-3, 59.10 Kuutniemi (Zara Gauffin-Kauste) 3-3 im.

Jatkoaika: 65.56 Jenna Potinoja (Natalie Sandström) 4-3.

Torjunnat:

Vilhelmiina Niemelä Suomi 3+6+6+3=18,

Josefin Hellström Ruotsi 1+5+10+4=20.

Jäähyt: Suomi 0 min, Ruotsi 2 min.

Erotuomarit: Alberto Coduto ja Roland De Conno Pobitzer, Italia.

Yleisöä: 488.

Suomen parhaana palkittiin Vilja Kuutniemi.