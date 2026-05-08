Edward Vesterisen uran jatko ratkeaa alkavalla viikolla – NFL vai CFL?

– Leiri sujui osaltani hyvin. Drillit olivat aika lailla perustavaraa, eikä luokkahuonetehtävissä ollut vaikeuksia. Päävalmentaja Kevin O'Connell vaikutti todella ammattitaitoiselta, mutta en itse päässyt keskustelemaan hänen kanssaan. Leiripäivä kului Vikingsin linjavalmentajan Ryan Nielsen kanssa. Hänen taustansa NFL:ssä on samankaltainen kuin minulla – Nielsen tuli liigaan undrafted-pelaajana leirikutsun kautta - kommentoi Vesterinen viikonlopun suoritustaan

– Voi sanoa, että annoin kaikkeni, ja nyt vain odotellaan, mihin suuntaan matkataan seuraavaksi. Matkalaukut on pakattu uudelleen.

Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen Vikingsin ensimmäinen rookie-leiri oli kahden päivän sijasta vain yhden päivän mittainen. Leirillä puolustuslinjan pelaajat harjoittelivat omana ryhmänään ilman kontakteja hyökkäyksen pelaajiin.

Vikingsin päävalmentaja O’Connell perusteli seuran tiedotteessa leirin lyhentämistä aiemmilta vuosilta kerätyllä datalla:

– Olen iso datan ystävä, ja data on vuosien varrella kertonut minulle, että rasitus, jota olemme laittaneet näille kavereille perjantain ja lauantain harjoituksilla, näkyy siinä, että he käyvät hieman ylikierroksilla maanantaina, kun he ovat ensimmäistä kertaa veteraanien kanssa kentällä.

Kaikki 32 NFL-joukkuetta kokoavat parhaillaan 90 pelaajan harjoitusvahvuuksiaan kesäleireille. Vikingsin viesti Vesteriselle oli, että hänen kannattaa vielä odottaa, vaikka kutsua maanantaina käynnistyvään leirityksen seuraavaan vaiheeseen ei tullut.

On myös mahdollista, että joku toinen NFL-seura haluaa Vesterisen leirilleen. Suomalaispuolustaja odottaa parhaillaan kotonaan Morgantownissa agenttinsa viestiä jatkosta.

– Odottaminen on aika tuskallista, kun ei tiedä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Agenttini hoitaa kontaktoinnin NFL:n ja CFL:n suuntaan. Winnipeg Blue Bombers aloittaa ensi viikolla leirinsä, ja heidän toiveenaan on saada minut sinne heti. Toisaalta joudun vielä hetken selvittämään mahdollisuuksia NFL:ssä.

Seuraavat viikot ratkaisevat, toteutuuko Vesterisen unelma NFL-sopimuksesta, vai suuntaako hän lopulta Kanadaan. Hän kuitenkin vakuuttaa, että ura jatkuu amerikkalaisen jalkapallon ammattilaisena.