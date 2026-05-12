Mehiläistalouden pesäkohtaisen tuen haku on nyt auki
12.5.2026 10:00:00 EEST | Elinvoimakeskukset | Tiedote
Mehiläistalouden pesäkohtaisen tuen haku on käynnissä ajalla 28.4.–9.6.2026, tuki nousi vuoden 2026 alusta 28 euroon pesältä. Korotus vahvistaa mehiläistarhauksen toimintaedellytyksiä ja pölytyksen turvaamista Suomessa.
Valtioneuvosto on päättänyt nostaa mehiläistalouden kansallista pesäkohtaista tukea vuodelle 2026. Sitä maksetaan 28 euroa talvehtinutta ja jakautumatonta mehiläisyhteiskuntaa kohti vuodelta 2026, eli tuki on kolme euroa korkeampi pesää kohden kuin vuodelta 2025. Yhteensä tukea maksetaan noin 0,80 miljoonaa euroa arviolta 28 000 mehiläisyhteiskunnasta aiempien vuosien tietojen perusteella.
Voit hakea tukea joko sähköisesti tai lomakkeella
Mehiläistalouden kansallista pesäkohtaista tukea voit hakea sähköisesti Vipu-palvelussa (vipu.ruokavirasto.fi) kohdassa Mehiläistalouden tuki 9.6.2026 klo 23.59 mennessä. Voit myös hakea tukea lomakkeella 204, (ruokavirasto.fi) tulosta hakuohjeet sekä hakulomake Ruokaviraston verkkosivustolta Mehiläistalouden tuki (ruokavirasto.fi) ja palauta lomake viimeistään 9.6.2026 Itä-Suomen elinvoimakeskukseen tai Ahvenanmaan valtionvirastoon.
Hakemuksen on oltava toimivaltaisella viranomaisella viimeistään viimeisenä hakupäivänä 9.6.2026. Myöhemmin saapuneet hakemukset myöhästyvät ja ne hylätään. Liitäthän hakemukselle tarvittavat liitteet, puutteelliset liitteet aiheuttavat tuen hylkäämisen. Tuen hakemiseen tarvittavat liitteet ovat listattuna Ruokavirasto.fi -sivuille.
"Vuonna 2025 hakemuksista yli puolessa, noin 80 % prosentissa oli puutteita liitteissä. Myös tarvittaviin liitteisiin on tullut pieniä muutoksia, hakuohjeet on hyvä lukea tarkasti ennen hakemuksen lähettämistä", mainitsee tarkastaja Minna-Mari Huupponen, Itä-Suomen elinvoimakeskus.
Viime vuonna Suomessa oli 409 mehiläistarhaajaa, jotka hakivat kansallista pesäkohtaista tukea
Tukea saadakseen mehiläistarhaajalla täytyy olla hallinnassaan vähintään 15 talvehtinutta mehiläisyhteiskuntaa. Tarhaajan on täytynyt saada myyntituloja mehiläistaloudesta ja hänen on pitänyt noudattaa eläinrekisterilainsäädäntöä. Lisäksi hakijan tulee ilmoittaa mehiläisyhteiskuntien pitopaikat ja mehiläisyhteiskuntien lukumäärä kussakin pitopaikassa.
Pesäkohtaisen mehiläistalouden kansallisen tuen tavoitteena on kompensoida Suomen epäedullisista luonnonolosuhteista johtuvaa kilpailuhaittaa sekä turvata mehiläistalouden jatkuvuutta ja kehittymismahdollisuuksia Suomessa.
Mehiläistalouden kansallista pesäkohtaista tukea maksetaan mehiläistalouden harjoittajille toimintaedellytysten turvaamiseksi. Tukea voi hakea koko maassa ja niiden käsittelystä vastaavat Itä-Suomen elinvoimakeskus ja Ahvenanmaan valtionvirasto.
Lisätietoa: Mehiläistalouden tuki nousee kolme euroa pesältä 28 euroon - Maa- ja metsätalousministeriö (mmm.fi)
Lue lisää tuesta ja sen hakemisesta: Mehiläistalouden pesäkohtainen tuki 2026 - Ruokavirasto (ruokavirasto.fi)
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
tarkastaja Minna-Mari Huupponen
Itä-Suomen elinvoimakeskus
Maaseutu, kalatalous ja ympäristö -osasto
Puh. 0295 026 790
minna-mari.huupponen@elinvoimakeskus.fi
Elinvoimakeskukset ovat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluvia valtion aluehallinnon viranomaisia. Elinvoimakeskukset hoitavat muun muassa elinkeinoihin, maaseutuun, liikenteeseen, ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.
Ansökan om stöd för biodling enligt antalet bisamhällen är nu öppen12.5.2026 10:00:00 EEST | Pressmeddelande
Ansökan om stöd för biodling enligt antalet bisamhällen pågår under perioden 28.4–9.6.2026. Stödet höjdes från början av 2026 till 28 euro per bisamhälle. Höjningen stärker verksamhetsförutsättningarna för biodlingen och tryggandet av pollineringen i Finland.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.